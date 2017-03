CFC-Routinier: Wir sollten den Teufel nicht an die Wand malen

Fabian Stenzel stand beim Spiel in Zwickau nach langer Pause wieder in der Startelf. Seine Freude darüber währte nur kurz - und hinter den Kulissen rumort es.

Von Knut Berger und Mario Schmidt

erschienen am 14.03.2017



Er hatte sich besonders auf das Spiel gegen den FSV Zwickau gefreut. Schließlich war es nach langer Leidenszeit - im Dezember hatte sich der 30-Jährige gegen Jahn Regensburg bei einer Abwehraktion verletzt - für ihn die erste Partie in der Startelf. Doch in freudiger Erinnerung wird Fabian Stenzel diese mit 0:1 verlorene Begegnung nicht behalten.

Dass es für den Chemnitzer FC in der Dritten Liga morgen schon wieder um Punkte geht, sieht Stenzel nicht als Problem an. "Vielmehr ist es schön, dass wir in der englischen Woche so schnell die Möglichkeit haben, unsere beiden letzten Ergebnisse zu korrigieren", sagte der Routinier. Nach seiner Verletzung, ein Außenband- und Kapselriss, fühle er sich wieder fit. "So lange bin ich in meiner gesamten Fußball-Karriere noch nicht ausgefallen", sagte Stenzel, der seine neunte Saison in Liga drei bestreitet und dort zum Rekordmann aufgestiegen ist. Dass er schon 267 Spiele absolviert hat, habe er gar nicht auf dem Schirm. "Wenn es die Statistik aussagt, stimmt es auch. Ich habe die Zahl nicht im Kopf", so der gebürtige Lüneburger.

Zwar habe der CFC in den letzten beiden Begegnungen kein Tor erzielt, doch der Abwehrspieler will die Pleiten gegen Lotte und Zwickau mit insgesamt 0:4 Toren nicht nur der Ladehemmung der Offensivabteilung zuschreiben. "Wir haben schließlich auch vier Gegentreffer kassiert. Also ist das gesamte Team gefragt, es nun besser zu machen", sagte Stenzel, der seit August 2011 in Chemnitz spielt. Er sei weit davon entfernt, die Strukturen der Mannschaft in Frage zu stellen. "Ja, wir haben zweimal hintereinander verloren. Aber deshalb sollten wir jetzt nicht den Teufel an die Wand malen. Andere Teams, wie der VfL Osnabrück, machen diese Phasen auch durch", gibt der 30-Jährige zu bedenken.

Morgen ab 19 Uhr dürfe niemand in der Community4you-Arena erwarten, dass der Tabellenvorletzte aus Paderborn die Punkte freiwillig abliefert. "Auch wenn es vielleicht abgedroschen klingt, aber in der Liga gibt es keine einfachen Spiele. Und Paderborn hat gute Namen im Kader", warnt der Defensiv- akteur, der Flutlichtspiele nach eigener Aussage liebt. "Ich brauche zum Kicken nicht unbedingt die Sonne", bemerkt Stenzel.

Von Sonne ist bei den Himmelblauen derzeit sowieso nichts zu sehen. Stattdessen sind nach den jüngsten sportlichen Pleiten dunkle Wolken aufgezogen. "Wir sind sowohl mit den letzten Ergebnissen als auch mit der Art und Weise unseres Spiels sehr unzufrieden", sagte Sportdirektor Stephan Beutel gestern auf Anfrage. Er werde die Situation gemeinsam und in Ruhe mit Cheftrainer Sven Köhler sowie dem Vorstand analysieren. Aus dem Fan-Block waren nach dem Zwickau-Spiel die ersten "Köhler-raus-Rufe" zu vernehmen. Nach "Freie Presse"-Informationen wird der 51-jährige Coach morgen an der Seitenlinie stehen. Ist die Partie gegen Abstiegskandidat Paderborn ein Endspiel für ihn? "Das würde ich nicht sagen", lautete die Antwort des Sportdirektors.