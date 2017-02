Auswärtsspiel des CFC mit Familien-Zusammenführung

Beim erfolgreichen Auftritt des Drittligisten in Frankfurt ist Stefano Cincotta in seine alte Heimat zurückgekehrt, wo er sich mit Verwandten und Freunden traf. Doch nicht nur deshalb machte er einen glücklichen Eindruck.

Von Knut Berger

erschienen am 14.02.2017



Viele Plätze waren leer geblieben. Die Zuschauerresonanz im Volksbank-Stadion hielt sich beim 3:0 (2:0)-Auswärtssieg des Chemnitzer FC gegen den FSV Frankfurt mit 2843 Fans in Grenzen. Doch Stefano Cincotta konnte für sich in Anspruch nehmen, einen eigenen Fanblock auf der Tribüne zu haben.

Der Abwehrspieler der Himmelblauen hatte nicht nur seine Eltern, sondern auch Bekannte und die Nachbarn seiner Eltern in die kleine Arena eingeladen. "Die meisten haben mich noch nie live bei einem Punktspiel erlebt. Jetzt hat es endlich geklappt. Dass dabei für unser Team noch ein Sieg heraussprang, ist wunderbar", sagte der 25-Jährige, der in Guatemala-Stadt geboren wurde und in Frankfurt/M. auf- gewachsen ist. Seine Familie wohnt heute noch dort.

In der Rückrunde der Dritten Liga hat Cincotta alle Spiele für den CFC bestritten. "Und dabei sind wir noch ungeschlagen", hob der Defensivmann hervor. Cincotta vollzieht gerade eine sportliche Wiederauf- erstehung im Chemnitzer Club. Nur ungern denkt er an die Hinrunde, als er wenig Grund zur Freude hatte. Oftmals war sein Name nicht mal im Kader zu lesen. Deshalb trug sich der 15-fache Nationalspieler Guatemalas in der Winterpause mit Wechselgedanken - und schien schon so gut wie weg zu sein. "Im Januar habe ich dann mit unserem Cheftrainer Sven Köhler ein ausführliches und gutes Gespräch geführt. Dabei gab er mir das Gefühl, dass er auf mich baut", berichtete Cincotta. Jetzt habe er drei gute Spiele in Großaspach, gegen Halle und in Frankfurt gemacht. "Wenn es so weitergeht, ist alles in Ordnung", sagte der 25-Jährige, der in Chemnitz noch einen Vertrag bis zum Sommer dieses Jahres besitzt.

"Wir waren uns im Klaren, dass die Hinrunde für Stefano nicht wie gewünscht verlaufen ist und haben darüber gesprochen. Bis jetzt hat er auf jeden Fall seine Chance genutzt", sagte Cheftrainer Köhler. Zugleich sei seinem Spieler jedoch auch klar, dass er sich im internen Konkurrenzkampf durchsetzen müsse. In der ersten Halbserie stand der 1,77 Meter große Kicker achtmal ohne Einsatz im Kader, fünfmal schaffte er es nicht einmal auf den Spielberichtsbogen. Bei seinen sechs Einsätzen spielte er nur zweimal, gegen Fortuna Köln und Hansa Rostock, über die volle Distanz.

Cincotta hofft nun, gesund zu bleiben. "Ich will immer meine Leistung bringen. Wie es dann im Sommer weitergeht, werden wir sehen", sagte der Abwehrspieler. Die nächste Bewährungsprobe steht am Samstag an, wenn der CFC den VfR Aalen in der Community4you-Arena an der Gellertstraße empfängt. An das Hinspiel dürften die Chemnitzer Kicker mit gemischten Gefühlen denken: Damals gaben sie eine 2:0-Führung noch aus der Hand und mussten sich mit einem 2:2 begnügen. Doch Cincotta blickt lieber nach vorn, wie er betont.

Zusätzlich motiviere ihn, dass mit Berkay Dabanli jetzt ein weiterer "Frankfurter Junge" bei den Himmelblauen kickt. Er habe gegen den Winterneuzugang einst in der A-Junioren-Bundesliga gespielt. In der Mainmetropole wohnen beide nicht weit voneinander entfernt. "Wenn wir an freien Tagen nach Hause fahren, können wir eine Fahrgemeinschaft bilden", sagte Cincotta. Ob Mitfahrer Dabanli bei der nächsten Tour in die Heimat etwas aus dem Beutel bekommt, der Stefano am vergangenen Samstag in Frankfurt über den Stadionzaun gereicht wurde, ist nicht bekannt. "Die Tasche hatte meine Mama mit verschiedenen Köstlichkeiten für mich mitgebracht. Sie denkt eben immer an alles", verriet Cincotta, der seit dem 1. Juli 2014 ein Himmelblauer ist.