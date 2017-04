Der entscheidende Schritt des FCK zum Meistertitel

Vor fünf Jahrzehnten fand im damaligen Ernst- Thälmann-Stadion ein Punktspiel vor 45.000 Zuschauern statt. Als einer der Hauptakteure erinnert sich Eberhard Vogel an die Partie gegen Lok Leipzig, die in mehrfacher Hinsicht denkwürdig war.

Von Mario Schmidt

erschienen am 19.04.2017



Die Berichterstatter schwärmten in den höchsten Tönen, bedachten vor allem den Auftritt der Gastgeber mit Superlativen. "FC Karl-Marx-Stadt wahrhaft wie ein Meister" lautete die Überschrift in der "Freien Presse", während in der "Fußball-Woche", kurz Fuwo, unter anderem zu lesen war: "Das war Fußball, wie wir ihn lieben, wie er begeistert, Beifallsstürme erzeugt."

Dieses Top-Spiel der DDR-Ober- liga zwischen Tabellenführer FC Karl-Marx-Stadt und dem ärgsten Verfolger Lok Leipzig hielt, was es versprach. Am vergangenen Wochenende jährte sich die Partie zum 50. Mal. Mit seinem damaligen 2:0-Sieg vor 45.000 Zuschauern im Ernst-Thälmann-Stadion, dem heutigen Sportforum, gelang dem FCK der entscheidende Schritt zum bis heute größten Erfolg der Vereinsgeschichte. Der Vorsprung zu den Leipzigern betrug nach dieser Begegnung acht Punkte, sodass der Meistertitel so gut wie eingetütet war.

Zu den Hauptakteuren im FCK-Dress gehörte Eberhard Vogel. "Wir wollten damals nicht unbedingt ins Thälmannstadion. Wir haben ja eigentlich auf der Fischerwiese gespielt, wo immer eine Riesenstimmung herrschte", sagte Vogel im Gespräch mit der "Freien Presse". Doch das Interesse an der Mannschaft war in der Stadt inzwischen so groß geworden, dass sich die Klub-Führung für den Umzug ins ungeliebte Stadion an der Reichenhainer Straße entschied. "Dadurch hat der Verein auch mehr Geld eingenommen", bemerkt Vogel hinsichtlich der enormen Kulisse. FCK-Trainer Horst Scherbaum hatte von einem Nervenspiel gesprochen und sehnlichst gehofft, dass seine Schützlinge unter dem hohen Erwartungsdruck ihr Leistungsvermögen ausschöpfen können. Das taten sie. Und wie: "Wir haben ein Riesenspiel abgeliefert", betont Vogel, der eine Woche zuvor an seinem 24. Geburtstag das goldene Tor zum 1:0-Sieg des FCK bei Dynamo Dresden erzielt hatte.

Gegen Lok Leipzig trafen andere. Manfred Lienemann und der früh verstorbene Dieter Erler waren die Schützen beim 2:0. Aber das sollte Eberhard Vogel als Mitglied einer verschworenen Einheit wenig stören. "Unser Vorteil war, dass wir als Mannschaft zusammengehalten haben. Jeder hat das Letzte aus sich herausgeholt und seine Mitspieler unterstützt", erklärt der heute 74-Jährige.

Die Zeit beim FCK sei für ihn eine besondere gewesen, auch wenn der Linksaußen später mit dem FC Carl Zeiss Jena gegen internationale Spitzenclubs wie Real Madrid im Europa-Cup spielte. "Mit Jena war ich dreimal Pokalsieger, Meister bin ich aber nur mit dem FCK geworden", sagt der Rekordspieler der DDR-Oberliga. Vogel bestritt 440 Punktspiel-Einsätze und erzielte insgesamt 188 Tore, 70 davon für den Karl-Marx-Städter Club. Ein besonderes Erlebnis war für den gebürtigen Frankenberger die Teilnahme an der Fußball-Weltmeisterschaft 1974 in der Bundesrepublik, wo er drei Partien bestritt. Beim legendären 1:0-Sieg der DDR gegen die Gastgeber fehlte Vogel jedoch verletzungsbedingt.

Nach der sportlichen Karriere schlug er eine Trainerlaufbahn ein, trainierte unter anderem Hannover 96, den 1. FC Magdeburg und die Nationalmannschaft von Togo. Mit dem Fußball-Geschäft habe er mittlerweile abgeschlossen. "Ich mache nichts mehr, genieße meinen Ruhestand", sagt Vogel, der nach wie vor in Jena wohnt. Er besuche regelmäßig die Heimspiele des FC Carl Zeiss. "Der Verein spielt jetzt schon vier Jahre Regionalliga. Das nervt. Ich würde gern mal wieder Fußball sehen", bemerkt der 74-Jährige.

Aus seiner Sicht wäre es "optimal", wenn die Jenaer als voraussichtlicher Staffelsieger die anschließende Relegation überstehen und in Liga drei aufsteigen. Damit käme es in der nächsten Saison wahrscheinlich zum Aufeinandertreffen seiner beiden früheren Clubs als Spieler - prima Gelegenheit für ihn, zum Duell in Chemnitz an die Gellert- straße zu kommen. Dort feiern die Fans in der Südkurve die Titelträger von vor 50 Jahren noch immer lautstark. "67 war'n wir Meister, mit Erler, Vogel, Feister ...", hallt es während jeder Heimpartie von den Rängen. "Ich bekomme diese Rufe bei den Fernsehübertragungen mit", berichtet Eberhard Vogel und zeigt sich gerührt davon. Andererseits stellt er fest: "Wenn ein Verein innerhalb von 50 Jahren einmal Meister wird, ist doch klar, dass immer wieder daran zurückgedacht wird."