Athleten-Club: PrÃ¤sident sorgt sich um Zukunft des Teams

Athleten-Club: Präsident sorgt sich um Zukunft des Teams

Der Chemnitzer AC hat seinen ersten Heimkampf in der Gewichtheber- Bundesliga klar gewonnen. Im Haus des Gastes in Reichenbrand, dessen Sanierung kein Ende nehmen will, könnte es mit Hochleistungssport aber bald vorbei sein.

Von Mario Schmidt

erschienen am 17.10.2016



Es war ein standesgemäßer Sieg des Favoriten: Nach ihrem 765,8:579,0-Erfolg über Fortschritt Eibau wurden die Gewichtheber des Chemnitzer Athleten-Clubs (CAC) am Samstagabend gefeiert. Gegen die Mannschaft aus der Oberlausitz präsentierte sich im Reichenbrander Haus des Gastes ein einheimisches Team, in dem ein ausländischer Starter fehlte. "Die Suche nach Verstärkung läuft noch. Zuletzt haben wir uns in der finnischen Partnerstadt Tampere umgesehen", berichtete CAC-Präsident Peter Waldvogel.

Nach Lage der Dinge werde man in dieser Saison aber niemanden mehr verpflichten. "Es sei denn, wir werden von einer Verletzungs- misere heimgesucht", fügte Wald- vogel hinzu. Das Team sei stark genug, um mit eigenen Leuten in der Bundesliga vorn mitzureden. "Ich gehe davon aus, dass wir wieder das Finale der besten drei Mannschaften erreichen", betonte der 64-jährige Architekt.

Von osteuropäischen Hebern wollen die Chemnitzer in Anbetracht zahlreicher Doping-Fälle die Finger lassen. Und deutsche Athleten unter Vertrag zu nehmen, komme sowieso nicht infrage. "Es gibt zehn bis zwölf Heber aus Deutschland im Spitzenbereich. Die wollen dasselbe Geld haben wie ein Olympiasieger. Wir machen diesen Poker nicht mit", sagte Waldvogel. Der ehrgeizige Vereins-Chef konnte letztmalig im April 2014 die Siegertrophäe als deutscher Mannschaftsmeister in die Höhe recken.

Ob er das noch einmal erleben wird, ist auch für ihn höchst fraglich. Im schlimmsten Fall werde es künftig gar keine CAC-Starts mehr in der höchsten Wettkampfklasse geben. "Die öffentliche Förderung, die gegenwärtig 27.500 Euro pro Jahr beträgt, wird in den nächsten vier Jahren um 50 Prozent reduziert. Wir hatten schließlich keinen Starter bei Olympia in Rio de Janeiro dabei, nachdem Max Lang die Nominierung knapp verpasst hatte", erklärte Waldvogel. Ohne diese Gelder müsse man das Bundesliga-Team infrage stellen, weil dann auch Sportler den Chemnitzer Stützpunkt verlassen würden. "Schlimmstenfalls wird der Athleten-Club nur noch ein Freizeitsport-Verein sein", so der Präsident.

Seine Prioritäten liegen künftig nicht auf der Bundesliga, ergänzte Waldvogel. "Am wichtigsten ist, den Verein am Leben zu erhalten und das Haus des Gastes zu Ende zu sanieren", sagte Waldvogel. Seit drei Jahren sei man dabei, das Gebäude auf Vordermann zu bringen. Der CAC hatte das Objekt Anfang 2014 für 162.000 Euro von der Stadt gekauft, "um von den horrenden Nebenkosten und dem hohen Erbbauzins wegzukommen", begründete der Vereins-Chef damals. Inzwischen habe man rund 380.000 Euro in die Sanierung investiert - ohne Fördergelder. "Wir finanzieren die Maßnahmen ausschließlich über zwei Darlehen", so Waldvogel. Obwohl schon eine Menge gemacht worden sei - Dachsanierung, neue Fenster, Wärmedämmung - werde es voraussichtlich noch fünf Jahre dauern, bis die Arbeiten abgeschlossen sind. "Es ist eben ein altes Haus", bemerkte der Architekt.

Das Projekt sei für den CAC ein finanzieller Kraftakt. "Ohne die Hilfe unserer Mitglieder und deren Eigenleistungen wäre das nicht zu schaffen", betonte Waldvogel, der aus Ravensburg unweit des Bodensees stammt und bereits kurz nach der Wende die Führung des Athleten-Clubs übernahm. Eine weitere wichtige Einnahmequelle für den Verein sind Veranstaltungen im Haus des Gastes, beispielsweise zu Fasching oder Silvester. "Das geht ja bald wieder los", freut sich der 64-Jährige auf ein paar zusätzliche Euros in der CAC-Kasse.