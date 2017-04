Box-Wölfe besiegen Hannover - Uneinigkeit über erste Liga

Die Chemnitzer Boxer haben eine starke Saison in der höchsten deutschen Kampfklasse mit einem Sieg beendet. Dennoch plädiert mancher im Verein für eine Rückkehr in die zweite Liga - aus einem bestimmten Grund.

Von Bernd Wild

erschienen am 10.04.2017



Superschwergewichtler Philipp Gruner vom Boxclub Chemnitz steht im Sportcenter am Stadtpark vor nahezu 400 Zuschauern im Ring und wartet auf den ersten Gong. Sein Gegner heißt Wladimir Steinbach und kommt vom BSK Hannover-Seelze. Gruner, der ein wenig kleiner ist, sucht sofort die Offensive. Es gelingt ihm, dass der Hannoveraner seine Reichweite nicht hundertprozentig ausnutzen kann. Der Chemnitzer setzt die klareren Treffer. Sein Kontrahent wird in der dritten Runde sogar einmal angezählt. Am Ende geht Gruner als Sieger aus dem Ring. Damit trägt er entscheidend zum 13:10-Erfolg der Boxwölfe im letzten Saisonkampf bei.

Gruner muss sich nach dem Kampf vom Arzt behandeln lassen. Schuld daran ist ein Cut, eine Platzwunde unter dem linken Auge. "Es war ein unbeabsichtigter Kopfstoß meines Gegners", klärt der Wölfe-Boxer auf. Der Sieg sei vollauf in Ordnung gegangen. "Dennoch habe ich mich oftmals ganz schön strecken müssen, ging zu ungestüm in den Kampf. Zudem hatte ich ein paar Mal den Kopf zu tief", analysiert der 27-Jährige. Ausschlaggebend für den Sieg sei seine bessere Kondition gewesen, meint Gruner.

Nach dem erfolgreichen Kampftag am Samstag belegen die Chemnitzer hinter Nordhausen Platz zwei in der Staffel Süd der Bundesliga - und zeigen sich hochzufrieden. Dennoch ist unklar, ob sie in der kommenden Saison erneut in der höchsten deutschen Liga antreten. Im Verein gibt es unterschiedliche Meinungen dazu. Präsident Wolfgang Koß plädiert für die zweite Liga. "In dieser würden unsere jungen Leute mehr zum Einsatz kommen. Wir haben viele Talente wie Tom Schröder-Schumann, Tim Fröhlich oder Manuel Jorde, die in der ersten Bundesliga wenig Chancen haben, im Ring zu stehen", betont Koß. Er sei der Meinung, dass in der Wölfe-Staffel die Hälfte der Akteure aus Sachsen kommen muss. "Doch das ist in der höchsten Liga nicht umsetzbar", erklärt der Präsident.

Zudem habe man als Landesstützpunkt eine Verpflichtung, die jungen Boxer zu fördern. "Wir sind doch nicht dafür da, zwei Holländer bei uns zu beschäftigen", so der Präsident. Er spielt damit auf Roy Korving und Artjom Kasparian an, die in dieser Saison für die Wölfe in den Ring gestiegen sind. Ferner kritisiert Koß die neue Regelung des Deutschen Boxsport-Verbandes (DBV). "Diese besagt, dass in der ersten Bundesliga in einer Mannschaft nur noch drei Boxer die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen müssen. Das ist nicht gut für den eigenen Nachwuchs", hebt der Präsident hervor.

Eine andere Meinung hat Olaf Leib, Manager der Boxwölfe. "Natürlich ist die Liga zwei besser für die Nachwuchsboxer", so Leib. Er glaube aber, dass der DBV nichts ändern werde. "Auch wir haben lange im Vorfeld überlegt, ob wir in der höchsten Klasse antreten. Aber es war der richtige Weg, denn wir haben unser Saisonziel mehr als erreicht", sagt Leib. Der Wölfe-Manager weist darauf hin, dass den Chemnitzern im Vergleich mit anderen Vereinen nur "bescheidene Mittel" zur Verfügung gestanden hätten. "Der einzige Spielverderber in der Bundesliga war Nordhausen, der sich fast eine neue Mannschaft zusammengekauft hat." Dennoch wolle auch er sich noch nicht festlegen, wo die Chemnitzer ab Herbst boxen.

Wie sehen es nun die Akteure im Ring? Die erste Liga sei "etwas Besonderes" für jeden Boxer, meint Gruner, ergänzt aber: "Wir sollten genauso an den Verein und somit an den eigenen Nachwuchs denken. Dieser kann sich in der zweithöchsten Klasse besser entwickeln, in der ja auch kein schwaches Niveau herrscht." Für ihn persönlich sei es egal, in welcher Liga er künftig boxen werde. "Ich bin Chemnitzer und fühle mich sehr wohl im Verein", meint der 27-Jährige.

Bantamgewichtler Ronny Beblik, der ohne Kampf zwei Punkte beisteuerte, da Hannover keinen Gegner für ihn hatte, hätte ebenso nichts dagegen, wenn die Wölfe wieder in der zweiten Liga um Punkte kämpfen würden. "Als Landesstützpunkt könnten wir uns mehr auf die jungen Boxer konzentrieren. In Liga eins brauchen wir den einen oder anderen Überflieger. Ohne diesen geht es dort nicht", meint der 30-Jährige.