CFC: Jubel nach Pokalsieg - verunsichert in den Urlaub

Die Spieler des Fußball-Drittligisten Chemnitzer FC haben sich verabschiedet - einige in die Ferien, andere vom Verein. Und selbst, wer Klarheit über seine Zukunft beim Club hat, weiß noch nicht, wie es weitergeht.

Von Benjamin Lummer

erschienen am 27.05.2017



Im Eingangsbereich des Stadions im Sportforum sind drei Mannschaftsfotos des Chemnitzer FC aufgestellt. Davor liegt ein Zettel. "Bitte unterschreiben", steht drauf. Es wirkt, als wolle man sich die Erinnerung bewahren an eine Mannschaft, die so nicht weiter existieren wird. In der Kabine hält Sven Köhler seine vorerst letzte Ansprache als Trainer der Himmelblauen. Applaus ist zu hören. Dann verlässt das Team den Kabinentrakt. Vorne weg geht Köhler, der noch viele Hände schütteln muss, von dem einen oder anderen Spieler umarmt wird. Mit Journalisten möchte er nicht mehr reden.

Es ist der Morgen, nachdem der CFC das Sachsenpokal-Finale gegen Lok Leipzig mit 2:1 gewonnen hat. Den Erfolg, der zugleich das Startrecht im DFB-Pokal inklusive Antrittsgeld in Höhe von 150.000 Euro einbrachte, haben die Fußballer anschließend bei einem Mannschaftsabend gefeiert. Die Stimmung sei sehr gut, sagt Dennis Grote. "Das war der wichtigste Sieg der vergangenen Wochen", meint der 30-Jährige. Torwart Kevin Kunz ergänzt. "Ein bisschen Wehmut ist aber auch dabei, weil sich die Mannschaft verändern wird." Beide setzen sich anschließend ins Auto und fahren in ihre Heimat, Kunz in Richtung Stuttgart, Grote nach Münster. "Es ist jetzt wichtig, ein bisschen abzuschalten", sagt Grote. Geht das in Anbetracht der Unsicherheit um die Zukunft des Vereins überhaupt? "Mal schauen. Die Ungewissheit ist auf alle Fälle im Hinterkopf."

Dreieinhalb Wochen hat die Mannschaft nun Urlaub. Dreieinhalb Wochen, in denen viel passieren kann. Bis zum kommenden Freitag muss der CFC seine nachgebesserten Lizenz-Unterlagen beim DFB einreichen. Der Verband entscheidet, ob die Chemnitzer weiterhin in der dritten Liga spielen dürfen oder nicht. Geht es runter in die Regionalliga - oder noch tiefer - steht der Club ohne Mannschaft da. Bis auf die Jungprofis Danny Breitfelder und Tom Baumgart hat kein Spieler einen Vertrag für die Regionalliga. Kevin Kunz will das alles hinter sich lassen, im Urlaub auf der Mittelmeerinsel Formentera und am Bodensee möglichst wenig aus Chemnitz mitbekommen. "Ich werde abschalten, das Handy beiseite legen", kündigt der 25-Jährige an. Sorgen um die Zukunft seines Arbeitgebers, mit dem er seinen Vertrag bis 2018 verlängert hat, macht er sich nicht. "Der Verein hat uns signalisiert, dass er die Lizenz für die dritte Liga bekommen wird", berichtet Kunz.

Anton Fink formuliert das etwas vorsichtiger. "Wir haben Verantwortliche im Verein, die ihren Job machen", sagt der Top-Torschütze des Chemnitzer FC, ergänzt aber: "Ich gehe davon aus, dass wir uns am 19. Juni wiedersehen und dass es in der dritten Liga weitergeht." Und das mit ihm im himmelblauen Trikot? Gerüchte um einen Wechsel zur zweiten Mannschaft von Bayern München bezeichnet Fink erneut als Spekulationen. "Stand jetzt bleibe ich hier", sagt Fink. Im Gegensatz zu seinem Trainer. "Ja, das ist schade, dass der Trainer geht. Aber so ist das Profi-Geschäft. Und bei den Spielern ist das ja nicht anders."

Davon können Fabian Stenzel und Alexander Bittroff ein Lied singen. "Ich habe kein neues Vertragsangebot bekommen", sagt Fabian Stenzel, als er mehrere Säcke und eine Sporttasche in sein Auto packt. Nach sechs Jahren beim Club ist Schluss für ihn. Wo es für den 30-Jährigen, der 269 Spiele in der dritten Liga absolviert hat (der drittbeste Wert), hingeht, ist offen. Einen neuen Verein muss sich auch Alexander Bittroff suchen. Der Verteidiger ist eineinhalb Jahre für den CFC aufgelaufen - "eine durchwachsene Zeit", sagt er selbst: "Ich habe viele Höhen und Tiefen erlebt." Zu ersterem gehört der Pokalsieg am Mittwochabend. "Das war ein guter Abschluss", meint Bittroff. Dass ihn die Vereinsführung nicht halten will, versteht der 28-Jährige nicht. "Meine Leistung in den letzten Wochen war ordentlich. Aber der CFC hat sich eben anders entschieden."