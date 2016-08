"Curry" sorgt fÃ¼r Aufbruchstimmung

"Curry" sorgt für Aufbruchstimmung

Die 250-fache Volleyball-Nationalspielerin Corina Ssuschke-Voigt hat als Neuzugang in Chemnitz die ersten Trainings- einheiten bestritten - und verblüfft mit einer überraschenden Aussage.

Von Mario Schmidt

erschienen am 27.08.2016



Mannschaftsgefährtin Daniela Espig kommt aus dem Schwärmen kaum heraus. "Sie kitzelt im Training aus jeder von uns noch mehr Leistung heraus, ist unser sport- liches Zugpferd", sagt die 27-jährige Volleyballerin von Drittliga-Aufsteiger Chemnitzer Polizeisportverein. Die Rede ist von Neuzugang Corina Ssuschke-Voigt. Team-Manager Matthias Demmler und seinen Mitstreitern war es vor wenigen Wochen gelungen, die 250-fache Nationalspielerin zu den CPSV Volleys zu holen. Damit kehrte die 33-Jährige zu ihren sportlichen Wurzeln zurück, denn beim Polizeisportverein hatte sie ihre ersten Schritte hin zu einer großen Karriere gemacht.

Von der Mannschaft sei sie mit offenen Armen empfangen worden, versichert Daniela Espig. "Ich finde es saugeil, dass sie hierher gewechselt ist. Von so einer erfahrenen Spielerin lernt man eine Menge, kann sich in jedem Volleyball-Element verbessern", betont Espig, die seit 16 Jahren beim CPSV spielt. Im Team und dessen Umfeld herrsche Aufbruchstimmung. "Vom Manager ist das Ziel Aufstieg ausgegeben worden. Darauf sind wir fokussiert. Und ich will unbedingt noch mal 2. Bundesliga spielen", sagt Daniela Espig.

In dieser Woche fanden die ersten gemeinsamen Übungseinheiten mit dem prominenten Neuzugang in der Halle an der Forststraße statt. Gestern Abend gab es ein öffent- liches Training für die Fans. "Ich trainiere zweimal pro Woche mit der Mannschaft. Das bekomme ich organisatorisch hin", erklärt Corina Ssuschke-Voigt, die mit ihrer kleinen Familie - Sohn Wilhelm ist 16 Monate alt - in Dresden wohnt. Private Gründe waren es auch, dass sie zum CPSV wechselte.

Die gebürtige Karl-Marx-Städterin ist in ihrem neuen Team weit davon entfernt, die Volleyball-Diva zu spielen. "Meine Geduld muss größer werden. Wir sind in der dritten Liga, wo mehr Fehler passieren", weiß die Mittelblockerin, die 2011 und 2013 Vize-Europameisterin wurde. Ihre ersten Eindrücke von der Truppe seien durchweg positiv. "Die Mädels sind sehr aufnahmefähig. Wir sprechen im Training viel miteinander", erklärt Ssuschke-Voigt und verblüfft mit der Aussage: "Ich lasse mich auch von einer 14-Jährigen korrigieren." Alle seien gleichberechtigt, "und ich bin nicht perfekt", fügt die langjährige Profi-Spielerin mit Stationen unter anderem in Italien und Aserbaidschan hinzu.

Vom Training mit der 33-Jährigen, die den Spitznamen "Curry" trägt, können auch die drei Küken im Kader des Drittligisten profitieren: Michelle Hofmann (15 Jahre), Thyra Popov (14) und Laura Weißbach (14) haben im Vorjahr in der Regionalliga schon Luft im Frauenteam geschnuppert. "Es wäre schön, wenn ich in der neuen Saison ab und zu eingewechselt werde", sagt Michelle Hofmann, die ansonsten in der Bezirksklasse für den CPSV aufläuft. Als sie erfuhr, dass Corina Ssuschke-Voigt nach Chemnitz wechselt, sei das für sie sehr motivierend gewesen. "Sie ist ein Vorbild und hat mir schon Hinweise gegeben, die ich vorher von niemandem bekommen habe", so Michelle Hofmann.

Auch Thyra Popov freut sich über den Neuzugang. "Das ist alles sehr aufregend. Corina kam gleich auf mich zu und sagte: Ich bin die Curry", erzählt die 14-Jährige. Nicht ganz so gut gelaunt ist ihre gleichaltrige Gefährtin Laura Weißbach. Sie ist verletzt, hat Rückenbeschwerden, die vielleicht mit ihrem schnellen Wachstum zusammenhängen. "Ich bin schon 1,80 Meter groß", berichtet Laura Weißbach. Jetzt müsse sie erst mal gesund werden. "Aber ein Indianer kennt keinen Schmerz", ergänzt sie lächelnd.