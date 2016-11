CFC-Abwehrspieler beendet seine Leidenszeit

Jamil Dem war wegen einer Oberschenkelzerrung gut vier Wochen außer Gefecht gesetzt. Jetzt will er wieder angreifen. Allerdings neigt sich die Laufzeit seines Vertrages in Chemnitz dem Ende.

Von Knut Berger

erschienen am 22.11.2016



Wenn der Chemnitzer FC heute beim Zweitligisten FC Union Berlin zu einem kurzfristig vereinbarten Testspiel antritt, hat Jamil Dem "Heimvorteil". Denn der 23-Jährige wuchs in Berlin auf, spielte bei Hertha Zehlendorf und trug das Trikot von Hertha BSC II. Von den "Unionern" sind ihm ein paar Spieler persönlich bekannt, mit denen er in Berlin einst gemeinsam kickte. Seine Familie lebt nach wie vor in der Bundeshauptstadt und wird heute sicherlich vorbeischauen, wenn die Himmelblauen gegen den höherklassigen Kontrahenten testen.

Dabei kann Jamil Dem seinen Liebsten positive Nachrichten übermitteln: Die Leidenszeit hat für ihn ein Ende. Reichlich vier Wochen fehlte der gebürtige Berliner wegen einer Zerrung im Oberschenkel beim Mannschaftstraining des Chemnitzer FC. Doch seit dem vergangenen Mittwoch kann er wieder das volle Programm absolvieren und wurde beim 2:2 des CFC am Samstag gegen Holstein Kiel nach einer Stunde eingewechselt. "Ich habe meinen Einsatz ohne körper- liche Probleme überstanden, der Muskel hat perfekt gehalten. Jetzt muss ich im Wettkampf wieder richtig Fuß fassen", sagt der 23-Jährige.

Dem gilt auf dem Platz als präsenter Leistungsträger, neben dem Rasen geht er hingegen mit seinen Worten sparsam um. Dass der CFC gegen Kiel in einem umkämpften und intensiven Spiel nach zwei Toren von Daniel Frahn ein Remis erreichte und nunmehr seit fünf Partien ohne Niederlage ist, kommentiert der defensive Mittelfeldspieler deshalb auch nicht überschwänglich. "Das frühe Tor hat uns sicherlich gut getan. Am Ende geht das Unentschieden aus meiner Sicht jedoch in Ordnung. Jetzt müssen wir an diese Leistung anknüpfen und am nächsten Spieltag bei Rot-Weiß Erfurt weiter punkten. Nur so können wir oben dran bleiben und eine gute Grundlage für die Rückrunde schaffen", sagt der Spieler, dessen Vertrag bis zum Sommer nächsten Jahres datiert ist. Beide Seiten verfügen über die Option einer Verlängerung des Kontraktes. "Ich fühle mich hier in Chemnitz wohl", sagt der Berliner, der seit Sommer 2015 in Sachsen die Töppen schnürt.

Eine Grundvoraussetzung, um sportlich weiter voran zu kommen, sei beim Drittligisten gegeben. Laut Dem, dessen Mutter Deutsche ist und dessen Vater aus dem Senegal stammt, stimmt die Chemie in der Truppe. "Die Stimmung in der Mannschaft ist top, wir verstehen uns untereinander sehr gut", unterstreicht der Defensivspieler, der vor seiner Verletzung zum Stammpersonal des CFC gehörte. "Jamil hatten wir lange bei Hertha II beobachtet. Er hat den Sprung von der Regionalliga in die Dritte Liga reibungslos geschafft", sagt CFC-Sportdirektor Stephan Beutel, der Dem insbesondere ein herausragendes Talent im Bereich der Balleroberung attestiert. "Sicherlich hat er als junger Spieler auch noch einige Reserven. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir diese noch erschließen werden", so Beutel weiter. Er sehe die Dritte Liga für Dem noch nicht als Endstation der Karriere.

Gegen Holstein Kiel habe man ihm in einigen Situationen jedoch angemerkt, dass er zuletzt lange pausieren musste. "Doch daran werden wir arbeiten, dass er möglichst schnell wieder seinen tatsächlichen Leistungsstand erreicht", versichert der Sportchef. Die nächste Gelegenheit, um an der Form zu feilen, haben die CFC-Spieler heute in Berlin. Zweitligist Union habe bei den Himmelblauen angefragt, ob ein Testspiel möglich sei. "In Absprache mit unserem Cheftrainer Sven Köhler haben wir dann zugesagt", erklärt Beutel. In der Partie sollen heute auch Profis zum Einsatz kommen, die zuletzt wenig Spielpraxis sammeln konnten.