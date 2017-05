Das bewegte Leben einer Eisprinzessin

Von Martina Martin

erschienen am 26.05.2017



Chemnitz. Ihre Herzlichkeit steckt sofort an. Sie strahlt, plaudert vergnügt drauflos, findet sofort einen Draht zu den Menschen, die mit ihr sprechen wollen, sie um ein Autogramm bitten oder ihren Ausführungen lauschen. Christine Stüber-Errath, die einst als Eiskunstläuferin brillierte, verzaubert jetzt ihr Publikum von kleinen Bühnen aus. Mit ihrer Show zum Buch, das sie Ende 2016 herausbrachte, ist sie vor allem in den Städten unterwegs, die in ihrer sportlichen Karriere eine Rolle spielten. Chemnitz - neben Berlin in der DDR die zweite Hochburg der Kufenkönner - besitzt für sie dabei einen besonderen Stellenwert.

"Als Kind habe ich im Sommer mehrere Trainingswochen in Karl-Marx-Stadt verbracht. Wenn wir damals auf der Autobahn das Viadukt erreichten, da kam immer dieses mulmige Gefühl, dass eine harte Zeit vor mir liegt. Daran musste ich sofort denken", erzählt die 60-Jährige im Gespräch mit "Freie Presse". Dabei weiß sie noch genau, wie sie mit neun, zehn Lenzen unter Heimweh litt, mit der Strenge von Trainerin Jutta Müller nicht so zurechtkam, ihr der Trost der Eltern fehlte. Je älter sie wurde, umso mehr Gefallen fand sie jedoch an den Reisen. Da wartete zum einen der erste Liebhaber, andererseits kam sie auf dem glatten Parkett in der Halle bestens zurecht. Allein fünfmal in Folge gewann sie den international hochkarätigen Pokal der Blauen Schwerter.

Während ihrer Stippvisite vor wenigen Tagen besuchte sie natürlich auch den Eissportkomplex und schwelgte wie während des Stadtbummels am "Chemnitzer Hof" sofort in Erinnerungen. "In diesem Hotel haben wir bei Wettkämpfen immer übernachtet. Einmal habe ich sogar Froschschenkel, damals etwas Außergewöhnliches, bestellt", denkt Christine Errath schmunzelnd zurück. Gleichzeitig ist ihr auch der letzte Aufenthalt noch allgegenwärtig. Am 15. November 1975 hatte sie ihre fünfte Porzellantrophäe in Empfang nehmen dürfen. Einen Tag später ging es nach Halle zum Schaulaufen. Während ihrer Darbietung stürzte sie schwer, sodass sie vom Eis getragen werden musste. Drei Wochen Krankenhaus folgten, der Olympiastart geriet für sie plötzlich in Gefahr.

Doch die Berlinerin nahm einige Strapazen in Kauf, um sich dennoch ihren großen Traum zu erfüllen. "Mit meinem dicken Knöchel kam ich nicht in den Schlittschuh. So tauchte ich vor dem Training meinen Fuß in einen Eimer mit Eiswürfeln, bis er wie taub wurde. Das habe ich aber freiwillig gemacht", berichtet die dreifache Europameisterin. Bei den nationalen Titelkämpfen im Dezember fehlte sie noch, nach einem zusätzlichen Vorlaufen unter den Augen des DTSB-Präsidenten Manfred Ewald wurde sie 1976 sowohl für die EM als auch für die Winterspiele nominiert - und gewann beide Male Bronze. Die olympische Medaille von Innsbruck besaß nach all den Widrigkeiten einen fast sensationellen Wert. Bei der WM holte sie nochmals Silber und entschied sich danach, als erst 19-Jährige mit dem Leistungssport aufzuhören. Der verletzte Fuß bereitete stetig Probleme, zudem bahnte sich der Generationswechsel an, sie sah keine Perspektive mehr und es mangelte an Unterstützung vom Verband. Daraufhin strichen ihr die Funktionäre die Schiffsreise nach Kuba, die es für alle Medaillengewinner als Auszeichnung gab. Die Enttäuschung saß tief. Christine Errath konzentrierte sich fortan auf ihr Abitur, begann danach ein Germanistikstudium.