CFC: Aufstieg - oder Kürzung des Etats der Profimannschaft

Laut Sportgeschäftsführer Stephan Beutel müssten die Himmelblauen vor der nächsten Drittliga-Saison zwar keine Leistungsträger verkaufen, dafür jedoch an anderer Stelle sparen. Aber wo soll der Rotstift angesetzt werden?

Von Mario Schmidt

erschienen am 07.03.2017



Wie sagte Vorstandsmitglied Herbert Marquardin der vergangenen Woche: "Der Chemnitzer FC braucht Budget-Treue, die im Moment nicht zu erkennen ist." So sei der Etat für das Profi-Team in dieser Saison um 400.000 Euro über- schritten worden. "Ein zusätzliches Finanzloch zu den bisher bekannten drei Millionen Euro", ergänzte Marquard, der beruflich als Geschäftsführer von Versorger Eins tätig ist. Sollte der Aufstieg in Liga zwei nicht gelingen, müsse dies Einschnitte im Lizenzspieler-Bereich nach sich ziehen.

Der Etat für die Saison 2017/18 soll nach "Freie Presse"-Informationen für die Dritte Liga von derzeit 3,4 auf 3,0 Millionen Euro gesenkt werden. "Es gibt aber keinen Grund, ein Endzeit-Szenario zu malen. Ich kann allen Fans und Sympathisanten des CFC versichern, dass wir unter den eingeschränkten wirtschaftlichen Bedingungen keine Leistungsträger mit laufenden Verträgen verkaufen müssen", sagte Sportgeschäftsführer Stephan Beutel gestern auf Anfrage. Dies betreffe fast alle Profis des aktuellen Kaders - mit Ausnahme von Dennis Mast (ausgeliehen von Arminia Bielefeld) und Stefano Cincotta, dessen Kontrakt ohne Option auf Verlängerung im Sommer ausläuft. "Wir werden die Mannschaft in ihrer groben Struktur zusammenhalten. Auch in der Dritten Liga würde es beim CFC mit einem vernünftigen Team weitergehen. Kürzungen bei Gehältern und Siegprämien der jetzigen Spieler sind nicht vorgesehen", fügte Beutel hinzu.

Die Frage, wie die von Vorstandsmitglied Marquard erwähnte Budget-Überschreitung von 400.000 Euro zustande gekommen ist, wollte der 50-Jährige nicht beantworten - und verwies stattdessen an Vereins-Chef Mathias Hänel. Auch der Präsident äußerte sich dazu gestern nicht. "Ich möchte das zum jetzigen Zeitpunkt nicht kommentieren", sagte Hänel.

Wenn keine Spieler verkauft werden: Wie soll dann der sportliche Etat verkleinert werden? "Wir müssen bei den Neuzugängen in ein anderes Regal greifen", kündigte Stephan Beutel an. Bei der Ergänzung des Kaders werde man verstärkt auf eigene Talente aus der A-Junioren-Mannschaft bauen, die gegenwärtig Tabellenführer der Regionalliga ist. Namhafte und damit teure und qualitativ hochwertige Verstärkungen aus anderen Clubs sind laut Beutel nicht mehr realistisch. Dadurch werde es schwieriger, sich im Spitzenfeld zu behaupten. "Wir müssten unsere sportlichen Ziele etwas heruntersetzen", sagte der Sportdirektor mit Verweis auf die immer stärker werdende Dritte Liga. Wer künftig aufsteigen will, muss nach Auf- fassung von Beutel bereits über ein nahezu zweitligataugliches Team verfügen.

Es bleibt dabei: Mit dem Sprung in Liga zwei würde der CFC in diesem Frühjahr seine größten Probleme lösen. "Das wäre ein wirtschaft- licher Quantensprung", hatte der vor wenigen Tagen ausgeschiedene Geschäftsführer Dirk Kall betont. "Es wäre allerdings völlig falsch, die Mannschaft damit unter Druck zu setzen", warnt Beutel. Man verfolge zwar weiterhin das Ziel, einen Platz unter den drei besten Mannschaften zu erreichen. "Das schaffen die Spieler aber nur, wenn sie locker und auf ihre Aufgaben fokussiert bleiben. Deshalb darf man nicht die gesamte Verantwortung auf ihren Schultern ablegen", so Beutel. Auch wenn der Aufstieg verpasst wird, "geht es in Chemnitz mit ambitioniertem Fußball weiter".

Am morgigen Frauentag beehren die Himmelblauen Lotte - bei den dortigen Sportfreunden steht ab 19 Uhr das Nachholspiel der Dritten Liga auf dem Programm. Dabei muss Cheftrainer Sven Köhler auf den noch Rot-gesperrten Dennis Grote verzichten. "Bei Marc Endres und Jamil Dem ist keine Wunderheilung eingetreten. Beide fallen weiter verletzungsbedingt aus", sagte Beutel. Leise Hoffnungen gebe es hingegen auf einen Einsatz von Björn Jopek, der seine Knieprobleme offenbar überwunden hat.

DFB-Pokalschreck Lotte hat am Wochenende 0:2 in Regensburg verloren. "Sie haben dort nicht auf ihrem bisherigen Niveau gespielt und werden gegen uns sicher alles daran setzen, sich wieder deutlich besser zu präsentieren", so der Sportdirektor. Am Ziel des CFC ändere das freilich nichts: "Wir wollen mit etwas Zählbarem nach Chemnitz zurückfahren."