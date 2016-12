Catering, Spielergehälter, Beiträge - was die CFC-Mitglieder bewegt

Mitglieder kritisieren Speise- und Getränkeversorgung im Stadion - Debatte um bargeldloses Bezahlen

erschienen am 14.12.2016



Die Vereinsführung des Fußball-Drittligisten Chemnitzer FC hat im Zusammenhang mit dem Millionendefizit Versäumnisse eingeräumt. Zudem stellte sie sich Fragen und Kritik der Mitglieder. "Freie Presse" fasst die wichtigsten Punkte zusammen.

Warum gibt es kein bargeldloses Bezahlen im Stadion?

Mitglied Frank Finsterbusch hatte sich dafür ausgesprochen, dass im Stadion Bezahlen ohne Bargeld möglich gemachten werden sollte. Bei diesem System, das nahezu von allen Fußball-Bundesligisten angewendet wird, buchen Zuschauer einen Betrag auf eine Chipkarte, mit der sie Essen oder Getränke bezahlen. Drittliga-Konkurrent Magdeburg hat es mit Beginn dieser Saison eingeführt. CFC-Präsident Mathias Hänel sagte, er sei für dieses Modell. Allerdings seien noch nicht alle Zuschauer mit solchen Bezahlmethoden vertraut, gab er zu bedenken. Zudem äußern deutschlandweit immer wieder Fans Kritik an dem Chipkarten-Modell. Unter anderem bemängeln sie, dass Restguthaben nicht immer erstattet werden.

Welche Probleme gibt es mit den Mitgliedsbeiträgen?

Unter großem Beifall hatte Johanna Scharf die mangelhafte Abbuchung der Mitgliedsbeiträge durch den Verein kritisiert: "Es kann nicht sein, dass man als Mitglied regelrecht darum betteln muss, dass der Beitrag eingezogen wird." Der CFC räumte Probleme ein. Als Grund führte Vorstand Thomas Steger "Personalknappheit in der Verwaltung" an. Das wiederum hänge mit dem knappen Budget des Vereins zusammen, ergänzte Präsident Mathias Hänel. "Wir haben im Vergleich zu einem durchschnittlichen Drittligisten rund 1,8 Millionen Euro weniger Einnahmen." Die aktuellen Beiträge würden derzeit bearbeitet, teilt Nicole Oeser aus der Marketingabteilung des CFC auf Anfrage mit. Für kommendes Jahr sei "ein automatisierter Bearbeitungsvorgang vorgesehen", ergänzt sie.

Der CFC hat vergangene Saison 6,9 Millionen Euro eingenommen und 8,1 Millionen Euro ausgegeben. Ein großer Ausgabeposten war "Sonstiges" mit 1,3 Millionen Euro. Was verbirgt sich dahinter?

Nach Angaben des Vorstands entfallen in diese Kategorie unter anderem Honorare für Scouts und Spielervermittler, Werbekosten sowie Zinsen für Kaufverträge beispielsweise für die Anschaffung des Mannschaftsbusses. Mit 300.000 Euro ist zudem Material ein großer Posten. Was alles in diese Kategorie fällt, blieb auch auf Nachfrage offen.

Wie haben sich Zuschauerzahlen und Sponsoringeinnahmen entwickelt?

In dieser Saison kamen bislang im Durchschnitt 7400 Fans in die Community-for-you-Arena. Das sind durchschnittlich 1600 mehr als in der vergangenen Spielzeit. Den CFC unterstützen derzeit 221 Sponsoren, die Einnahmen daraus waren in der Vorsaison mit 3,48 Millionen Euro kaum höher als in der Saison 2014/15 mit 3,39 Millionen Euro. Damals gab es 218 Sponsoren. Für kommende Saison peile man Sponsoring-Einnahmen in Höhe von vier Millionen Euro an, sagte Hänel.

Verdienen die Spieler des CFC zu viel für einen Drittligisten?

Aus Sicht von Sportdirektor Stephan Beutel nicht. Beim CFC würden keine Zweitliga-Gehälter gezahlt. Spieler wie Daniel Frahn oder Anton Fink spielten nicht wegen des Geldes bei den Himmelblauen, sondern weil sie sich in Chemnitz wohlfühlten, sagte Beutel, der seit 2014 Sportchef ist. Zudem habe der CFC keine Transferentschädigungen und keine Handgelder gezahlt. Im Fall von Ronny Garbuschewski, der den Verein verlassen musste, sei vor zwei Jahren der bis 2017 laufende Vertrag aufgelöst worden. Garbuschewski habe aber nicht - wie zum Teil berichtet - 275.000 Euro erhalten, sondern "maximal ein Drittel" dieses Betrags, so Beutel.

Wird der CFC den Caterer im Stadion wechseln?

Fans hatten das Catering im Stadion kritisiert und unter anderem berichtet, dass sie in der Halbzeitpause 25 Minuten für eine Roster anstehen müssten. Ein Mitglied behauptete, das Catering sei nicht ausgeschrieben worden. Das wies Präsident Hänel zurück. Es habe eine Ausschreibung gegeben. Auf die Schnelle kann der Verein den Caterer aber nicht wechseln. Laut Oeser aus der Marketing-Abteilung sei mit dem derzeitigen Anbieter ein "langfristiger Vertrag" geschlossen worden. Wie lange genau dieser gilt, wollte sie nicht sagen.

Wie viel Geld haben Fans bereits gespendet?

Mitglied und Sauna-Unternehmer Frank Finsterbusch erntete Beifall, als er am Montagabend sagte, er habe 1000 Euro gespendet. Wie er, haben sich hunderte Fans mit größeren und kleineren Beiträgen engagiert. Die Spenden auf dem Konto der Fanszene summieren sich bislang auf 40.000 Euro, sagt Fanbeauftragte Peggy Schellenberger. (lumm)