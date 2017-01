Die Höhepunkte des Sportjahres 2017

Die Chemnitzer Sportfans können sich auf zahlreiche Veranstaltungen und Wettkämpfe freuen - ein Vorausblick auf einige Highlights.

Von Mario Schmidt

erschienen am 03.01.2017



14. Januar - der FC Schalke 04 kommt: In Vorbereitung auf die Rückrunde empfängt der Chem- nitzer FC in der Community4you-Arena Erstligist Schalke 04. Für den Torhüter der Gäste aus Gelsen- kirchen ist es ein Auftritt in seiner Heimatstadt: Ralf Fährmann war bereits als 14-Jähriger von den Himmelblauen zu den Königsblauen gewechselt.

15. Januar - prominente Oldies laufen auf: In der Chemnitz-Arena steigt das 25. internationale Turnier mit Fußball-Stars von einst, das zum fünften Mal als Eins-Oldie-Masters ausgetragen wird. Gastgeber CFC trifft in seiner Vorrundengruppe auf den FC Erzgebirge Aue und auf Dynamo Dresden.

28. Januar - Leichtathleten messen die Kräfte: Der LAC Chemnitz lädt zum internationalen Erdgas-Hallenmeeting in die Leichtathletik-Halle des Sportforums ein. In Anbetracht der starken Drei- springer des Vereins sollen diesmal Sprungdisziplinen im Mittelpunkt stehen.

4. März - Nachwuchssportler erhalten Auszeichnung: Im Event-Bereich der Galerie Roter Turm findet die inzwischen schon traditionelle Jugendsportler-Ehrung statt. Ausgezeichnet werden junge Aktive, die Besonderes vollbracht haben, sowie ehrenamtliche Mitstreiter aus Vereinen.

23. April - die Laufsaison in der Stadt beginnt: Mit dem Küchwald-Lauf des Postsportvereins wird wie in jedem Jahr die Chemnitzer Laufsaison eingeläutet. Der Wettbewerb mit Start und Ziel im Eisstadion findet zum 35. Mal statt.

6. Mai - das besondere Sportfest steht an: Der Verein Miteinander statt Gegeneinander richtet im Sportforum die Chemlympics aus. Dabei messen Menschen mit Handicap ihre Kräfte. Zu den Höhepunkten zählt ein Staffellauf der Behinderten-Einrichtungen.

14. Mai - Pedalritter gehen an Leistungsgrenze: 170 Kilometer hoch und runter: Bei der 38. Erz- gebirgsrundfahrt, veranstaltet vom Polizeisportverein, wird den Radsportlern alles abverlangt. Start und Ziel des Klassikers befinden sich an der Einsiedler Brauerei.

19. bis 21. Mai - die Fäuste fliegen: Der Box-Club Chemnitz lädt zum internationalen Turnier mit Faustkämpfern aus mehreren Partnerstädten ein. Wo die Fäuste diesmal fliegen, ist laut Stadtsportbund noch offen.

10./11. Juni - Mountainbiker bestreiten Marathon: Am Stausee Rabenstein wird das 24-Stunden-Rennen im Mountainbike-Fahren ausgetragen. Beim deutschlandweit zweitgrößten Ereignis dieser Art waren im vergangenen Jahr mehr als 1200 Ausdauersportler am Start.

18. Juni - Freizeitsportler radeln zum Fichtelberg: Es sind knüppelharte 84 Kilometer, die von den Teilnehmern am 6. Radmarathon des Stadtsportbundes von Chemnitz zum Fichtelberg-Plateau bewältigt werden müssen. Gestartet wird in der Innenstadt.

23. bis 25. Juni - deutsche Radsportelite ermittelt Meister: Die nationalen Titelkämpfe auf der Straße sind der abschließende Höhepunkt des "Radsport-Monats" Juni. Annähernd 350 Aktive und ebenso viele Betreuer kommen dazu nach Chemnitz.

3. September - Läufer pilgern zum Stausee: Der LAC Erdgas ist längst nicht nur auf Leistungssport geeicht. Ein Beweis dafür ist der Stauseelauf in Rabenstein, zu dessen 40. Auflage die Veranstalter vom Leichtathletik-Club bis zu 1000 Aktive erwarten. Zum Jubiläum ist auch ein Familienfest geplant.

3. Oktober - Biker düsen durch den Wald: Der Andrang wird wieder groß sein, wenn die SG Adelsberg zum Adelsberger Bike-Marathon mit Streckenlängen bis zu 60 Kilometer durch den Wald einlädt. Dabei gehen vor allem die teils extremen Anstiege ordentlich in die Knochen.

27. bis 29. Oktober - Pferde spielen die Hauptrolle: In der Chemnitz-Arena gehen beim Großen Preis von Sachsen im Reitsport zahlreiche Sprungprüfungen und Shows über die Bühne.

25. November - Turner und Artisten faszinieren: Gymmotion heißt die sportliche Show, bei der sich Varieté-Künstler, Kunstturner und Artisten ein Stelldichein geben. Die Messe Chemnitz ist zum achten Mal Schauplatz der Darbietungen.

23. Dezember - Niners gehen auf Korbjagd: Das Weihnachtsspiel der Niners-Basketballer soll laut Messegesellschaft am 23. Dezember in der Arena stattfinden. Es werden erneut mehr als 5000 Besucher erwartet.