"Die Reform bringt uns nicht weiter"

LAC-Präsident Peter Seifert über ein bewegtes Jahr für seinen Verein, den Zustand des Sportforums und Spitzensport in Deutschland

erschienen am 10.12.2016



Nächste Woche stehen beim 560 Mitglieder starken Leicht- athletik-Club (LAC) Erdgas Chemnitz Neuwahlen an. Als Präsident kandidiert erneut Peter Seifert. Mit dem 75-jährigen ehemaligen Oberbürgermeister und Ehren- bürger der Stadt Chemnitz sprach Mario Schmidt.

Freie Presse: Wie schätzen Sie das Jahr 2016 für den LAC Erdgas Chemnitz ein?

Peter Seifert: Mit ihrem Abschneiden haben unsere Athleten die Erwartungen mehr als erfüllt. Wir hatten mit Kristin Gierisch und Max Heß zwei Vize-Weltmeister im Dreisprung in der Halle, Max Heß ist dann noch Freiluft-Europameister geworden. Mit diesen beiden Sportlern waren wir auch bei Olympia in Rio de Janeiro vertreten. 2016 ist ein gutes Jahr für den LAC gewesen. Es gab auch noch siebenmal Gold bei Deutschen Meisterschaften.

Hat der Verein die finanziellen Möglichkeiten, ein Ausnahme- talent wie Max Heß zu halten?

Ich denke schon. Man darf Max Heß keinesfalls unterstellen, dass er dorthin geht, wo das meiste Geld gezahlt wird. Er fühlt sich in Chemnitz wohl, hat seinen Trainer Harry Marusch hier, und die Trainingsgruppe funktioniert menschlich sehr gut. Zudem studiert Max seit kurzem an der TU Chemnitz Wirtschafts- ingenieurwesen.

Kommt es vor, dass ähnlich wie im Fußball andere Vereine an einem Top-Sportler wie Heß herumbaggern?

Ich schließe nicht aus, dass er von anderen Klubs angesprochen wurde. Allerdings hatte ich nicht das Gefühl, dass er intensiv über einen Wechsel nachdenkt. Im November ist im Übrigen die Wechselfrist in der Leichtathletik abgelaufen - alle Athleten sind beim LAC geblieben.

Vor zwei Jahren hat sich Kugelstoßer David Storl zu DHfK Leipzig verabschiedet. Doch dort gibt es Probleme.

Die Konzentration zahlreicher guter Sportler bei diesem Verein ist geplatzt. Viele Athleten sind inzwischen wieder weg, weil Versprechungen offenbar nicht eingehalten wurden.

Kehrt Storl möglicherweise zum LAC Chemnitz zurück?

Zurzeit ist das für mich kein Thema. Er müsste auch von selbst kommen, schließlich ist er auch von selbst gegangen.

Im deutschen Leistungssport steht eine Reform an, die Anzahl der Bundesstützpunkte soll reduziert werden. Muss man sich um den Leichtathletik-Standort Chemnitz Sorgen machen?

Nein. Wir verfügen derzeit über 13 Bundeskader - vier mehr als im Vorjahr. Das hiesige Bundesleistungszentrum ist nicht gefährdet.

Was halten Sie von der Reform?

Sie wird uns nicht weiterbringen, weil es der falsche Ansatz ist. Man sollte endlich die Spitzentrainer ordentlich bezahlen. Wegen der niedrigen Gehälter verlieren wir viele sehr gute Trainer, die ins Ausland gehen. Außerdem gibt es kein Trainer-Studium mehr in Deutschland. Nicht einmal an der Sporthochschule in Köln kann ein Diplom erworben werden. Hinzu kommen Mängel im Schulsport.

Zum Beispiel?

Es gibt einfach zu wenige Sport- stunden an den Schulen und damit auch zu wenig Leichtathletik, mit der die körperlichen Grundlagen für viele andere Sportarten gelegt werden. Dort müsste man den Hebel ansetzen, um künftig wieder mehr Erfolge in olympischen Sportarten feiern zu können.

Kritikwürdig in Chemnitz ist auch die Sportstättensituation. In die Leichtathletik-Halle des Sportforums regnet es rein, das marode Hauptstadion soll erst in einigen Jahren saniert werden. Ist in der Stadt zuletzt zu einseitig in den Fußball investiert worden?

Zunächst einmal halte ich es für richtig, dass in den Fußball investiert und das neue Stadion gebaut wurde. Sonst hätte der Profi-Fußball keine Zukunft gehabt. Es müsste aber mehr für andere Sportarten getan werden. Jede Kleinstadt hat mittlerweile eine bessere Leichtathletik-Anlage als Chemnitz. Wir warten seit zehn Jahren, dass der Bund sich in Bezug auf das Hauptstadion beteiligt. Für meine Begriffe muss es möglich sein, auch ohne Bundesmittel in die Anlage zu investieren. Schließlich sind die Steuereinnahmen so hoch wie nie.

Am 15. Dezember kandidieren Sie zur Mitgliederversammlung des LAC erneut als Präsident. Wollen oder müssen Sie wieder antreten?

Es ist eine Mischung aus beidem. Als Präsident hat man zuallererst die Aufgabe, die Finanzierung des Vereins zu sichern. Wir haben junge, dynamische Leute im Vorstand, denen aber noch ein wenig die Kontakte zur Wirtschaft fehlen. So bin ich gebeten worden, weiter- zumachen. Ich habe nach wie vor viel Spaß an dem Ehrenamt und tue das auch für mich - man bleibt dadurch jung und einigermaßen fit.

Der CFC steckt gegenwärtig in einer schweren Finanzkrise. Können Sie für den Leichtathletik-Club ausschließen, dass es zu ähnlichen Problemen kommt?

Ich leite den Verein seit rund 25 Jahren. In all der Zeit bestand nie die Gefahr der Insolvenz. Man muss darauf achten, dass sich Einnahmen und Ausgaben die Waage halten. Bei einem Verein wie dem LAC ist das natürlich auch wesentlich ein- facher als im Profi-Fußball. Wir haben ein Jahresbudget von lediglich 250.000 Euro. Bei aller Kritik am CFC wünschte ich mir mehr Sachlichkeit und auch Respekt vor Personen, die über Jahre hinweg mit viel Herzblut und Engagement einen Großteil ihrer Freizeit dem Ehrenamt geopfert haben.

Ein Blick voraus: Wird der LAC 2017 wieder ein internationales Hallenmeeting ausrichten?

Ja, am 28. Januar in der Leichtathletik-Halle des Sportforums. Diesmal sollen weniger Disziplinen auf dem Programm stehen - dafür mit besserer Besetzung. In Anbetracht unserer starken Dreispringer im Verein sollen die Sprungdisziplinen die Hauptrolle spielen. Das Augenmerk bei der Veranstaltung soll vor allem auf jungen Athleten aus Sachsen liegen. Zudem arbeiten wir an einem neuen Konzept für die Zuschauer.

Was ist geplant?

Die Besucher sollen näher an den Athleten dran sein. Gut möglich, dass wir dazu auch im Innen- raum der Halle Zuschauerplätze anbieten.