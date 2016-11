Der Läufer mit dem langen Atem

Heiko Schinkitz wird heute 60 Jahre alt. Der Stadtsportbund-Präsident hat im und für den Sport viel erreicht. Auf seine größten Erfolge musste er allerdings lange warten.

Von Benjamin Lummer

erschienen am 09.11.2016



Zimmer 12 im zweiten Stock des in die Jahre gekommenen Hauptgebäudes des Chemnitzer Olympiastützpunktes hat eine breite Fensterfront. Wer durch die drei Fenster blickt, sieht den Kunstrasenplatz, das Hauptstadion, das im Umbau befindliche Internat - einen großen Teil des Sportforums also. Es ist kein schönes Gebäude, auch kein schönes Büro. Aber es gibt wohl keinen besseren, keinen symbolischeren Arbeitsplatz für Heiko Schinkitz. Denn die meisten seiner Lebensjahre hat Schinkitz, der heute 60 wird, dem Sport gewidmet - als Leichtathlet, Trainer, Funktionär und Kommunalpolitiker.

Schinkitz wurde 1956 in Aue geboren, die Familie zog aber wenig später nach Karl-Marx-Stadt. Wie der Vater spielten er und seine drei Brüder Handball. Heiko Schinkitz begann aber parallel mit dem Laufsport. Er sei gut gewesen, erinnert sich der heutige Stadtsportbund-Präsident - aber nicht gut genug. "Ich hätte nach Berlin an eine Kinder- und Jugendsportschule gehen müssen, wurde aber abgelehnt."

Stattdessen wechselte er nach der Schule nach Zwickau, studierte Pädagogik, Staatsbürgerkunde und Sport. Danach habe er - wieder in Karl-Marx-Stadt - vier Jahre Leistungssport-Bedingungen erleben dürfen. "Ich gehörte vielleicht zu den vier, fünf besten Langestreckenläufern der DDR", erinnert er sich. Die ganz großen Erfolge blieben aber aus - noch.

Ab 1984 arbeitete er als Trainer. Bis die Wende kam. "Wir waren damals zwölf hauptamtliche Trainer in der Leichtathletik. Das war so natürlich nicht haltbar." Am neuen Olympiastützpunkt übernahm Schinkitz die Organisation des Umfeldes der Sportler, die er später zudem trainieren durfte. "So bin ich wieder mehr vom Schreibtisch an die Athleten herangerückt."

Heranrücken sollte er in den Folgejahren aber nicht nur an Sportler, sondern auch an Kommunalpolitiker. Als nach der Wende der erste Chemnitzer Stadtrat gewählt wurde, habe ihn die PDS angesprochen. Hauptberuflich als Politiker zu arbeiten, sei für ihn nie in Frage gekommen. "Ich wollte vor Ort an den Leuten dran sein und mich für den Sport einsetzen", sagt Schinkitz heute. Er wurde aufgestellt, gewählt und gehört dem Stadtrat mit Ausnahme einer Legislaturperiode bis heute ununterbrochen an, erst für die PDS, später für die Linke.

Seine Sportlichkeit ist ihm dabei gleich doppelt zu Gute gekommen. "Es schadet in der Politik nicht, wenn man Auseinandersetzungen, wie sie in Wettkämpfen ausgetragen werden, gewohnt ist", meint der 60-Jährige. Zugleich half ihm der Sport, Stress abzubauen, der sich vor allem in der Zeit als Fraktionsvorsitzender Mitte der 90er-Jahre aufbaute. "Das hat sich gut ergänzt: Tagsüber die Politik im Kopf, abends raus ins Sternmühlental, den Kopf freilaufen."

Und offensichtlich nicht nur das. Denn in diese Zeit fallen auch seine größten sportlichen Erfolge. 1999 wurde er Senioren-Weltmeister über 10.000 und 5000 Meter. Die 14:18 Minuten über die kürzere Distanz sind bis heute deutscher Rekord in der Altersklasse Ü 40. "Das habe ich selbst nicht verstanden, dass es so gut lief", sagt Schinkitz. Die Siege seien eine Art "Entschädigung" gewesen, ergänzt er. "Ich habe als Kind mit dem Leistungssport begonnen. In der Hauptklasse blieben mir die Erfolge, die ich später als Senior geholt habe, leider versagt."

Sport bestimmt bis heute sein Leben. Vier Mal die Woche versuche er aktiv zu sein, mal auf dem Rad, mal auf Skiern, mal in Laufschuhen, sagt der Vater dreier Kinder. Im Winter stehe beispielsweise ein 70-Kilometer-Volks-Skilauf in Italien auf dem Programm, zudem eine Finnland-Querung auf Ski. "Statt um Leistung geht es mir heute aber um Bewegung." Handball spiele er mit seinen Brüdern nicht mehr. "Wenn wir das in Familie gemacht haben, habe ich schnell meine Defizite gemerkt", sagt Schinkitz und lacht.

Und wie geht es nun weiter? Seinen Job als Trainer möchte er bis zur Rente ausüben. Ob er wieder als Stadtrat kandidiere, lässt Schinkitz offen. Und dann ist ja noch sein drittes Sport-Standbein: Schinkitz ist seit März 2010 Präsident des Stadtsportbundes. "Mein Ziel ist es aber, diesen Posten in den nächsten Jahren abzugeben."