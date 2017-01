Der Supersprinter beim Sommermärchen 2006

David Odonkor, einer der Hauptakteure der damaligen Heim-WM, spielt bei den Eins-Oldie-Masters in der Chemnitz-Arena mit. Dabei hätte er vor wenigen Jahren fast ein Bein verloren.

Von Mario Schmidt

erschienen am 10.01.2017



Es war sein großer Tag, an dem ihm ganz Fußball-Deutschland zu Füßen lag: Im Vorrundenspiel der Weltmeisterschaft am 14. Juni 2006 in Dortmund stand es zwischen Deutschland und Polen 0:0. Die 90. Minute lief bereits, als David Odonkor auf der rechten Außenbahn zum Sprint ansetzte. Keiner konnte ihn aufhalten. Odonkor passte zentimetergenau in die Mitte, wo Oliver Neuville zum 1:0-Sieg- treffer für das deutsche Team voll- endete.

Die K.-o.-Runde war erreicht, und Odonkor konnte sich als sportlicher Held feiern lassen. "Jeder spricht noch von diesem Tor, das in Deutschland einen Boom ausgelöst hat", sagt der heute 32-Jährige rückblickend. Die Szene habe Anteil daran, dass die Deutschen bei großen Turnieren auf der Straße feiern, die Fahnen schwenken und sich nicht mehr für ihre Nationalität schämen müssen, ergänzt Odonkor im Gespräch mit der "Freien Presse".

Am nächsten Sonntag wird der Sohn einer deutschen Mutter und eines ghanaischen Vaters das erste Mal in Chemnitz zu Gast sein - beim 25. Internationalen Oldie-Turnier, das seit fünf Jahren Eins-Oldie- Masters heißt. Obwohl er die Stadt noch nicht kenne, habe er eine Verbindung hierher. "Ich stehe in gutem Kontakt zu CFC-Stürmer Daniel Frahn", berichtet Odonkor. Er habe Frahn kennengelernt, als dieser beim 1. FC Heidenheim unter Vertrag stand. "Dort spielt mein Schwager Arne Feick", erzählt der Ex-Nationalspieler, der beim Oldie-Wettbewerb für eine Bundesliga-Auswahl antreten wird.

Nicht nur mit seinem Flügellauf gegen Polen hatte Odonkor unter Beweis gestellt, dass er der Supersprinter unter den Fußball- Profis war. "Ich bin die 100 Meter in 10,7 Sekunden gerannt", berichtet der gebürtige Ostwestfale. Er sei sich bewusst gewesen, dass er mit etwas Spezialtraining bei den deutschen Leichtathletik-Meisterschaften gute Medaillenchancen gehabt hätte. Doch eine zusätzliche Sprinter-Laufbahn sei für ihn nicht infrage gekommen. "Ich hatte auch Bedenken, mich zu verletzen", sagt Odonkor.

Den Großteil seiner Profi-Karriere verbrachte er bei Borussia Dortmund und Betis Sevilla. "Ich kann mir nichts vorwerfen, habe gegen Barcelona und Real Madrid gespielt. Leider bin ich immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen worden", bedauert der Familienvater. Insgesamt fünfmal wurde er am Knie operiert. Der letzte Eingriff hätte ihm fast das Bein gekostet. "Das war in Spanien. Bei der OP sind Keime reingekommen, das Gelenk entzündete sich", berichtet Odonkor. Es habe eine Amputation gedroht. "Das war 2010/2011, eine schreckliche Zeit." Gerettet habe ihn Dr. Ulrich Boenisch, Orthopäde in Augsburg. "Er kennt mein Knie in- und auswendig", fügt Odonkor hinzu.

Mit seiner Profi-Laufbahn war es danach allerdings vorbei. 2015 stand er jedoch noch einmal im Rampenlicht. Odonkor zog für die SAT-1-Produktion "Promi Big Brother" in den Container. Den verließ er als Sieger und kassierte 100.000 Euro Prämie. Er habe kein Problem, über die Aktion zu reden, sagt der 32-Jährige. "Man kannte mich ja nur von der Nationalmannschaft. Im Container wollte ich meine Persönlichkeit darstellen, zeigen, wie ich den Haushalt schmeiße und mit den anderen Bewohnern umgehe", erklärt Odonkor.

Was macht er zurzeit? "Ich bin Sportlicher Leiter bei der Hammer Spielvereinigung in der Oberliga Westfalen", sagt Odonkor. Das Team stehe auf dem zweiten Platz und besitze gute Chancen auf den Regionalliga-Aufstieg. "Natürlich wäre es schön, später einmal im Profi- Fußball zu arbeiten, vielleicht in der Nachwuchs-Abteilung eines Bundesligisten", so der Ex-Nationalspieler. Jetzt konzentriere er sich erst mal voll und ganz auf den Klub in Hamm - und am Sonntag auf seine sportlichen Auftritte beim Oldie-Turnier in Chemnitz.

Eintrittskarten für die Oldie-Masters sind in den Shops der "Freien Presse" erhältlich. Pressekarten-Inhaber bekommen zehn Prozent Rabatt.