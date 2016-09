Die besondere Dienstreise fÃ¼r den CFC-Physiotherapeuten

Die besondere Dienstreise für den CFC-Physiotherapeuten

Der Drittligist spielt bei Fortuna Köln, wo Olaf Renn einst als Fußballer unter Vertrag stand. Schlagen deshalb heute zwei Herzen in seiner Brust?

Von Mario Schmidt

erschienen am 10.09.2016



Es ist 20 Jahre her, dass ein Fußball-Profi namens Olaf Renn vom Chemnitzer FC zu Fortuna Köln wechselte. Drei Jahre sollte der Sachse bei den Domstädtern spielen - und das mit Erfolg. In der Saison 1998/99 gelangen sogar zwei spektakuläre Siege in der 2. Bundesliga gegen den Stadtrivalen 1. FC Köln. Die Außenseiter aus der Südstadt fertigten den "FC" mit 4:2 und 3:0 ab. "Es war eine schöne Zeit bei Fortuna mit wunderbaren Mitspielern", sagte Olaf Renn gestern Morgen im Chemnitzer Sportforum.

Der jetzige Physiotherapeut des CFC machte sich wenige Stunden später mit der Mannschaft auf den Weg zu seiner alten Wirkungsstätte. Zur fälligen Drittliga-Partie treten die Himmelblauen heute um 14 Uhr bei Fortuna Köln an. Und obwohl so viele Jahre vergangen sind, bezeichnete Renn den Trip als eine besondere Dienstreise. "Ich werde mich im Hotel auch mit einigen meiner früheren Kölner Kollegen treffen", kündigte der 46-Jährige an. Die schönen Erinnerungen ändern freilich nichts daran, dass Renn heute nur mit einer Mannschaft fiebert. "Hundert Prozent für den CFC", betonte der frühere Mittelfeldspieler. Er sei überzeugt, dass seine Truppe mindestens einen Zähler mitnimmt.

Duelle mit der Kölner Fortuna waren für die Chemnitzer meist von Erfolg gekrönt. Seit 17 Jahren hat der Club gegen diesen Kontrahenten nicht mehr verloren. Steckt so etwas in den Hinterköpfen der Profis? "Nein. Viele Spieler werden das gar nicht wissen. Die Fluktuation in den Mannschaften ist heutzutage so groß, dass solche Statistiken immer mehr in den Hintergrund rücken", erklärte Olaf Renn, der gegenwärtig erfreulich wenig beim CFC zu tun hat. "Es gibt keine Verletzungen. Jeder Spieler des Kaders ist einsatz- fähig", sagte der Physiotherapeut - mit Ausnahme des langzeitverletzten Tom Scheffel, der sich nach seinem zweiten Kreuzbandriss und einem Meniskusschaden zurückkämpfen will. "Seine Reha verläuft planmäßig, aber er braucht noch einige Monate. Wir machen uns und ihm da keinen Druck", betonte Renn.

Das sieht Cheftrainer Sven Köhler genau so. "Der Plan ist, dass Tom zur nächsten Sommervorbereitung wieder richtig einsteigt", berichtete Köhler gestern. Wo der CFC dann steht und auf welche Spielklasse sich das Team vorbereitet, ist reine Spekulation. Zunächst wollen die Himmelblauen nach nur sechs Punkten aus den ersten fünf Spielen die Drittliga-Kurve kriegen. Heute in Köln wird nicht nur mit einem Punkt geliebäugelt. "Man setzt sich immer das Ziel, zu gewinnen, wenn es nicht gerade gegen eine Übermannschaft geht. Unser letzter Auftritt bei Fortuna Köln sollte die Basis sein", erinnerte Köhler an den 3:0-Sieg Ende April im Südstadion.

Auch der 50-Jährige redet nicht um den heißen Brei herum: "Mit dem Saisonstart sind wir nicht zufrieden", so Köhler. Bis zur vierten Partie beim 2:2 in Aalen habe die Mannschaft ihre Leistung steigern können. "Das 0:1 gegen Lotte war ein kleiner Rückschritt", sagte der Chefcoach und fügte hinzu: "Das Teamgebilde muss noch wachsen." Köhler gab zu bedenken, dass die von Zweitligisten verpflichteten Profis zwar über viel Potenzial verfügen. "Doch sie hatten in ihren Clubs lange nicht gespielt, sonst hätten wir sie nicht bekommen."