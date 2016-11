Chemnitzer Floorballer überzeugt bei Länderspiel

Mehr als 600 Zuschauer haben in der Schloß- teichhalle die Partie Deutschland gegen Tschechien verfolgt. Nicht nur für den Lokalmatador auf dem Feld war es ein besonderes Ereignis.

Von Bernd Wild

erschienen am 28.11.2016



Er läuft an, trickst den Torhüter aus und trifft: Erik Schuschwary erweist sich als sicherer Schütze. Den Treffer erzielt er beim Penaltyschießen - eine Zugabe beim Floorball-Länderspiel Deutschland gegen Tschechien. Aber auch sonst zeigte der 23-Jährige von den Floorfighters Chemnitz am Samstagabend in der Schloßteichhalle viele gute Aktionen. Dennoch konnte er die 2:9 (1:6, 1:1, 0:2)-Niederlage gegen den Weltmeisterschafts-Dritten Tschechien nicht verhindern. Für beide Teams war es der letzte Test vor der am kommenden Samstag beginnenden WM in Riga.

Die mehr als 600 Zuschauer in der ausverkauften Schloßteichhalle sahen eine gutklassige Partie. Dabei sorgten die Gäste schnell für klare Verhältnisse, verschafften sich nach dem ersten Drittel eine Fünf-Tore-Führung. "Wir haben etwas ängstlich begonnen. Eigentlich wollten wir für Unruhe sorgen. Aber das ist uns in dieser Phase überhaupt nicht gelungen", meinte der Spieler von den Floorfighters. Der Gegner habe vor allem den Ball schneller laufen lassen. "Die Tschechen haben über weite Strecken gezeigt, dass sie zu den besten Floorball-Teams der Welt gehören. Ein deutscher Sieg wäre eine Sensation gewesen", sagte der 23-Jährige. Kurz nach Beginn des zweiten Drittels setzte er einen Schuss an den Pfosten. "Wir kamen im weiteren Verlauf immer besser ins Spiel", so Schuschwary.

Für die WM in Riga waren im Vorfeld 30 Spieler nominiert worden. Am Ende seien 20 übrig geblieben. "Ich habe schon im Oktober erfahren, dass ich dabei sein werde, gehörte zu den zwölf Akteuren, die bereits fest gesetzt waren", berichtete der Nationalspieler. WM-Luft hat er schon geschnuppert. So gewann Schuschwary mit der U-19-Auswahl den Titel. Bei der diesjährigen WM in Riga treffe man zum Auftakt gleich auf einen harten Brocken. "Wir müssen gegen Finnland, das zu den ersten vier Teams in der Welt zählt, antreten", so der Chemnitzer. Am heutigen Montag muss der gelernte Physiotherapeut noch einmal arbeiten. "Dann habe ich zwei Tage frei, bevor wir in Mellensee in Brandenburg noch ein kurzes Trainingslager bestreiten", erzählte Schuschwary.

Zum Länderspiel am Samstag trug er mit der 97 eine ungewöhn- liche Rückennummer. Dafür gebe es einen besonderen Anlass. "Ich kam in meiner ersten Saison als Jugendspieler auf 97 Punkte. Dafür werden Tore und Vorlagen gezählt. Seitdem trage ich die Nummer auf meinem Trikot. Das hat auch noch einen Vorteil. Bei einer solch hohen Ziffer kann ich bei der Mannschaftsvorstellung immer als Letzter auflaufen", erklärte der Floorballspieler mit einem Schmunzeln. Seit dieser Saison spielt der gebürtige Dresdner für Chemnitz. Den Wechsel habe er nicht bereut. Auch am Samstag kamen viele seiner Freunde sowie seine Mutter und seine Freundin zum Länderspiel in die Schloßteichhalle und freuten sich über die gute Leistung des 23-Jährigen.

Diese bescheinigte ihm auch der Bundestrainer Philippe Soutter. "Schuschwary ist derzeit in einer bestechenden Form. Ich schätze ihn aber nicht nur als Spieler, sondern ebenso als Mensch", sagte der gebürtige Schweizer, der seit 2011 die deutsche Nationalmannschaft trainiert. Angetan zeigte sich der Coach zudem von der Kulisse in Chemnitz. "Für ein Testspiel war es eine Superstimmung", ergänzte Soutter.

So sah es auch Thomas Häschler aus Döbeln: "Ich bin mit vielen Bekannten extra zum Länderspiel nach Chemnitz gekommen. Es hat riesigen Spaß gemacht und war eine gute Werbung für den Floorball-Sport", betonte er. Dirk Scheunert hätte sich gewünscht, dass man die Partie in der Hartmannhalle aus- getragen hätte. "Da wären vielleicht noch mehr Zuschauer gekommen", sagte er. Seiner Meinung nach habe man zu wenig Werbung für das Event gemacht. Ähnliche Kritik äußerte Dietmar Holzing: "Ich habe erst vor einigen Tagen von diesem Länderspiel erfahren. Dennoch war es für mich ein Erlebnis. Floorball ist ein sehr athletisches Spiel." Schade sei nur gewesen, dass fast zur gleichen Zeit in der Hartmannhalle die Zweitliga-Basketballer gespielt haben. Ungeachtet dessen zeigte sich Georg Schmidt, Vorstands-Chef der Floorfighters, zufrieden. "Die Schloßteichhalle war ausverkauft. Wir haben unser Ziel erreicht."