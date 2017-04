CFC-Hauptsponsor fährt Engagement zurück

Die Firma Chemieanlagenbau Chemnitz wird ihre finanzielle Unterstützung für den angeschlagenen Drittligisten verringern. Zudem laufen etwa 40 Sponsoren-Verträge zum Saisonende aus.

Von Benjamin lummer

erschienen am 29.04.2017



Diese Nachricht sorgte im Verein und bei den Fans für große Sorgenfalten. Für fast zwei Drittel seines Etats für die kommende Saison muss der Chemnitzer FC noch Nachweise in Form von beispielsweise Verträgen nachweisen. Andernfalls ist die Lizenz für die dritte Liga in Gefahr (siehe Info-Kasten). Über diese Mitteilung des DFB und die nun anstehenden Aufgaben der Clubführung wurden diese Woche auch die Sponsoren des CFC bei einem Treffen informiert.

Von der Höhe der Nachforderungen des DFB seien viele Sponsoren überrascht gewesen, berichtet Holger Sokolowski, Leiter des Infront-Vermarktungsteams Chemnitz. "Es wurde aber alles transparent dargestellt. Ich hoffe auf eine Jetzt-erst-recht-Stimmung", ergänzt er. Mit Vermarktung nimmt der CFC etwa vier Millionen Euro pro Saison ein. Ein großer Teil davon stammt von den rund 300 Sponsoren. Rund 40 Sponsoren-Verträge laufen allerdings zum Saisonende aus, berichtet Sokolowski. Das komme jedes Jahr vor. In diesem Jahr sei die Anzahl der Kündigungen allerdings etwas höher ausgefallen als in den Vorjahren, so der Infront-Mitarbeiter. "Mit einem Großteil dieser Firmen sind wir aber im Gespräch und zuversichtlich, neue Verträge mit ihnen abzuschließen." Der CFC ist aus seiner Sicht auch weiterhin ein attraktiver Partner - trotz Krise. "Wir haben ja auch nach dem Bekanntwerden des Millionendefizits Vermarktungserlöse erzielt", so Sokolowski.

Die Druckerei Dämmig, beim CFC als Premiumsponsor geführt, will ihr bisheriges Engagement beibehalten, sagt Inhaber Thomas Dämmig. "Wir fahren es auch nicht zurück." Dämmig ist sich sicher, dass der Verein die vom DFB gestellten Auflagen erfüllen und die Lizenz für die dritte Liga erhalten wird. "Sie haben ja auch noch sechs Wochen Zeit dafür." Eine Erhöhung der finanziellen Zuwendungen an den Club kann sich der Firmeninhaber aber aktuell nicht vorstellen. "Wir sind da schon sehr großzügig, mehr wird es eher nicht", so Dämmig.

Das sieht auch Uwe Bauch so. Bauch ist Chef des CFC-Aufsichtsrates und Vorstandsvorsitzender von Community for you. Das Unternehmen ist Namenssponsor des Stadions. "Wir haben beim Sponsoring das oberste Limit erreicht", sagt Bauch. Zurückfahren werde seine Firma ihr Engagement aber auch nicht. "Meine Meinung ist: Ich kann nicht nur in guten Zeiten zum Club stehen."

Die Hotelgruppe Ahorn, Trikot- und Hauptsponsor der Himmelblauen, führt nach eigenen Angaben Gespräche über eine Vertragsverlängerung mit dem CFC und Infront. "Wie in der Vergangenheit wird der Werbeumfang von Saison zu Saison neu definiert und unter Berücksichtigung einer guten Zusammenarbeit und der beiderseitigen Interessen verhandelt", ergänzt Geschäftsführer Michael Bob.

Weniger Unterstützung wird der CFC in der kommenden Saison von einem seiner größten Förderer erhalten. Die Firma Chemieanlagenbau Chemnitz ist beim Verein als einer von vier Hauptsponsoren geführt. "Unser Engagement wird künftig geringer ausfallen", sagt Geschäftsführer Jörg Engelmann, ohne Zahlen zu nennen. Die Gründe dafür seien wirtschaftlicher Natur. "Es ist kein Geheimnis, dass Russland einer unserer Hauptkunden ist und uns die wirtschaftlichen Sanktionen gegen das Land schaden", sagt Engelmann.

Der Geschäftsführer übt zugleich Kritik am Umgang des Chemnitzer FC mit seinen Förderern. Der Verein wisse das Wohlwollen seiner Sponsoren nicht zu schätzen, meint Engelmann. "Die meisten Spieler wissen nicht einmal, wer die Hauptsponsoren des Vereins sind." Zudem habe der Club im vergangenen halben Jahr ein schlechtes Bild in der Öffentlichkeit abgegeben. "Ich sehe keine Einheit im Verein. So schafft man keine Erfolge", bemängelt Engelmann.