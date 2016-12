Die Abenteuer eines Eiskunstlauf-Weltenbummlers

Matti Landgraf vom Chemnitzer EC ist beim Eismärchen seines Vereins wieder einmal vor heimischem Publikum aufgetreten. Ansonsten übt der 24-Jährige seine Sportart an einem Ort aus, an dem man keine Eisfläche vermuten würde.

Von Mario Schmidt

erschienen am 13.12.2016



Es sollte nicht sein. Trotz seines großen Talents war Matti Landgraf eine international erfolgreiche Karriere als Eiskunstläufer nicht vergönnt. Der Sportler vom Chemnitzer EC wurde immer wieder von Verletzungen ausgebremst, erlitt unter anderem einen Schien- und Wadenbeinfraktur und brach sich das Hand- gelenk. So blieb es bei einer Silbermedaille als Einzelläufer bei deutschen Jugendmeisterschaften, einem nationalen Juniorenmeistertitel im Paarlauf mit Linda Wetzig und der Teilnahme an der Junioren-Weltmeisterschaft 2012 mit dieser Partnerin.

Im Frühjahr 2013 beendete Matti Landgraf seine Leistungssportkarriere, auf dem Eis steht er aber nach wie vor. Gerade war er beim Eis- märchen seines Vereins Chemnitzer EC in der Küchwald-Halle zu sehen. "Ich habe die böse Fee und dann noch einen der beiden Prinzen gespielt", berichtet Landgraf.

Seine Mitwirkung war mit reichlich Stress verbunden. Erst einen Tag vor der Generalprobe traf der Weltenbummler in Chemnitz ein. Landgraf übt seine Sportart die meiste Zeit des Jahres an einem Ort aus, an dem man kaum mit einer Eisfläche rechnet: auf einem Kreuzfahrtschiff. Nach dem unfreiwilligen Ende seiner Leistungssport-Laufbahn hatte er sich über eine Eisproduktionsfirma in Los Angeles beworben. Seitdem verbringt er jedes Jahr viele Monate auf hoher See. "Ich hangele mich praktisch von Vertrag zu Vertrag", erzählt Landgraf.

2016 sei er fast durchgängig auf Schiffen einer US-amerikanischen Reederei unterwegs gewesen. Die Reisen hätten hauptsächlich in die Karibik geführt. "Mein erster Vertrag begann im Januar auf einem Kreuzfahrtschiff mit dem Namen ,Navigator of the Seas' und lief über vier Monate. Danach hatte ich zwei Wochen Urlaub, bevor es bis Ende November weiterging", sagt der Chemnitzer rückblickend. Er sei dann auf der "Oasis" aufgetreten. "Auf dieses Schiff passen 6600 Passagiere. Im Inneren gibt es eine Mini-Arena mit einer zehn mal 20 Meter großen Eisfläche und 700 Sitzplätzen", berichtet Landgraf. Auch eine kleine Eismaschine zur Pflege des Eises sei vorhanden. Die Stücke, die von den Eiskunstläufern dort gezeigt werden, seien von Schiff zu Schiff unterschiedlich. "Zuletzt haben wir dänische Märchen von Hans-Christian Andersen aufgeführt, beispielsweise ,Die Schneekönigin' und ,Die roten Schuhe'", so Landgraf. Sechs Einzelläufer und zwei Paare seien an den Programmen beteiligt gewesen. "Jeder ist in mehreren Rollen zu sehen, da muss man sich zwischendurch sehr schnell umziehen", berichtet der 24-Jährige.

Trotz seines straffen Programms als eislaufender Seefahrer wollte es sich Matti Landgraf nicht nehmen lassen, das Eismärchen seines Heimatvereins Chemnitzer EC wieder mitzugestalten. "Ich bin zwischendurch immer mal in der Stadt, habe hier meinen Hauptwohnsitz. Als ich im Mai zwei Wochen Urlaub hatte, haben wir im Verein über das Eismärchen gesprochen", sagt Landgraf.

Er wusste, dass er Ende November wieder in Chemnitz sein würde, und so wurde seine Mitwirkung klargemacht. Das Ganze sei für ihn eine Herzensangelegenheit. "Ich ziehe den Hut, wie der CEC die Veranstaltung jedes Jahr wieder mit hohem persönlichen Einsatz und kleinem Budget auf die Beine stellt", betont Landgraf.

Wie lange er noch seine Brötchen auf Kreuzfahrtschiffen verdienen will, weiß er nicht genau. "Vielleicht lege ich 2018 mal eine Pause ein", sagt Landgraf. Im nächsten Jahr wird er für die Urlauber auf jeden Fall wieder in verschiedene Rollen auf dem Eis schlüpfen. "Nach ein paar ruhigen Tagen über Weihnachten und Silvester geht es los. Mein neuer Vertrag läuft ab dem 5. Januar", berichtet Landgraf. Von Florida aus gehe es erneut in die Karibik. Und der übernächste Arbeitseinsatz auf hoher See werde im englischen Southampton gestartet. "Die Tour führt durchs Mittelmeer und zu den Kanarischen Inseln", blickt der Chemnitzer voraus.

Er habe kurzzeitig überlegt, seine Eiskunstlauf-Abenteuer auf den Meeren dieser Welt mit einem Fernstudium zu verbinden. "Aber das würde nicht funktionieren, allein schon weil das Internet auf den Kreuzfahrtschiffen sehr langsam ist", erklärt Landgraf. Welchen Beruf er später mal ausüben wird, stehe noch nicht fest. Vielleicht bleibt er seiner Sportart sogar erhalten. "Trainer zu werden, wäre eine Variante", sagt Landgraf.