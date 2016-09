AuÃŸenseiter Rapid wird fÃ¼r groÃŸen Pokalkampf nicht belohnt

Außenseiter Rapid wird für großen Pokalkampf nicht belohnt

Die Landesliga-Fußballer aus Kappel sind gegen den zwei Klassen höher spielenden VfB Auerbach ausgeschieden. Nach dem Abpfiff regten sich die Gastgeber über eine Szene besonders auf.

Von Mario Schmidt

erschienen am 05.09.2016



Ausgerechnet Möckel. In der 17. Minute nahm der Spieler mit der Rückennummer 15 beim BSC Rapid eine Steilvorlage auf, zog an Torhüter Stefan Schmidt vorbei und schob den Ball ins verwaiste Gehäuse der Vogtländer, von denen er gerade an den BSC ausgeliehen worden war. Im Fußball-Landespokalspiel zwischen dem Chemnitzer Landesligisten und Regionalligist VfB Auerbach stand es 1:0 für den Außenseiter, und die ersten Rapid-Anhänger im Stadion an der Irkutsker Straße träumten schon von einer Pokal-Überraschung.

Sie wurden enttäuscht. Am Ende hatten sich die Gäste mit 3:1 (2:1) durchgesetzt, wobei über weite Strecken der Partie kaum ein Klassenunterschied zu erkennen war. "Es ist schon ein komisches Gefühl gewesen, als die Auslosung ergab, dass wir gegen Auerbach antreten müssen", sagte Markus Möckel nach dem Abpfiff. Bei seinem Treffer hatte er sich voll auf den Ball konzentriert. "Den Torhüter habe ich nur aus dem Augenwinkel wahrgenommen - und dann war ich auch schon an ihm vorbei", berichtete der 19-Jährige.

Der Außenverteidiger soll beim BSC Rapid Spielpraxis im Männerbereich sammeln. "Ich trainiere weiter in Auerbach, wo ich eine Ausbildung zum Bürokaufmann mache. Einmal die Woche fahre ich zum Training nach Chemnitz", so Möckel, der am Samstag nach 80 Minuten ausgewechselt wurde. Auch er ärgerte sich, dass den Gastgebern nur Kleinigkeiten zum Weiterkommen gefehlt hatten. "Im Pokal braucht man ein bisschen Glück, das uns heute fehlte", sagte Möckel und dachte zum Beispiel an eine Szene Mitte der zweiten Hälfte, als der ehemalige CFC-Keeper Schmidt einen Kopfball von Philipp Hörnig mit tollem Reflex gerade noch von der Linie kratzte.

Das Rapid-Team lieferte seinem Kooperationspartner aus dem Vogtland vor knapp 300 Zuschauern einen heißen Pokalkampf. "Wir hatten über 90 Minuten keinerlei athletische Nachteile, waren läuferisch und auch taktisch auf Augenhöhe mit den Auerbachern, was mich schon etwas verwunderte", sagte BSC-Trainer Thomas Schreyer später. Nach der Führung versäumten es die Kappler, bei verheißungsvollen Konterangriffen das zweite Tor nachzulegen. Der Regionalligist wurde ab Mitte der ersten Hälfte stärker und kam durch ein Knallbonbon eines früheren CFC-Profis zum Ausgleich: Marcel Schlosser hämmerte einen Freistoß aus rund 20 Metern ins Netz (33.). Kurz vor der Pause dann die Führung für den Favoriten, als Jiri Mlika wenig Mühe hatte, ein klasse Zuspiel von Stanley Ratifo zu verwerten.

Damit waren die Gäste aber noch lange nicht durch. Angetrieben vom unermüdlich rackernden Kapitän Markus Vettermann, kämpfte die BSC-Elf leidenschaftlich um den Ausgleich. Gefahr konnten die Gastgeber vor allem bei Ecken herauf- beschwören. Der aufgerückte David Duran scheiterte in der 53. und 58. Minute per Kopf jeweils nur knapp. In der hektischen Nachspielzeit mit einer gelb-roten Karte für die Vogtländer lag der Ball schließlich im Auerbacher Tor. 2:2 und Verlängerung? Mitnichten. Der Schiedsrichter entschied auf Freistoß für die Gäste, weil Rapid-Mittelfeldmann Jiri Jedinak vorher einen Gegenspieler weggeschoben haben soll. Der Tscheche, der im vergangenen Winter von Auerbach zum BSC gewechselt war, verstand die Welt nicht mehr. "Das ist im Fußball ein ganz normaler Zweikampf. Ich habe keine aktive Bewegung gemacht", beteuerte der Routinier. Wenn ein Unparteiischer diese Linie durchzieht, müsse er "hundertmal in einem Spiel pfeifen", fügte Jedinak hinzu. Nach dieser Szene konnte sein Landsmann Jiri Mlika auf der Gegenseite mit dem 3:1 (90. + 3) den Pokalsack zubinden.

Für Jedinak war der starke Auftritt der Kappler keine große Über- raschung. "Ich bin jetzt ein halbes Jahr hier und weiß, was unsere Mannschaft kann. Wir haben starke Spieler", sagte der fast 33-Jährige. Den Einsatz und die Motivation vom Samstag müsse das BSC-Team jetzt in die nächsten Landesliga-Spiele mitnehmen. "Wir sollten immer so auftreten, scheißegal, gegen wen es geht", bemerkte der Tscheche.

Auf Auerbacher Seite hatte Torhüter Stefan Schmidt eine enge Partie beim Landesligisten kommen sehen. "Für mich war das nicht überraschend. Rapid hat mit langen Bällen in die offenen Räume agiert. Das war ihr Mittel - so wie beim Führungstor", erklärte der Ex-CFC-Schlussmann, der im Sommer von Landesligist VfB Empor Glauchau ins Vogtland gewechselt ist. Seiner Ansicht nach hätten die Auerbacher das Ergebnis in Kappel klarer gestalten müssen. Jetzt geht es für sie in der Regionalliga weiter. "Primäres Ziel für uns ist der Klassenerhalt. Wir wollen so viel wie möglich Punkte holen", sagte Schmidt.