CFC-Spieler mit Muskelfaserriss und Sorgen um die Zukunft

Im Heimspiel gegen Preußen Münster hat der Chemnitzer FC eine grottenschlechte Vorstellung abgeliefert. Für Philip Türpitz ist die gegenwärtige Situation doppelt schmerzhaft.

Von Knut Berger

erschienen am 09.05.2017



Wenn ein Fußballspieler nach seiner Einwechslung vom Trainer noch vor dem Abpfiff wieder vom Platz genommen wird, gilt dies eigentlich als Höchststrafe. Philip Türpitz ist es bei der 0:3-Heimniederlage des Chemnitzer FC gegen den SC Preußen Münster so ergangen. In der 69. Minute kam der 25-Jährige im Stadion an der Gellertstraße für Björn Jopek auf den Platz, musste aber sechs Minuten später schon wieder runter. Für ihn wurde der junge Tom Baumgart eingewechselt.

Der Grund für die vorzeitige Demission war jedoch nicht im sportlichen Bereich zu suchen. Vielmehr hatte sich Türpitz gleich bei seiner zweiten Aktion verletzt. An der Seitenlinie grätschte er den Ball im Zweikampf mit Jeron Al-Hazaimeh, der einst auch das Chemnitzer Trikot trug, ins Aus. "Doch da habe ich schon gemerkt, dass etwas passiert war", schilderte der 25-Jährige die Situation.

Während dieser Aktion hatte sich der Mittelfeldspieler, wie sich später herausstellte, einen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel zugezogen. So war es auch nicht verwunderlich, dass Türpitz, der im Sommer 2014 von den Sportfreunden Lotte nach Chemnitz gekommen war, beim dritten Gegentreffer keine gute Figur abgab. Nach nur sechs Minuten Einsatzzeit war der Arbeitstag für den Profi wieder beendet. Für ihn sei der Sonntagnachmittag in doppelter Hinsicht frustrierend gewesen. Denn das Erlebte passte zu einer Saison, die für Türpitz alles andere als erfreulich verlief.

Viele Spiele absolvierte er nicht über die komplette Distanz, die letzten drei Partien vor dem Münster-Spiele hatte er verletzungsbedingt ganz gefehlt. Gegen Wiesbaden, Kiel und Erfurt bremste ihn eine Oberschenkelverletzung aus. "Ich hatte mich gerade wieder zurück ins Team gekämpft, und dann passiert so etwas", ärgerte sich der Spieler. Statt zu trainieren, stehen für ihn jetzt erst einmal diverse Behandlungen wie eine Kälte-Wärme-Therapie auf dem Programm. "Ansonsten brauche ich viel Ruhe und muss den Muskel schonen", berichtete Türpitz gestern.

In der laufenden Serie stehen mit dem Auswärtsspiel in Regensburg am kommenden Samstag sowie dem Heimspiel gegen Hansa Rostock zum Saison-Halali am 20. Mai nur noch zwei Begegnungen an. Damit dürfte die Saison für den 25-Jährigen gelaufen sein. "Ich schaue aber von Woche zu Woche und werde alles dafür tun, dass ich vielleicht beim Pokalfinale gegen Lok Leipzig wieder dabei sein kann", hat sich Türpitz noch nicht ganz aufgegeben. Das Endspiel um den Landespokal ist für den 24. Mai terminiert.

Ungeachtet der eigenen Probleme machte sich der Mittelfeldmann auch gestern noch Gedanken über den desolaten Auftritt der Himmelblauen gegen Preußen Münster. Dass zum jüngsten Punktspiel die Mannschaft gerade am 50. Jahrestag Tag des FCK-Meisterschaftsgewinns dermaßen neben der Spur lag, ärgerte den 1,78 Meter großen Kicker. "Wir müssen auf dem Platz Fußball spielen und die Ergebnisse bringen. Das haben wir leider nicht getan und es somit verpasst, dem Jubiläum die Krone aufzusetzen", sagte Türpitz.

Wie mehrere seiner Kollegen befindet sich der 25-Jährige in einer höchst bescheidenen Situation. Obwohl sein Vertrag bei den Himmelblauen im kommenden Monat ausläuft, wisse er nach wie vor nicht, wie seine sportliche Zukunft aussieht. "Mit mir wurde zwar gesprochen. Doch dabei ist noch nicht geklärt worden, wie es mit mir weitergeht. Eine Tendenz pro oder contra war nicht abzuleiten", berichtete Türpitz. Sportdirektor Stephan Beutel konnte diesbezüglich kein Licht ins Dunkel bringen. "Wie bei allen Spielern mit einem zum 30. Juni 2017 auslaufenden Vertrag, kann auch mit Philip Türpitz erst über eine Zukunft beim Chemnitzer FC gesprochen werden, wenn über wichtige wirtschaftliche und personelle Weichenstellungen entschieden worden ist", sagte Beutel gestern auf Anfrage. "Über diese Verfahrensweise sind sich der Verein und der Spieler einig", fügte Beutel hinzu.