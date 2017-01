"Dem CFC fehlt noch der Killerinstinkt"

Ex-Profi Steffen Heidrich über seinen gebeutelten Heimatverein, das internationale Oldie-Hallenturnier und sein Fitness-Geheimnis

erschienen am 04.01.2017



Er hat 201 Spiele für den FCK/CFC bestritten und war Teil der Mannschaft, die sich im Herbst 1989 bis in die dritte Runde des Europa- Pokals kämpfte: Steffen Heidrich ist auch heute noch am Ball und wird beim 25. Oldie-Turnier im Januar in der Chemnitz-Arena für die Deutschland-Auswahl auflaufen. Mario Schmidt sprach mit dem 49-Jährigen.

Freie Presse: Bei Oldie-Turnieren treten immer mehr Spieler an, die erst Mitte/Ende 30 sind. Das Niveau steigt stetig. Was ist Ihre Motivation, mit 49 Jahren noch aufzulaufen?

Steffen Heidrich: Ich fühle mich einfach noch fit. Dreimal pro Woche gehe ich mit meiner Frau bei uns zu Hause in der Dresdner Heide Laufen. Wir haben uns das so angewöhnt. Hinzu kommt, dass ich vor drei Jahren Mitinitiator einer ost- deutschen Bundesliga-Auswahl war. Wir bekommen viele Einladungen zu Freundschaftsspielen und haben richtig Spaß auf dem Platz.

Trotzdem: Ist es nicht ärgerlich, wenn ein deutlich jüngerer Gegenspieler vorbeizieht?

Ich sehe darin kein Problem. Auf engem Raum in der Halle kann man körperliche Nachteile mit Erfahrung und Auge wettmachen.

Angst vor Verletzungen ?

Die darf man nicht haben. Wenn solche Gedanken im Kopf kreisen, passiert auch meistens etwas.

Warum spielen Sie beim nächsten Oldie-Turnier für die Deutschland-Auswahl und nicht für den CFC?

Es gibt immer eine Abstimmung mit Jörg Illing, der die Chemnitzer Mannschaft zusammenstellt. Wir richten uns danach, wie viel Mann er zusammenbekommt. Bei Bedarf hätte ich für den CFC gespielt, doch das ist nicht notwendig, weil genügend Spieler zur Verfügung stehen.

Als Profi standen Sie früher bei vier Klubs unter Vertrag. Warum bezeichnen Sie den Chemnitzer FC als Ihren Heimatverein?

Weil ich hier groß geworden bin. Von 1979 bis 1993 war ich ein Himmelblauer. Mit 17 Jahren habe ich mein erstes Oberliga-Spiel bestritten, was damals ungewöhnlich war. Zudem gab es hier Trainer, die mich stark geprägt haben - allen voran Hans Meyer und Christoph Franke.

Und da war ja auch noch der Herbst 1989.

Daran erinnert sich wohl fast jeder Chemnitzer noch. Ich bekomme jedes Mal eine Gänsehaut, wenn ich an die Europapokal-Spiele gegen Boavista Porto, FC Sion und Juventus Turin zurückdenke. In Porto habe ich in der Verlängerung des Rückspiels mein wichtigstes Tor für den Club erzielt, das den Einzug in die nächste Runde bedeutete - und das auch noch mit einem Kopfball. Auf diese Weise habe ich ganz selten getroffen.

Sind Sie ein wenig neidisch, dass Ihre Nachfolger heute in einer so modernen Arena an der Gellert- straße auflaufen?

Eher nein. In dem engen Stadion mit wenig Raum zwischen Zuschauern und Rasen zu spielen, war schon zu Ost-Zeiten ein Traum. Besonders ist mir ein Spiel gegen Dynamo Dresden im Frühjahr 1989 in Erinnerung geblieben. Wir gewannen vor großer Kulisse 2:1. Ich habe beide Tore erzielt, nachdem ich einen Hand- elfmeter verschossen hatte. Das jetzige Stadion ist sehr schön und hat die richtige Größe für Chemnitz. Zu meiner Zeit war solch ein Neubau noch undenkbar.

Wie schätzen Sie die derzeitige sportliche Lage beim CFC ein?

Ich bin ab und zu bei Heimspielen zu Gast, vor allem, seit meine früheren Weggefährten Sven Köhler und Ulf Mehlhorn das Trainer- gespann bilden. Am Anfang der Saison wurde viel experimentiert. Jetzt ist offensichtlich die richtige Formation gefunden. Je länger dieses Team zusammenspielt, desto mehr kann man erwarten.

Was muss unbedingt noch verbessert werden, um sich als Spitzenmannschaft der Dritten Liga zu etablieren?

Der CFC hat viele Gegentore in der Schlussphase kassiert und dadurch wertvolle Punkte eingebüßt. Es muss ein bisschen mehr die Mentalität in die Truppe rein, Spiele unbedingt gewinnen zu wollen. Zudem fehlt es noch an Konzentration und Killerinstinkt.

Wie groß war Ihre Sorge, als Sie vom Millionendefizit des CFC erfahren haben?

Sehr groß. Selbst wenn ein Zehntel der jetzigen Summe fehlen würde, wäre das schon zu viel. Aber drei Millionen Euro? Das ist ja fast die Hälfte des CFC-Saisonetats. Ein Wahnsinn.

Wird der Verein die Misere überstehen?

Das kann man als Außenstehender schwer beantworten. Klar ist auf jeden Fall, dass jetzt alle in Chemnitz, denen der CFC am Herzen liegt, ganz eng zusammenrücken müssen.

Seit Ihrer Entlassung als Sportdirektor beim FC Erzgebirge Aue vor dreieinhalb Jahren sind Sie nicht mehr im Fußball-Vereinsgeschäft tätig gewesen. Fehlt Ihnen nicht etwas?

Momentan nicht. Ich bin aber trotzdem an den meisten Wochenenden auf Fußballplätzen unterwegs und dadurch immer auf dem Laufenden. Beruflich bin ich als Geschäftsführer einer Immobilien-Gesellschaft tätig. Da ist der Tag gut ausgefüllt. Außerdem stehe ich jungen Fußball-Profis mit Rat und Tat zur Seite. Ich betreue zum Beispiel Marvin Stefaniak von Dynamo Dresden, der wie ein Sohn für mich ist.

