Crashers erleben Debakel vor Riesenpublikum

Das Chemnitzer Team musste sich Tornado Niesky mit 0:8 geschlagen geben. Erneut sahen fast 2000 Zuschauer die Eishockey-Partie. Warum kommen auf einmal so viele?

Von Bernd Wild

erschienen am 19.12.2016



Michael Stiegler von den Chemnitz Crashers bekommt den Puck maßgerecht auf den Schläger, versucht allein zum gegnerischen Tor zu laufen - doch kurz vorher wird er abgedrängt und verliert die Scheibe. Aber zu diesem Zeitpunkt war die Partie gegen Tornado Niesky bereits gelaufen. Und die knapp 1800 Zuschauer am Samstagabend in der Küchwaldhalle waren am Ende doch sehr überrascht gewesen. Denn die Chemnitzer als bisher ungeschlagener Tabellenführer verloren das Spitzenspiel der Eishockey-Regionalliga gegen den Zweiten Niesky klar mit 0:8 (0:1, 0:3, 0:4).

Ab und zu gab es bei dieser Begegnung Probleme mit der Anzeigeuhr. Noch größere Probleme hatten die Crashers aber mit ihrem Gegner. Man hatte das Gefühl, die Chemnitzer hätten noch zwei Stunden spielen können, sie hätten kein Tor erzielt. "Wir haben überhaupt nicht unsere Leistung, die wir in den bisherigen Partien brachten, abgerufen", meinte Stiegler. Dennoch sei die Niederlage etwas zu hoch ausgefallen. "Wir waren keine acht Tore schlechter", sagte der 25-Jährige. Ähnlich sah es Trainer Torsten Buschmann: "Auch meine Mannschaft hatte Torchancen. So gab es unter anderem vier Alleingänge auf das Nieskyer Gehäuse." Als bitter bezeichnete der Coach das schnelle Führungstor der Gäste nach vier Minuten. "Das hat uns völlig aus dem Konzept gebracht." Zudem habe Niesky mehr "körperliche Präsenz" auf dem Eis gezeigt.

Für Stiegler ist auch die Erfahrung der zumeist älteren Nieskyer Spieler mit ausschlaggebend für die Niederlage gewesen. "Wir sind die jüngste Mannschaft in dieser Liga." Vor nicht allzu langer Zeit, als die Chemnitzer noch in der Oberliga spielten, habe das Team zu 70 Prozent aus älteren Akteuren bestanden, erklärt er. "Das Konzept haben wir verworfen und setzen nun auf eine Mischung zwischen Jung und Alt, was jetzt erste Früchte trägt."

Der Chemnitzer hatte sich am Samstag gefreut, dass er nach seiner Verletzung wieder aufs Eis konnte. In der Partie Ende Oktober gegen Fass Berlin zog sich Stiegler eine Schultereckgelenk-Sprengung zu. Es war etwas kurios: Stiegler ist auf den Puck getreten, dabei weggerutscht und unglücklich gefallen. Der 25-Jährige, der seit 2008 in Chemnitz spielt, hält auch einen vereinsinternen Rekord: Er hat mit über 180 die meisten Spiele absolviert. Auch bei den meisten Strafminuten taucht er an dritter Stelle in der Statistik auf. Ein unfairer Spieler sei er aber nicht. "Ich spiele nur etwas körperbetonter als andere", erklärte er.

Gefreut habe sich der Chemnitzer am Samstag über die tolle Kulisse von knapp 1800 Zuschauern. Es war das dritte Mal hintereinander gewesen, dass über 1500 Zuschauer in die Küchwaldhalle kamen - so viele Gäste, wie manch ein Zweitligist zu seinen Spielen zählt. "Es ist toll, vor einer solchen Kulisse zu spielen", meinte Stiegler.

Im Spitzenspiel gegen Niesky wollte man die 2000er-Marke knacken. "Wir sind überhaupt nicht traurig, dass es nicht geklappt hat. Denn es gab beispielsweise am Samstag noch das Basketballspiel der Niners in der Arena, wo 5000 Zuschauer anwesend waren", hob der Trainer hervor. Er sei dennoch stolz darauf, dass die Besucherzahl enorm nach oben gegangen ist. Ein Grund dafür: Der Verein hatte im Vorfeld der Partie tausende Freikarten an Partner verteilt.

"Ich war das erste Mal beim Eishockey und es hat mir sehr gefallen. Auch von der schönen Halle bin ich begeistert. Ich werde mir auf alle Fälle wieder ein Spiel anschauen", sagte Hilmar Bienrich. Ab und zu zum Eishockey geht dagegen Andreas Otto aus Wittgensdorf. "Es ist schon ein Unterschied, ob man vor 200 oder 1800 Zuschauern spielt. Da herrscht eine ganz andere Stimmung. Leider hat das Ergebnis aus Chemnitzer Sicht nicht gestimmt", betonte er. Rocco Dittrich vom VfB Fortuna war mit Nachwuchskickern in der Halle. "Wir hatten Weihnachtsfeier. Und neben der Feier haben wir gedacht, wir schauen uns mal ein Eishockeyspiel an. Mir hat es gefallen. Ich würde gern wiederkommen", so der 34-Jährige.

Trotz der Niederlage hatte die Partie aus Chemnitzer Sicht etwas Gutes an sich. Die Begegnung wurde als Benefizspiel ausgetragen. In der zweiten Drittelpause wurden Schecks in Höhe von knapp 700 Euro an das Projekt "Tellerlein deck dich", 1000 Euro an den Deutschen Kinderschutzbund und 300 Euro an den "Freundeskreis Indira Ghandi" überreicht. Die Gelder stammen von Zuschauern, von Sponsoren und von der Mannschaft.