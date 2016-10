CFC-Fans kritisieren Verein: Zäune im Stadion sind gefährlich

An den Barrieren stehen scharfkantige Spitzen über, berichten Anhänger der Himmelblauen und fordern einen Umbau der Absperrung. Es soll bereits zu Verletzungen gekommen sein.

Von Benjamin Lummer

erschienen am 29.10.2016



Es mutete martialisch an. "Unser Blut an eurem Zaun" stand auf einem gut 20 Meter langen Banner, das Anhänger des Chemnitzer FC vor dem Anpfiff des vergangenen Heimspiels gegen Mainz II (4:1) in der Südkurve hochhielten. Damit, schrieb die Fangruppierung Ultra-Bande Karl-Marx-Stadt im Nachgang der Begegnung auf ihrer Internetseite, habe man noch einmal "ein deutliches Signal an den Verein gesendet, was die Verletzungsgefahr in der Südkurve betrifft".

Denn die ist nach Ansicht der Anhänger groß. Es habe "mehrere, teilweise schwerwiegende Hand-Verletzungen gegeben", berichten sie im Internet, ohne Details zu nennen. Die Fan-Beauftragte des Chemnitzer FC bestätigt das. In einem Fall habe sich ein Anhänger den Bereich zwischen Daumen und Zeigefinger aufgerissen und dabei eine Sehnenverletzung zugezogen, sagt Peggy Schellenberger. Zudem komme es immer wieder vor, das Kleidungsstücke zerrissen werden.

Das Problem ist die Oberkante der Zäune, die die Tribünen von der Spielfläche trennen. Dort stehen kleine, scharfkantige Spitzen über, an denen man sich leicht schneiden kann. Das passiere Fans unter anderem dann, wenn sie beim Torjubel am Zaun hochspringen oder wenn Fahnen am Zaun angebracht oder wieder abgenommen werden, sagt Schellenberger. "Es geht also nicht darum, dass die Fans in aggressiver Manier den Zaun übersteigen wollen. Das kommt nicht vor."

Das Thema Zäune in Stadien bewegt deutschlandweit immer wieder Fußball-Anhänger. Im November 2012 verletzten sich nach Presseberichten fünf Fans der Kickers Offenbach im Stadion von Wehen Wiesbaden, weil sie beim Torjubel an den Zaun sprangen und sich dort an den scharfkantigen Zacken schnitten. In Regensburg verlief zeitweise eine Barriere mitten durch den Stehplatz-Bereich des neugebauten Stadions und trennte damit die treuesten Fan-Gruppen. Nach deren Kritik ließ die städtische Betreibergesellschaft der Sportstätte den Zaun abbauen.

Dass es auch anders geht als in Chemnitz habe man auf Auswärtsfahrten gemerkt, sagt Schellenberger. So werde im Magdeburger Stadion fast gänzlich auf Zäune verzichtet. In Erfurt gebe es zwar baugleiche Absperrungen wie die im für 27 Millionen Euro umgebauten Stadion an der Gellertstraße. "Die wurden in Erfurt aber offenbar andersherum eingebaut, sodass die Spitzen nach unten zeigen", sagt Schellenberger.

Was die Fans besonders ärgert, ist, dass sie nach eigenen Angaben schon lange auf das Problem aufmerksam gemacht haben - ohne Erfolg. Bereits vor dem Stadionumbau, im August 2011 habe man bei einem Treffen die Vereinsführung auf die Zacken angesprochen, schreiben sie. Und man habe damals ein Versprechen von CFC-Präsident Mathias Hänel bekommen, dass die Anregungen zur Entschärfung des Zauns umgesetzt werden. "Dieses Versprechen muss endlich eingelöst werden", fordern sie im Internet.

Das könne er nicht mehr nachvollziehen, sagt Hänel auf Anfrage. Allerdings werde man sich dem Thema annehmen. "Sicherheit im Stadion ist uns sehr wichtig", so der Vereinspräsident. Man müsse aber in Ruhe überlegen, was man ändern könne. "Wir werden nichts übers Knie brechen."

"Wir sind dabei, Lösungen zu finden", ergänzt Nicole Oeser, Marketing-Verantwortliche beim CFC. Wie diese aussehen könnten, könne man aber noch nicht sagen. Man tausche sich aber mit den Fans regelmäßig aus. "Für uns ist es wichtig, dass sie sich im Fanblock wohlfühlen", sagt Oeser.