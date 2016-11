Begeisterung und Skepsis vor Frauen-Länderspiel

Am Dienstag treffen die deutschen Fußballerinnen auf Norwegen. "Freie Presse" fragte Spielerinnen aus Vereinen, ob sie live dabei sind und ob sie sich einen Aufschwung für den hiesigen Frauenfußball erhoffen. Die Meinungen gehen auseinander.

Von Bernd Wild

erschienen am 25.11.2016



Für Vanessa Riemann von Post Chemnitz steht fest: Sie schaut sich das Länderspiel der Frauen an - und freut sich richtig darauf. "Ich hoffe, dass das Spiel einen kleinen Schub gibt, dass vielleicht das eine oder andere Mädchen beziehungsweise die eine oder andere Frau zum Fußball findet", sagt die 21-Jährige. Vom Postsportverein werden die meisten Spielerinnen live beim Länderspiel dabei sein. "Da war im Vorfeld keine große Überzeugungsarbeit notwendig", berichtet Riemann.

Nicht zum Länderspiel wird dagegen Christin Janouch vom Chemnitzer FC gehen. "Das liegt an der nicht gerade günstigen Anstoßzeit um 16 Uhr, da bin ich beruflich verhindert. Aber ich glaube, ein Großteil der Mannschaft ist im Stadion", sagt die CFC-Spielerin. Sie habe den Eindruck, dass negative Äußerungen über den Frauenfußball inzwischen seltener vorkommen. "Das ist besser geworden, auch bei den Männern", meint Janouch.

Zu den Zuschauern wird am Dienstag auch Friederike Thume vom 1. Frauen Fußball-Club Chemnitz gehören. Für die 26-Jährige sei von vornherein klar gewesen, dass sie sich diese Länderspiel-Premiere in der Stadt nicht entgehen lassen wird. "Inzwischen steht fest, dass fast alle aus dem Verein mitkommen", ergänzt die Spielerin. Sie hofft, dass das Länderspiel bei Mädchen ein wenig Interesse weckt, selbst einmal die Fußballschuhe zu schnüren. "Doch das wird nicht einfach, da der Frauenfußball in Chemnitz nicht gerade populär ist", bedauert Thume.

Nicht nur als Zuschauerin geht Sandra Olma von Eiche Reichenbrand zum Länderspiel. "Ich bin fest eingebunden in das Event", sagt die 29-Jährige. Sie betreue die Mädchen, die als Fahnenschwenker eingesetzt sind. Von Eiche werden sich neben Spielerinnen der Frauen-Elf auch Nachwuchsteams die Partie Deutschland gegen Norwegen anschauen. "Ich würde mir wünschen, dass nach dem Länderspiel in Chemnitz wieder mehr Mädchen und Frauen zum Fußball kommen. So einen Boom wie nach dem Gewinn der WM 2003 wird es aber kaum wieder geben", so Olma.

Mit 46 Frauen und Mädchen ist die Fußballabteilung des TuS Falke Rußdorf beim Länderspiel vor Ort. "Es sind Spielerinnen der ersten Mannschaft sowie Mädchen, die im Nachwuchsteam des Vereins kicken. Manche bringen ihre Eltern mit", erzählt Falke-Spielerin Kerstin Püschmann. Dass das Spiel dem Frauenfußball etwas bringen könnte, daran glaubt die Rußdorferin nicht. "Frauen und Mädchen, die zum Länderspiel gehen, haben meist schon einen Bezug zum Fußball", meint Püschmann. Die Rußdorferinnen fahren im Übrigen nicht nur zu ihren Punktspielen. "Wir haben uns schon gemeinsam Damen-Bundesligapartien angeschaut, waren bereits in Jena oder Potsdam", sagt die 34-Jährige.

Steffen Richter, Vorsitzender des Ausschusses Frauen- und Mädchenfußball im Kreisverband Chemnitz, wünscht sich indes, dass das Länderspiel einen Aufschwung im Damenfußball der Stadt bringt. Die Hoffnung sterbe zuletzt. "Der Frauenfußball hat sich in Chemnitz in den vergangenen 20 Jahren überhaupt nicht zum Positiven entwickelt. Es war ein ständiges Auf und Ab, von Kontinuität kann keine Rede sein", betont Richter. So gebe es wegen fehlender finanzieller Unterstützung beim Chemnitzer Polizeisportverein keine Frauenmannschaft mehr. Zudem wurde nach den Worten von Richter über Jahre hinweg wenig Nachwuchsarbeit geleistet. In Chemnitz existierten derzeit Frauenteams nur noch bei Eiche Reichenbrand, Post, beim CFC sowie bei dem im Dezember des Vorjahres gegründeten 1. Frauen-Fußball-Club Chemnitz.