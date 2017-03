Bereit für ein Abenteuer auf Skiern im hohen Norden

22 Freizeitsportler der SG Adelsberg wollen ab morgen Finnland von Ost nach West durchqueren. Eine Tagesetappe hat es dabei besonders in sich.

Von Mario Schmidt

erschienen am 11.03.2017



Holger Frey freut sich wie ein Schneekönig auf die nächsten Tage. Und das im wahrsten Sinne des Wortes: Der 52-Jährige von der SG Adelsberg reist zusammen mit 21 Freizeitsportlern des Vereins in den hohen Norden, um ein Abenteuer auf Skiern in Angriff zu nehmen. "Rajalta Rajalle Hiihto" heißt die leicht verrückte Aktion, in deren Verlauf Finnland von der russischen Grenze im Osten zur schwedischen Grenze im Westen auf Skiern durchquert wird.

Sieben Tage haben die Chemnitzer Zeit, um die Distanz zu bewältigen. "Die Strecke verläuft knapp unterhalb des Polarkreises und misst etwa 440 Kilometer", erklärt Frey. Für bare Münze sollte man die angegebene Länge aber nicht nehmen. "Es hängt auch davon ab, ob Seen oder Flüsse noch so fest zugefroren sind, dass man drüber laufen kann oder sie umgehen muss", sagt Frey, der die Tour zum zweiten Mal nach 2010 bestreitet. Die Frage, warum er sich den Trip noch mal antut, ist für ihn leicht zu beantworten. "Aus sportlichem Ehrgeiz und wegen der traumhaften Winterlandschaften, die ich beim ersten Mal erlebt habe. An manchen Tagen sind Eiskristalle vom blauen Himmel gefallen", gerät Frey ins Schwärmen. Die Temperaturen seien damals zum teil extrem niedrig gewesen. "An einem Morgen hatten wir minus 36 Grad - und haben überlegt, ob wir überhaupt losfahren", erzählt der Ausdauersportler.

Die 22 Adelsberger, darunter sechs Frauen, fahren heute mit dem Bus nach Prag. Von dort fliegen sie nach Helsinki. Anschließend geht es mit dem Bus in den Nordosten Finnlands - nach Kuusamo, wo alljährlich die ersten Weltcup- Wettbewerbe der Wintersportler ausgetragen werden. Gut 40 Kilo- meter weiter östlich an der russischen Grenze wird am morgigen Sonntag gestartet. Nach einer Woche soll dann der Ort Tornio an der Ostsee erreicht werden. Dreimal geschafft hat diese Strecke bereits Stefan Fischer. Für ihn sind ab morgen beim "Rajalta Rajalle Hiihto" aller guten Dinge vier. "Skilanglauf ist knochenschonend. Deshalb kann ich die Tour auch mit meinem künstlichen Kniegelenk absolvieren", bemerkt der 58-Jährige.

Fischer genießt nach eigener Aussage nicht nur die Natur, in der man ab und zu auch ein Rentier zu Gesicht bekomme, sondern auch das Zusammensein mit den Sportfreunden seines Vereins. "Wir sind eine tolle Truppe, die öfter mal zusammen feiert", sagt er über seine Abteilung der SG Adelsberg, die sich X-Sport nennt und in der sich die Ausdauersportler des Vereins zusammengeschlossen haben. Gefeiert wird bei der Finnland-Durchquerung zwar nicht - dafür ist die Tour zu anstrengend - "aber abends ein Bier muss schon sein, damit die Hand fürs Skierwachsen ruhig wird", witzelt Fischer. Für seine Anmerkung, dass die Tages- etappen in Finnland kein Wettlauf zwischen den Adelsberger Startern sein sollen, bekommt er Gegenwind. "Das sagt Stefan nur so lange, bis er Skier und Schnee unter den Füßen hat. Dann legt er wahrscheinlich los wie ein Wilder", vermutet Holger Frey.

Stattdessen sollten sich die Teilnehmer die Kräfte gut einteilen - besonders auf dem vierten Streckenabschnitt, denn der hat es mehr als alle anderen in sich. "Diese Tagesetappe ist mit 84 Kilometern die längste", erklärt Frey. Bei seiner ersten Finnland-Durchquerung habe er auf diesem Abschnitt ordentlich zu kämpfen gehabt und rund anderthalb Stunden länger gebraucht als vorgesehen. In Anbetracht der körperlichen Strapazen kommt der richtigen Ernährung eine besondere Bedeutung zu. In dieser Hinsicht müsse man sich keine Gedanken machen, denn die finnischen Gastgeber bauen in Abständen von 15 bis 20 Kilometer Verpflegungsstände im Wald auf, so Frey. "Nach jeweils etwa der Hälfte der Strecke kann man auch eine größere Mahlzeit zu sich nehmen. Dann gibt es Gulaschsuppe und gebratene Wurst", berichtet der 52-Jährige.

Zum ersten Mal in Finnland dabei ist Christiane Türke. "Auch mein Lebensgefährte Karsten Friedrich geht an den Start. Auf die Kinder passt währenddessen die Oma auf", erzählt die 40-Jährige, die auch schon am Wasa-Lauf in Schweden teilnahm und eine Reihe von Marathonläufen bestritt. Lässig oder gar mit Arroganz werde sie die Finnland-Durchquerung aber nicht in Angriff nehmen. "Das wird schon eine Herausforderung. Sieben Tage am Stück bin ich noch nicht Ski gefahren", sagt Christiane Türke. Zur Vorbereitung sei sie in den vergangenen Wochen wie die meisten Adelsberger Starter viel auf Skiern unterwegs gewesen. "Auch im Urlaub", ergänzt sie. Dankbar sei man dem Einsiedler Skiverein, dessen rund zehn Kilometer lange, bestens präparierte Loipe lange Zeit gute Trainingsbedingungen in Chemnitz geboten habe.