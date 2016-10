"Die Schwimmabteilung ist gefährdet"

Lars Ehlert vom TSV Einheit Süd über das drohende Aus für die Bernsdorfer Schwimmhalle, die Folgen für seinen Verein und das Allwetterbad

erschienen am 26.10.2016



Die Sportstätte an der Bernsdorfer Straße könnte schon in diesem Jahr für immer schließen. Das wäre für viele Vereine ein großes Problem, vor allem für den TSV Einheit Süd, den Hauptnutzer der Halle. Benjamin Lummer hat mit Lars Ehlert gesprochen, Chef der Schwimmabteilung des TSV.

Freie Presse: Das Hallenbad in Bernsdorf wird wahrscheinlich noch in diesem Jahr für immer schließen. Überrascht sie das?

Lars Ehlert : Vor allem hat es uns erschreckt. Etwas Überraschung war aber auch dabei. Das Damoklesschwert der Schließung schwebt ja schon lange über der Halle. Vor einigen Jahren stand schon einmal die Schließung auf dem Plan. Das konnte durch vehementen Widerstand der Vereine verhindert werden. Damals hatten wir den Eindruck, die Stadt ist interessiert am Erhalt der Schwimmhalle und macht auch etwas dafür. Dass die Substanz der Halle auf einmal so schlecht sein soll, überrascht uns schon.

Hat die Stadtverwaltung aus Ihrer Sicht seitdem etwas für den Erhalt getan?

Es wurden unserer Meinung nach schon Maßnahmen unternommen, um den Betrieb zu sichern. Inwieweit diese aber in die Tiefe, sprich in die Substanz gingen, entzieht sich unserer Kenntnis.

Ist die Stadtverwaltung schon an Sie herangetreten, um über die Schließung zu informieren?

Nein, von dort haben wir noch keine Informationen. Wir haben jetzt aber selbst die Initiative ergriffen und haben die Fraktionen des Stadtrates angeschrieben. Uns sitzt ja die Zeit im Nacken.

Wie ist die Stimmung im Verein?

Verschreckt. Ich bekomme viele Anrufe. Die Sportler wollen wissen, was los ist und wie es weitergeht. Viele fragen nach Lösungen, aber ich kann keine anbieten.

Wie sehen Sie und ihre Sportler die Halle im Moment?

Sie ist kein Juwel der Chemnitzer Sportlandschaft, aber sie ist für unsere Zwecke vollkommen ausreichend. Sie ist eine wichtige Trainingsstätte, die nicht wegzudenken ist. Nicht nur wir, sondern auch Polizei und Universität nutzen sie regelmäßig. Auch der Standort Bernsdorf ist aus unserer Sicht alternativlos: In den Stadtteil gehört eine Schwimmhalle.

Welchen Stellenwert hat die Sportstätte für Einheit Süd?

Wir sind in der Abteilung Schwimmen rund 250 Mitglieder. Rund 180 davon trainieren regelmäßig in der Halle, vom Anfänger bis zum Senior. Das ist im Moment unsere wichtigste Sportstätte.

Was würde eine Schließung bedeuten?

Kurzfristig bekommen wir Terminprobleme. Ich habe schon zahlreiche Anmeldungen für Januar für das Anfängerschwimmen vorliegen. Die Eltern gehen fest davon aus, dass das klappt. Wenn jetzt so schnell Schluss ist, muss ich ihnen absagen.

Und langfristig?

Auf alle Fälle einen Mitgliederschwund, weil ich nicht weiß, wo ich die Leute unterbringen soll. Und wenn sie nicht trainieren können, werden sie aus dem Verein austreten. Damit ist auf lange Sicht der Fortbestand der Schwimmabteilung gefährdet. Auch der Gesamtverein würde darunter leiden, wir sind schließlich eine wichtige Sektion.

Was muss aus Ihrer Sicht nun passieren?

Das Allwetterbad, das gebaut werden soll, muss in der Prioritätenliste sinken. Absoluten Vorrang hat für uns der Erhalt der Schwimmhalle Bernsdorf als Sportschwimmstätte. In Bernsdorf muss es weiterhin Wasserfläche geben. Die Stadt muss jetzt prüfen, wie weit die Halle noch betrieben werden kann, bis ein Ersatz-Neubau in Bernsdorf kommt. Erst, wenn der fertig ist, kann man die jetzige Schwimmhalle zumachen.

Und wenn das geplante Allwetterbad nicht an der Leipziger Straße sondern in Bernsdorf gebaut werden würde, könnte man dann aus Ihrer Sicht auf die Schwimmhalle verzichten?

Eigentlich nicht. Das Allwetterbad ist ja eher als Freizeitbad angelegt. Das ist für die Chemnitzer sicher vonnöten. Wir brauchen aber auch eine reine Sportschwimmhalle für die Vereine.