CFC-Boss HÃ¤nel: Wir hinken unseren AnsprÃ¼chen hinterher

CFC-Boss Hänel: Wir hinken unseren Ansprüchen hinterher

Die Vereinsführung der Himmelblauen ist nach dem schwachen Auftritt gegen Lotte restlos bedient. Für die Spieler verlief der gestrige Tag indes anders als geplant.

Von Mario Schmidt

erschienen am 30.08.2016



Als die Zuschauer nach dem Heimspiel gegen die Sportfreunde Lotte das Gelände der Community4you-Arena verließen, fielen Begriffe wie "Zumutung" und "Frechheit". Auch Vorstandsvorsitzender Mathias Hänel machte aus seiner Enttäuschung über den mit 0:1 verlorenen Heimauftritt und den bisherigen Saisonverlauf des Chemnitzer FC keinen Hehl. "Wir haben zu wenig Punkte. Die Mannschaft konnte in den bisherigen Spielen nur selten überzeugen", sagte Hänel. Sowohl von den Ergebnissen als auch den gezeigten Leistungen her gesehen hinke man den eigenen Ansprüchen hinterher, fügte der CFC-Präsident hinzu.

Vor allem die Vorstellung in Hälfte eins gegen den Neuling sorgte für miese Stimmung beim Publikum - und beim Vereins-Chef. "Da war das Zwischenresultat von 0:0 noch das Beste. Torhüter Kevin Kunz hat uns mit seinen Paraden im Spiel gehalten", sagte Hänel. Mit den bisher sechs Punkten aus fünf Begegnungen sei der CFC gut bedient. "Die Mannschaft übt zu wenig Dominanz aus und es fehlt die Kompaktheit, wie wir sie im Frühjahr schon einmal hatten", erklärte der 52-Jährige. Seiner Ansicht nach war es vielleicht sogar besser, dass die Partie gegen die Sportfreunde Lotte nicht torlos endete, sondern noch 0:1 verloren ging. "Damit weiß jetzt hoffentlich jeder, dass wir uns ganz schnell und vor allem sehr deutlich steigern müssen", so Hänel.

Er sei weit davon entfernt, nach fünf Spieltagen in Hektik zu verfallen. Allerdings müsse man von diesem Kader mehr Leistung einfordern. "Und das werden wir tun. Jeder einzelne Spieler muss sich strecken", betonte Hänel. Angesprochen auf die Neuzugänge, von denen bisher kaum einer zu überzeugen wusste, sagte der CFC-Boss: "Sie werden im Laufe der Saison noch zeigen, warum wir sie geholt haben." Hänel hofft zudem, dass sich die Mannschaft am Sonntag mit einem Weiterkommen im Landespokal beim SSV Markranstädt neues Selbstvertrauen holt. "Wir wollen nächste Saison im DFB-Pokal dabei sein. Der Landespokal-Wettbewerb hat eine zentrale Bedeutung für uns", sagte der Präsident.

Unterdessen verlief der gestrige Tag für die CFC-Profis anders als ursprünglich geplant. Nach Punktspielen am Samstag hat das Team montags zumeist frei. Doch gestern Vormittag hieß es: Antanzen zur Video-Analyse der Partie gegen Lotte. "Wir haben den Auftritt intern ausgewertet, dabei sind deutliche Worte gefallen", berichtete der Geschäftsführer Sport, Stephan Beutel. Die Mannschaft habe auf dem Feld nicht die Qualität gezeigt, "wie wir sie in der jetzigen Zusammensetzung erwarten", erklärte Beutel und bezeichnete das Endresultat von 0:1 als Katastrophe. Die Spieler müssten mehr Aufwand betreiben, um verlorenen Boden wieder gutzumachen.

Was Beutel zuversichtlich stimmte: Die Profis seien sehr selbstkritisch mit ihrer Leistung umgegangen. Personelle Nachbesserungen im Kader, für die bis morgen Abend noch die Gelegenheit bestünde, schloss der 50-Jährige aus. "Es bleibt dabei: Wir werden weder noch einen Spieler verpflichten noch einen abgeben", sagte Beutel.