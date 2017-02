Das sportliche Duell zweier krisengeschüttelter Vereine

Der bis vor kurzem in einer Finanzmisere steckende Chemnitzer FC empfängt heute den VfR Aalen. Die Gäste stehen vor der Insolvenz. Wie angeschlagen sind sie?

Von Mario Schmidt

erschienen am 18.02.2017



Es ist das sportliche Duell zweier Drittliga-Klubs, die schwere Zeiten erleben. Heute um 14 Uhr empfängt der Chemnitzer FC in der Community4you-Arena an der Gellertstraße den VfR Aalen. Eigentlich ist es das Duell zwischen dem Fünften und dem Neunten der Tabelle. Doch dem heutigen Kontrahenten der bis vor kurzem noch krisengeschüttelten Himmelblauen steht das Wasser finanziell ebenfalls bis zum Hals. Mit der bevorstehenden Insolvenz der Aalener drohen dem Klub von der schwäbischen Ostalb neun Punkte Abzug - und damit der Absturz auf einen Abstiegsplatz.

Der Aalener Geschäftsführer Markus Thiele machte in dieser Woche keinen Hehl daraus, dass die prekäre Lage des Vereins einen hohen Druck auf die Mannschaft nach sich zieht. "Die Jungs müssen das komplette Risiko tragen. Schließlich hängt die Perspektive unseres Vereins am Klassenerhalt in der Dritten Liga", erklärte Thiele während der Pressekonferenz vor dem Spiel in Chemnitz. Der VfR hat annähernd 3,6 Millionen Altschulden. Damit nicht genug: Es droht außerdem eine Steuerrückzahlung in Höhe von 500.000 Euro.

"Die Aalener sind in einer schwierigen Lage, aber welcher Drittligist ist das nicht. Ich finde das sehr schade", sagte CFC-Torjäger Anton Fink gestern im Gespräch mit der "Freien Presse". Schließlich sei die Liga super. "Sie ist sportlich ausgeglichen, und seit ihrer Gründung 2008 sind die Zuschauer- zahlen deutlich gestiegen", ergänzte Fink. Trotz der anstehenden Insolvenz glaubt er nicht, dass die Aalener Mannschaft verunsichert in Chemnitz auflaufen wird. "Der Spielbetrieb beim VfR ist ja gesichert. Und wenn sie die Klasse sportlich halten, können sie auch kommende Saison in der Dritten Liga antreten", sagte der 29-Jährige über seinen Ex-Verein.

Das gestrige Abschlusstraining verlief für Fink problemlos. Der Stürmer war diese Woche nach einer Oberschenkelverletzung aus dem Spiel in Großaspach (28. Januar) wieder voll ins Teamtraining eingestiegen. "Ich habe keine Schmerzen, bin für einen Einsatz bereit", betonte Fink. Er habe auch nicht zwei Wochen Pause gemacht, sondern mit Konditionstrainer Hermann Kretschmann im athletischen und läuferischen Bereich gearbeitet. Deshalb sei er körperlich fit.

Gleichfalls volle Pulle trainiert auch Abwehrspieler Fabian Stenzel wieder. Der 30-Jährige hat in diesem Kalenderjahr noch keinen Einsatz bestritten und kann kaum erwarten, wieder auf dem Platz zu stehen. "Die Ungeduld ist genauso groß wie früher, als ich ein junger Spieler war", gab Stenzel zu. Er macht zwar jede Übungseinheit mit, "doch Training und Wettkampf sind zwei verschiedene Paar Schuhe", fügte der Routinier hinzu. Das Training könne man selbst steuern und notfalls auch mal einem Zweikampf aus dem Weg gehen, was im Spiel nicht zur Debatte steht. Auch Stenzel geht nicht davon aus, dass die Finanzkrise das Leistungsvermögen des nächsten Kontrahenten aus Aalen negativ beeinflusst. "Das wäre zu einfach gedacht. Wir haben die schwierige Situation beim CFC auch gut weg- gesteckt und vernünftigen Fußball gespielt", sagte "Fabs" - so sein Spitzname - rückblickend.

Wie Cheftrainer Sven Köhler gestern ankündigte, wird Stenzel gegen Aalen wieder zum Kader gehören. Für einen Einsatz reicht es aber nicht. "Er ist noch nicht ganz bei hundert Prozent", erklärte Köhler. Anders sehen die Dinge bei Anton Fink aus. "Er ist immer eine Option für die Startelf, wenn er fit ist. Und er hat gut trainiert", bemerkte der 50-Jährige. Ob Fink tatsächlich von Beginn an aufläuft, wollte der Coach jedoch nicht verraten.

Köhler ist sich bewusst, dass seine Schützlinge heute ab 14 Uhr eine schwere Aufgabe erwartet - Aalener Insolvenz hin oder her. "Natürlich ist das ein Einschnitt für diesen Verein. Doch die Spieler des VfR haben bereits die gesamte Saison über gezeigt, wie viel Qualität sie haben. Sie sind auch mehrmals nach Rückständen zurückgekommen", betonte Köhler. Insofern rechne er nicht damit, dass sich die Aalener Profis von der Situation ihres Klubs beeindrucken lassen.

Dennoch könne es aus CFC-Sicht für die heutige Partie nur ein Ziel geben: Sieg! Es wäre der erste seit Mitte Oktober im eigenen Stadion. "Es war mir gar nicht bewusst, dass wir zu Hause so lange nicht gewonnen haben", sagte Anton Fink. Sehr schlimm sei das nicht. "Es heißt immer: Man sollte seine Heimspiele gewinnen und auswärts einen Punkt holen. Bei uns ist es eben umgekehrt." Der Rekordschütze der Dritten Liga fügte aber umgehend hinzu: "Natürlich wollen wir unserem Publikum wieder mal einen Heimsieg schenken." Dies könnte heute gut und gern unter seiner Mitwirkung geschehen.

