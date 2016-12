Das Wahnsinns-Jahr des Hans-Peter Durst

Der frühere Chemnitzer Brauerei-Chef hat sich 2016 seinen Traum vom paralympischen Gold im Radsport erfüllt und seitdem einen Veranstaltungsmarathon bewältigt. Setzt er seine Laufbahn fort? Gestern ließ der 58-Jährige die Katze aus dem Sack.

Von Mario Schmidt

erschienen am 21.12.2016



Bundespräsident Joachim Gauck verlieh ihm das Silberne Lorbeerblatt, die höchste Auszeichnung für deutsche Sportler. Auch bei einem Empfang von Bundeskanzlerin Angela Merkel war Hans-Peter Durst mittendrin statt nur dabei. Weitere Ehrungen gab es unter anderem durch das Land Nordrhein-West- falen und seine Wahlheimat Dortmund, wo er sich im Goldenen Buch verewigte. "Nach den Paralympics war wahnsinnig viel los. Ich hatte auch unzählige Einladungen von Lions- und Industrie-Clubs, um über meine goldenen Momente in Rio de Janeiro zu berichten", sagt Hans-Peter Durst.

Für ihn geht ein Jahr zur Neige, das er bis an sein Lebensende nicht vergessen wird. Der frühere Chef der Chemnitzer Braustolz-Brauerei, der nach einem schweren Auto-Unfall 1994 wochenlang im Koma lag und seitdem gehandicapt ist, hat sich seinen Traum vom paralympischen Gold als Radsportler erfüllt. Dabei war er in Rio von großem Pech verfolgt. In seinem ersten Rennen, einem Zeitfahren über annähernd 15 Kilometer, brach ihm schon nach wenigen Metern der Sattel. "Zwei, drei Jahre zuvor hätte ich den Wettkampf abgebrochen, mich an den Straßenrand gestellt - und geweint", sagt der 58-jährige Familienvater. Doch speziell im Vorfeld der Paralympics von Rio habe er ein intensives Mentaltraining absolviert. "Dabei wurden Dinge besprochen, die schiefgehen können, zum Beispiel ein Speichenbruch", berichtet Durst.

Mit einem kaputten Sattel - ähnlich wie bei Bahnsprinterin Kristina Vogel vom Chemnitzer Erdgas-Team - habe er freilich nicht gerechnet. Der Wahl-Dortmunder hat die Worte des hinter ihm im Auto fahrenden Bundestrainers Patrick Kromer noch im Ohr. "Press deinen Hintern an den Sattel, damit er nicht runterfällt", habe der Coach geschrien. Durst hielt die Tortur über mehr als 14 Kilometer durch. Obwohl er sich nicht mehr setzen konnte und den seitlich herunterhängenden Sattel mit dem Allerwertesten einklemmte, um ein wenig Stabilität zu bekommen, fuhr er zur Goldmedaille und gewann anschließend auch noch das Straßenrennen in seiner Behindertenklasse.

Nach seinem verrückten sport- lichen Auftritt in Brasilien folgte der Veranstaltungsmarathon in der Heimat. "Ich bin kaum zum Nachdenken darüber gekommen, was ich in Rio erreicht habe", sagt Durst. Etwas zur Ruhe sei er erst während einer längeren Reha gekommen, die für ihn alle vier Jahre auf dem Programm steht. "Dort werden meine Medikamente und der körperliche Zustand überprüft. Das ist für die Berufsgenossenschaft notwendig. Ich bin ja EU-Rentner", so Durst. Vorsichtshalber fügt er hinzu, dass EU in dem Fall nichts mit Europäischer Union zu tun hat, sondern für "Erwerbsunfähigkeit" steht.

In den vergangenen Wochen stand für den Ex-Chemnitzer die Frage im Raum, wie und ob es als Sportler für ihn weitergeht. "Es war eine Entscheidung, die ich nur im Team treffen konnte - vor allem mit meiner Familie, die mich toll unterstützt", betont Durst, der gestern die Katze aus dem Sack ließ. Er werde mit dem Leistungssport weitermachen - und zwar bis zu den Paralympics 2020 in Tokio. Dann ist der gebürtige Allgäuer 62 Jahre alt. Die wichtigste Rolle bei diesem Entschluss habe Ehefrau Ulrike gespielt. Sie sei seine "Heldin des Jahres", die immer für ihn da ist und ihn überall hin chauffiert. Denn Autofahren kann Durst seit seinem Unfall nicht mehr. Als er die Zusage seiner besseren Hälfte hatte, ihn vier weitere Jahre bei seinem Sport zu begleiten, habe er sich fürs Weitermachen entschieden.

Darüber sprach er gestern auch mit einem seiner Freunde aus der Chemnitzer Zeit Anfang der 90er-Jahre. Der Zeitpunkt ist kein Zufall: Den 20. Dezember hat sich Durst im Kalender angestrichen. Dann ruft er Fußball-Trainer Christoph Franke an, der an diesem Tag Geburtstag feiert. Gestern wurde Franke 72 Jahre alt - und nahm die telefonischen Glückwünsche aus Dortmund entgegen. Überhaupt hat der zweifache Paralympics-Sieger noch eine enge Bindung zum CFC. "Der Verein liegt mir am Herzen. Und mir tut es leid, dass es zu solchen finanziellen Schwierigkeiten gekommen ist", sagt Durst. Er drücke beide Daumen, dass sich der Club schnellstmöglich erholt.