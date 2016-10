Der kleine CFC-StÃ¼rmer mit der groÃŸen Perspektive

Der kleine CFC-Stürmer mit der großen Perspektive

Marvin Thiele ist Kapitän der A-Junioren des Clubs, mit denen er heute zum Spitzenspiel nach Berlin fährt. Der nur 1,74 Meter große Offensivmann hat beste Aussichten auf einen Profivertrag 2017. Grund dafür ist auch, dass er auf dem Feld ein "anderer Mensch" wird.

Von Mario Schmidt

erschienen am 15.10.2016



Für ihn steht außer Frage, wo er den morgigen Nachmittag verbringen wird: In der Community4you- Arena an der Gellertstraße, wo die Profis des Chemnitzer FC ab 14 Uhr den FSV Mainz 05 II empfangen. "Wir bekommen als Mannschaft immer Karten. Beim Zuschauen kribbelt es dann in den Füßen, ich würde am liebsten mitspielen", sagt Marvin Thiele. Und das dauert vielleicht nicht mehr allzu lange. "Marvin ist 2017 ein heißer Kandidat für den Profi-Kader", erklärt CFC-Sport-Geschäftsführer Stephan Beutel.

Der nur 1,74 Meter große Angriffsspieler stammt aus Glauchau und trägt seit 2009 das Trikot der Himmelblauen. Von der Spielweise her bietet ihm der Franzose Antoine Griezmann von Atletico Madrid guten Anschauungsunterricht. "Er versteht es, sich als kleinerer Stürmer durchzusetzen, ist trickreich und abschlussstark", liefert Marvin Thiele die Begründung. Er selbst sieht sich nicht als Torjäger. "Ich lege mehr Bälle für Mitspieler auf und mag es, schönen Fußball zu spielen - mit Doppelpässen", betont der 18-Jährige. In der Torschützen- liste taucht er trotzdem auf. Einen besonders wichtigen Treffer erzielte er im vorigen Monat im Heimspiel der A-Junioren gegen den Halleschen FC. Beim Stand von 0:0 lief bereits die 90. Minute, als es geschah: "Mein Mitspieler Maximilian Christl hat sich den Ball erkämpft und zu mir rübergelegt. Ich konnte zum 1:0 einschieben. Das war eine herrliche Vorarbeit", lobt Marvin Thiele seinen Team- gefährten.

Seit dieser Saison trägt er in der U-19-Mannschaft des CFC die Kapitänsbinde und ist in dieser Rolle weiter gereift. So habe er auch seine bisher größte Schwäche ganz gut in den Griff bekommen. "Ich hatte oft Probleme mit den Schiedsrichtern, habe wegen meiner Meckerei viele Gelbe Karten gesehen", erzählt der Nachwuchskicker. Dies wiederum verärgerte seine Trainer. Er sei zwar sensibel und im Alltag eher zurückhaltend. "Doch auf dem Fußball-Feld bin ich ein anderer Mensch, gehe voll aus mir heraus", berichtet Thiele. Als Kapitän müsse er jetzt Vorbild sein. "Es hilft ja auch nichts, sich bei den Schiris zu beschweren. Sie nehmen ihre Entscheidung sowieso nicht zurück", bemerkt der Sportgymnasiast, der seine Abitur-Zeit auf drei Jahre gestreckt hat. "Dadurch kann ich auch jeden Vormittag trainieren", sagt Thiele.

Bis Mai dieses Jahres wohnte er im Internat. "Seitdem habe ich eine eigene Wohnung - als WG mit einem Kumpel. Je älter man wird, desto mehr Platz braucht man", gibt der 18-Jährige zu bedenken. Er könne seine Wohnung selbst finanzieren. "Das ist mir wichtig. Ich will meinen Eltern nicht auf der Tasche liegen", betont Marvin Thiele. Anders als viele seiner Altersgenossen lehnt er es ab, mit einem Berater zusammenzuarbeiten. Lieber baue er auf den Rat und die Unterstützung von Vater und Mutter. "Familie und Freunde sind mir sehr wichtig. Deshalb wollte ich auch nie den Verein wechseln. Ich bin froh, beim CFC geblieben zu sein", unterstreicht der junge Mann.

Mit den A-Junioren der Himmelblauen hat er bisher eine starke Saison in der Regionalliga Nordost gespielt. Nach sechs Partien stehen für die Schützlinge von Trainer Kay-Uwe Jendrossek fünf Siege und ein Remis zu Buche. "Unsere Mannschaft zeichnet sich durch großen Zusammenhalt aus. Wir haben einen starken Defensiv-Verbund, für den alle mitarbeiten müssen", erklärt Thiele. Wer das nicht tue, werde "ordentlich angeschissen". Kompaktheit wird besonders heute gefragt sein. Ab 12 Uhr muss der CFC als Tabellenführer bei Union Berlin antreten. Die Hauptstädter liegen einen Punkt hinter Chemnitz, haben aber eine Begegnung weniger ausgetragen. "Es wäre super, wenn wir nicht verlieren und oben dabei bleiben", sagt Thiele.

Die Krönung in seinem letzten Junioren-Jahr wäre der Aufstieg in die Bundesliga. Dass er im nächsten Jahr die Aussicht auf einen Profi-Vertrag hat, ist für den Angriffsspieler mehr Motivation als Bürde. "Es ehrt mich, wenn der Sportdirektor so etwas sagt. Großen Druck verspüre ich deswegen nicht, ich kann noch befreit aufspielen", betont Thiele. Mit Blick auf das Drittliga-Team des CFC macht er sich keine großen Sorgen. "Die Mannschaft fängt sich wieder. Wenn der Knoten erst mal geplatzt ist, wird eine Platzierung im oberen Tabellendrittel möglich sein", ist der 18-Jährige überzeugt. Dafür drücke er die Daumen - auch morgen vor Ort an der Gellertstraße gegen Mainz.

Tickets Eintrittskarten für die Heimspiele des Chemnitzer FC sind in den Shops der "Freien Presse" erhältlich.