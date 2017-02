CFC-Junioren kämpfen um Aufstieg in die Bundesliga

In zwei Wochen startet die U 19 der Himmelblauen in die Rückrunde. Auch für den Trainer überraschend, steht die Mannschaft an der Spitze der Regional- liga. Eine Erklärung dafür hat der Coach aber.

Von Benjamin Lummer

erschienen am 08.02.2017



Nur eine Niederlage, zwei Unentschieden, zwölf Siege, dazu die beste Abwehr: Die A-Junioren des Chemnitzer FC haben eine überzeugende Hinrunde in der Fußball-Regional- liga Nordost gespielt. Folgerichtig stehen sie an der Spitze des Klassements und haben bereits sechs Punkte Vorsprung auf den Zweitplatzierten, den Halleschen FC, der allerdings eine Partie weniger absolviert hat. Würde das Chemnitzer U-19-Team bis zum Saisonende die Tabellenführung verteidigen, würde erstmals seit vier Jahren wieder eine städtische Mannschaft in die Bundesliga aufsteigen.

"Das Potenzial dafür haben wir", sagt Marvin Thiele. Er ist mit neun Treffern zweitbester Torschütze der Liga und ein Führungsspieler der Himmelblauen. Den Erfolg seiner Mannschaft erklärt er sich mit der Taktik. "Viele unserer Gegner versuchen, uns auszuspielen. Wir stehen aber sehr stabil und kontern sie dann aus." Die starke Defensivleistung mit nur acht Gegentreffern in 15 Spielen sei ein Trumpf des CFC, sagt Thiele, die mannschaftliche Geschlossenheit und die Fitness der Spieler ein anderer. "Wir laufen mehr als unsere Gegner."

Ziel sei es nun, so lange wie möglich an der Spitze zu bleiben. Das könnte sich auch für Thiele selbst auszahlen. Der 18-Jährige rückt im Sommer altersbedingt in den Männerbereich auf. Welches Trikot er dann trägt, sei noch offen. "Aber wenn ich Kapitän einer Aufstiegsmannschaft wäre, würde das natürlich noch mehr Interesse wecken", sagt der Nachwuchsspieler.

Trainiert werden Thiele und seine Mitspieler von Kay-Uwe Jendrossek. Der ehemalige Co-Trainer der Profi-Mannschaft hat das Amt erst im Sommer übernommen, ohne zu wissen, was die U 19 leisten kann. "Damals war unsere klare Maßgabe: Nur kein Supergau wie in Aue." Die A-Junioren des Konkurrenten aus dem Erzgebirge waren in der vergangenen Saison aus der Regional- in die Landesliga abgestiegen. Jendrossek verordnete seiner Mannschaft eine einfache Taktik. "Wir spielen das, was wir können, nicht das, was wir wollen." Es gebe in seinem Team kaum ganz starke Individualisten. "Wir waren in einigen Partien fußballerisch die schlechtere Mannschaft. Dafür treten wir aber geschlossen und kompakt auf, laufen viel und lauern auf Fehler des Gegners", erklärt der Coach. In der Rückrunde werde seine Mannschaft aber wohl ab und an selbst die Initiative übernehmen müssen. "Wir sind jetzt die Gejagten, und einige Kontrahenten werden sich gegen uns hinten reinstellen."

Die verbliebenen 13 Saisonpartien gehen die A-Junioren unter erschwerten Bedingungen an. Mit 24 Akteuren in die Saison gestartet, zählt der Kader aktuell 18 einsatzfähige Feldspieler und drei Torhüter. Allerdings seien zwei Spieler langzeitverletzt und einige weitere krank oder angeschlagen. Bei der 1:2-Niederlage gegen Dynamo Dresden im Sachsenpokal-Viertelfinale vor zehn Tagen fehlten dem Coach neun Spieler, sodass sogar U-17-Fußballer eingesetzt worden seien. Neuzugänge sind ihm "leider nicht vergönnt" gewesen, so der Trainer. Spieler zu verpflichten, sei in der Winterpause besonders schwierig, weil dann Ablösesummen fällig würden. Und die kann der finanziell angeschlagene CFC ohnehin nicht zahlen. Der Club wird nach einem Millionendefizit gerade saniert.

Dazu kommt der "brutale Konkurrenzkampf" um Talente in Sachsen, wie es Jendrossek formuliert. RB Leipzig sei dabei eine eigene Liga. Mit Dresden und Aue gebe es aber zwei weitere Nachwuchsleistungszentren, mit denen sich der CFC im Wettbewerb befindet. "Gegenüber Aue sehe ich uns allerdings strukturell und sportlich im Vorteil", meint der Trainer. Mit Zwickau sei indes ein neuer Konkurrent dazugekommen, der ebenfalls in seine TalenteAbteilung investiert. Umso wichtiger wäre der Aufstieg in die Bundesliga, wo der CFC auf einem Level mit dem Nachwuchs der Bundesligisten spielen würde. "Das wäre ein großer Sprung nach vorn für den Standort und die Spieler", sagt Jendrossek.