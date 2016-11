CFC-Routinier: Mein Gehalt geht nach wie vor pünktlich ein

Fabian Stenzel ist der dienstälteste Spieler des krisengeschüttelten Drittligisten - und weiß, wie die Mannschaft einen Beitrag zur finanziellen Erholung ihres Klubs leisten kann.

Von Knut Berger

erschienen am 29.11.2016



Er musste nach dem Gastspiel des Chemnitzer FC beim FC Rot-Weiß Erfurt viele Hände schütteln. Das hatte aber weniger damit zu tun, dass die Himmelblauen durch zwei Tore von Jamil Dem und Daniel Frahn 2:1 gewannen. Vielmehr war der Thüringer Club die erste Profistation von Fabian Stenzel gewesen. Von 2007 bis 2011 kickte er für die Rot-Weißen und stand dabei in 117 Spielen auf dem Platz.

Als es dann zwischen ihm und dem Verein nicht mehr richtig passte, absolvierte Stenzel im Sommer 2011 ein Probetraining in Chemnitz und wurde vom damaligen Trainer Gerd Schädlich für tauglich empfunden. Heute ist Stenzel der dienstälteste Kicker beim CFC. "Ich hatte dennoch in Thüringen eine schöne Zeit. Und mit Daniel Brückner oder Carsten Kammlott, die heute noch im Erfurter Kader stehen, habe ich schon damals beim FC Rot-Weiß zusammengespielt", sagte der gebürtige Lüneburger. Doch bei aller Freundschaft verteilte Stenzel am Samstag im Steigerwaldstadion keinerlei Geschenke, sondern hing sich voll rein. "Für mich war es ein typisches Spiel für die Dritte Liga", schätzte der 30-Jährige nach der kampfbetonten Partie ein. Auch wenn Kammlott kurz nach dem Seitenwechsel das zwischenzeitliche 1:1 für Erfurt besorgte, konnten die Chemnitzer die drei Punkte schließlich im Bus verladen.

Durch den Sieg kletterte der CFC auf den dritten Tabellenplatz, der zur Teilnahme an den Aufstiegsrelegationsspielen berechtigen würde. Und der Sprung nach oben würde den Chemnitzer Kickern nicht nur die Teilnahme an einem qualitativ höherwertigen Spielbetrieb ermöglichen. Auch für die Sanierung des aktuell mit reichlich zwei Millionen unterfinanzierten Vereins-Budgets wäre der Zweitliga-Aufstieg von großem Nutzen. Ihn und seine Teamkollegen lasse das wackelnde Finanzszenario zwar nicht kalt, so Stenzel. "Es macht aber die Beine auf dem Platz nicht schwer. Natürlich sind wir über die Situation informiert worden, doch ich bin in der Lage, das bei meiner täglichen Arbeit auszublenden", sagte der Verteidiger.

Vielmehr versuche das Team auch weiterhin das, was auch vor Bekanntwerden der finanziellen Schieflage die Hauptaufgabe war: Spiele zu gewinnen. "Wir sind für den fußballerischen Bereich zuständig. Die Suche nach betriebswirtschaftlichen Lösungen ist weniger unsere Baustelle", sagte Stenzel, der mit 263 Spielen die ewige Einsatz- liste der Dritten Liga anführt. Dennoch könne die Mannschaft einen Beitrag zur Konsolidierung leisten. "Wenn wir konstant gute sportliche Leistungen bringen, könnte dies dazu beitragen, dass mehr Zuschauer zu den Heimspielen kommen und dadurch mehr Geld eingenommen wird", rechnete Stenzel vor.

Zur Erinnerung: Der CFC hatte zu Saisonbeginn mit einem Zuschauerdurchschnitt von 7500 kalkuliert. Tatsächlich kamen bisher jedoch nur 6200 Fans pro Heimspiel ins Stadion an der Gellertstraße. Zudem stellte Stenzel klar, dass der Verein seinen Zahlungsverpflichtungen regelmäßig nachgekommen ist. "Das Gehalt geht bei mir nach wie vor pünktlich ein", sagte der 30-Jährige, der noch einen Vertrag bis Sommer 2017 besitzt - mit der Option auf Verlängerung für ein weiteres Jahr für beide Seiten.

Der Sieg in Erfurt brachte dem CFC-Team zwei freie Tage ein. Am Sonntag und gestern blieben die Bälle im Schrank. Ab heute läuft im Sportforum die Vorbereitung auf das Auswärtsspiel beim SC Preußen Münster am Freitagabend.