Die Probleme der Niners bei der Planung des Kaders

Zwei Wochen nach dem verpassten Aufstieg in die Basketball-Bundesliga starten die Korbjäger wieder ins Training. Die erste personelle Entscheidung ist auch gefallen, andere gestalten sich schwieriger.

Von BEnjamin Lummer

erschienen am 20.05.2017



Drei Tage frei, nichts tun, Wellness genießen. So sieht das Wochenende für Jonas Richter aus. Das hat sich der 19-Jährige von Basketball-Zweitligist Niners Chemnitz auch verdient. Bis vor zweieinhalb Wochen kämpfte er mit seinem Team noch um den Aufstieg in die Bundesliga - und scheiterte knapp. Danach standen Abitur-Prüfungen an, die letzte in dieser Woche. Da brauchte es eine Auszeit. Dass die so kurz ausfällt, hat einen Grund: Co-Trainer Eiko Potthast bittet die Basketballer bereits seit dieser Woche wieder zum Training - so früh wie selten.

Vorerst schinden sich vor allem junge Spieler aus dem Kader der U19-Mannschaft. "Das ist als Entwicklungs-Training gedacht", erklärt Potthast. Gleichwohl würden er und Chef-Trainer Rodrigo Pastore auch darauf achten, ob sich jemand für den Kader der Profi-Mannschaft anbietet. Am Montag steigt dann Jonas Richter ins Training ein, wenig später kommen Daniel Mixich und Kapitän Michael Fleischmann dazu. Bis etwa Mitte Juli werde vier Mal pro Woche trainiert, erklärt der Coach. Dann haben die Spieler zwei Wochen Urlaub, bevor Anfang August die scharfe Vorbereitung auf die kommende Saison - die 16. in der zweiten Liga - beginnt.

In der will sich der Verein weiter entwickeln - sportlich wie finanziell. Der Etat - derzeit etwa 800.000 Euro - soll "signifikant" gesteigert werden, sagt Geschäftsführer Steffen Herhold. Das gibt auch der sportlichen Leitung mehr Spielraum. Das Trainer-Team habe das Signal, den Spielern mehr Geld bieten zu können, sagt Potthast. Mit den Großen der Branche könne man deswegen aber nicht mithalten. "Spieler mit Potenzial und im besten Basketball-Alter können wir nicht bezahlen. Wir suchen Akteure, die sich etablieren und den nächsten Schritt machen wollen."

Erster Schritt für ihn und Pastore ist die Verpflichtung von deutschen Spielern, da in Punktspielen immer mindestens zwei deutsche Akteure gleichzeitig auf dem Spielfeld stehen müssen. Dabei ist der Verein schon recht weit. Kapitän Fleischmann, Malte Ziegenhagen und Jonas Richter haben Verträge für die kommende Saison. Und diese Woche hat sich auch Daniel Mixich entschieden, in Chemnitz zu bleiben. Sein Kontrakt wurde um zwei Jahre verlängert. "Ich fühle mich hier einfach unglaublich wohl. Das gesamte Umfeld, die Trainer, Mitspieler sowie Fans sind super und die sportlichen Voraussetzungen könnten besser nicht sein", begründet der 19-Jährige seinen Entschluss. Wie es mit den anderen deutschen Akteuren weitergeht, ist offen. In Internet- foren wird über einen Abschied von Center Martin Seiferth spekuliert. Co-Trainer Potthast bestätigt das nicht, sagt aber: "Wir sehen uns auf seiner Position nach Spielern um."

Schwieriger ist die Lage bei den ausländischen Akteuren. Zuletzt hatten die Niners vier US-Amerikaner für eine Saison unter Vertrag. Sie sind alle in ihre Heimat zurückgekehrt. "Wir haben mit allen gesprochen und zum Teil konkrete Vertragsangebote gemacht", so Potthast. Das Problem: Aufgrund der starken Saison des Chemnitzer Teams sind viele - finanzstärkere - Mannschaften auf die Niners-Spieler aufmerksam geworden. "Auf der anderen Seite haben wir aber auch gezeigt, dass wir ein Team sind, das auf dem Weg nach oben ist", sagt der Coach.

Die US-Amerikaner hätten sich Bedenkzeit erbeten, ergänzt er. "Sie sondieren wie jeden Sommer den Markt." Das tun parallel auch die Niners. Sie studieren Statistiken und Videos der US-amerikanischen College-Liga, die mehr als 250 Teams zählt. Aber auch in Europa schauen sich die beiden Trainer um, zum Beispiel in der zweiten italienischen Liga und in den Spielklassen Belgiens, Portugals und der Niederlande. "Am liebsten ist es uns, wenn ein neuer Spieler schon Europa-Erfahrung hat. Andernfalls hat er es aufgrund des anderen Spielsystems schwer, Fuß zu fassen", sagt Potthast.