Der pendelnde Niners-Basketballer

Neben seinem Sport fährt Malte Ziegenhagen neuerdings noch zum Studium nach Mittweida. In der Doppelbelastung sieht der 25-Jährige aber eher Vorteile.

Von Mario Schmidt

erschienen am 12.11.2016



In den ersten Wochen als Spieler bei Basketball-Zweitligist BV Chemnitz hatte Malte Ziegenhagen ein- bis zweimal Training am Tag. Und das war es dann schon. "Ich hatte viele Freiräume, habe ganz in Ruhe gefrühstückt oder Mittag gegessen und bin öfter ins Grüne gefahren, zum Beispiel an den Stausee Rabenstein", sagt Ziegenhagen, der im Sommer aus Bayreuth zu den Niners gewechselt ist. Was für Außenstehende vielleicht nach süßem Leben klingt, sei für ihn jedoch nicht die Erfüllung gewesen. "Wenn man viel Zeit hat, lässt man sich gehen", bemerkt der gebürtige Berliner.

Damit ist es jetzt vorbei. Der 25-Jährige pendelt mittlerweile zwischen Chemnitz und Mittweida, wo er sein Studium in Event-Management und Marketing fortsetzt. "Meinen Bachelor habe ich bereits in den USA gemacht. Jetzt geht es um den Master-Abschluss, den ich nach vier weiteren Semestern in der Tasche haben will", berichtet Ziegenhagen. Damit weht für ihn ein anderer Wind im Alltag. "Anfangs hatte ich Probleme, mich daran zu gewöhnen", gesteht der Niners-Spieler. Aber letztendlich bringe die neue Situation mehr Vor- als Nachteile mit sich. "Es ist gut, sich geistig fit zu halten und die Sinne zu schärfen. Ich muss jetzt zwar mehr leisten, doch das Studium hilft mir, mich auf dem Spielfeld besser zu konzentrieren", betont Ziegenhagen. Zuletzt musste er zwar zweimal in Folge nach dem fünften Foul vorzeitig vom Feld, doch das habe andere Gründe. "Ich bin in der Vorsaison in Bayreuth kaum zum Einsatz gekommen und muss erst mal meinen Rhythmus finden, mich herantasten. Trotzdem gab es vom Trainer eine Rüge", ergänzt der Neu-Chemnitzer. Coach Rodrigo Pastore finde dabei aber immer den richtigen Ton. "Er ist auch ein guter Pädagoge", sagt Ziegenhagen über den Argentinier.

An der Hochschule in Mittweida habe er schon kräftig die Werbetrommel für die Niners gerührt. "Ich hoffe, dass zu unserem Weihnachtsspiel am 17. Dezember in der Chemnitz-Arena gegen Dresden mindestens 500 Studenten von dort vor Ort sein werden", betont Ziegenhagen, der später gern als Manager beziehungsweise Marketingmann im Sport arbeiten will. "Es ist wichtig, an die Zeit nach der Basketball-Karriere zu denken. Ich lege sowieso großen Wert darauf, mich ständig weiterzubilden", sagt der 1,93 Meter große Korbjäger, der schon in den Vereinigten Staaten und in Argentinien gespielt hat.

In Chemnitz hat die Frohnatur mit den langen blonden Haaren einen Vertrag bis 2018 unterschrieben. "Diese Saison wollen wir Platz vier erreichen, um in den Playoffs zuerst zu Hause antreten zu können. Und im zweiten Jahr schaffen wir vielleicht den Aufstieg in Liga eins", sagt Ziegenhagen. Gerade hat er mit seinen Teamgefährten jedoch einen Rückschlag wegstecken müssen. Gegen die Spitzenmannschaften der Pro-A-Liga, den Mitteldeutschen BC, Crailsheim und Kirchheim setzte es drei Niederlagen in Folge. Damit rutschten die Niners vom zweiten auf den siebenten Tabellenplatz ab. "Der MBC und Crailsheim waren an dem Tag einfach besser. Zuletzt in Kirchheim hätten wir gewinnen müssen", erklärt der 25-Jährige. Doch die Mannschaft habe das zweite Viertel komplett verpennt. "Mit solchen Aussetzern kann man gegen ein Spitzenteam nicht gewinnen", sagt Ziegenhagen.

Umso mehr brenne die Truppe auf Wiedergutmachung, wenn es heute ab 19 Uhr in der heimischen "Hartmannhölle" gegen Nürnberg geht. "Die Kontrahenten, die jetzt kommen, können wir alle schlagen. Bis Weihnachten wollen wir möglichst jedes Spiel gewinnen", so Ziegenhagen, der sich als "Verteidigungstier" bezeichnet.

Als USA-Kenner - er hat von 2011 bis 2015 dort gelebt - steht er noch besonders unter den Eindrücken der Präsidentenwahl. "Als ich am Mittwochmorgen die Nachrichten im Netz gelesen habe, konnte ich kaum glauben, was da stand. Ich war mir sicher, dass Hillary Clinton gewinnt", berichtet Ziegenhagen. Sieger Donald Trump sei für ihn ein machthungriger und geldgieriger Tyrann. "Er ist aus wirtschaftlichen Gründen gewählt worden", sagt der Niners-Spieler, der lange Zeit in Florida verbrachte.

Dort begegne man vorwiegend älteren und wohlhabenden Leuten, die jedoch mit der sozialen Politik von Noch-Präsident Obama unzufrieden seien. Beispielsweise habe die Einführung der Krankenversicherung für alle Amerikaner wenig Anklang gefunden. Solidarisches Denken sei dort wenig ausgeprägt. "Viele sagen: Warum soll ich für andere die Versicherung mit bezahlen, wenn ich selbst nicht krank bin?", so Ziegenhagen.