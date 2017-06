Die emotionale Rückkehr eines Chemnitzers in die Heimat

André Kliese lebt aus familiären Gründen im lettischen Riga, wo er sich für einen Fußball-Klub engagiert. Vor wenigen Tagen ist der passionierte Lang- streckenläufer nach Sachsen gereist, wobei besondere Erinnerungen wach wurden.

Von Mario Schmidt

erschienen am 10.06.2017



Der Blick auf die Starterliste löste Verwunderung aus. Mit der Nummer 125 ging ein Läufer ins Rennen, der den Riga United FC als seinen Verein angegeben hatte. Sein Name klang jedoch alles andere als lettisch: André Kliese. Das Rätsel um den 34-Jährigen, der sich am Fichtelberg-Ultra beteiligte, war schnell gelöst. "Ich bin gebürtiger Chem- nitzer, lebe aber in Riga, weil meine Ehefrau stellvertretende deutsche Botschafterin in Lettland ist", berichtete Kliese im Gespräch mit der "Freien Presse".

Seine Leidenschaft gehört zwei Sportarten: dem Fußball und dem Langstreckenlauf. "Im Internet bin ich auf den Fichtelberg-Ultra gestoßen", sagte der dreifache Familien- vater. Nachdem ihm die Gattin grünes Licht gegeben habe, sei er kurzerhand nach Chemnitz gereist, wo seine Eltern und weitere Angehörige noch wohnen. Mit seinem sportlichen Auftritt zeigte sich der Hobbysportler zufrieden. "Das war mein erster Ultra-Lauf im Gebirge. Für die 55 Kilometer habe ich rund siebeneinhalb Stunden gebraucht, das ist okay", so Kliese.

Die Teilnahme an dem Wettbewerb des Chemnitzer LV Megware war für ihn vor allem zu Beginn mit besonderen Emotionen verbunden. "Gestartet wurde am Wasserschloß Klaffenbach, wo meine Frau Manja und ich geheiratet haben, obwohl wir zu jenem Zeitpunkt in Berlin wohnten", berichtete Kliese, der den Namen seiner Gattin angenommen hat. Da ein Großteil der beiden Familien in Chemnitz zu Hause war, habe man sich damals entschlossen, die Hochzeit in Klaffenbach statt- finden zu lassen.

Das Paar hat im Übrigen eine besondere Beziehung zum CFC: Manja Kliese, Schwester der SPD-Landtagsabgeordneten Hanka Kliese, war zu Jugendzeiten Torhüterin des himmelblauen Teams. "Und ich bin schon als Kind Fan des CFC gewesen. Noch heute drücke ich dem Verein die Daumen. Wenn ich an dessen Finanzkrise denke, blutet mir das Herz", sagte André Kliese, der in Chemnitz bei Union 77 (heute Blau-Weiß), bei Post und beim Polizeisportverein selbst Fußball gespielt hatte.

Nach der Hochzeit ging es für den gelernten Bankkaufmann wegen der Diplomatenrolle seiner Frau schon bald ins Ausland. "Wir waren zunächst von Mai 2012 bis Dezember 2013 im Libanon, seit drei Jahren leben wir in Lettland", berichtete Kliese. Da er als Ehepartner der stellvertretenden deutschen Botschafterin ebenfalls den Diplomatenstatus erhalten habe, dürfe er keiner beruflichen Tätigkeit nachgehen. Umso mehr legt sich der ehemalige Chemnitzer ehrenamtlich ins Zeug - beim Riga United FC. "Ich bin in dem Verein sowohl im Vorstand als auch in der Geschäftsführung tätig. Zu meinen Aufgaben gehört die Sponsorensuche - und die gestaltet sich auch in Lettland als schwierig", bemerkte der 34-Jährige.

Vier bis fünf Stunden investiere er täglich in den Klub, dem Kicker aus mehreren Dutzend Nationen angehören. "Im Vorstand arbeite ich mit zwei Engländern, einem Polen und einem Letten zusammen. Das klappt ganz gut", fügte Kliese hinzu. Auch zahlreiche Deutsche seien beim United FC aktiv, darunter viele angehende Ärzte. "Riga ist eine beliebte Adresse, um Medizin zu studieren." Höchstklassige Mannschaft des Klubs ist das Frauenteam, das in der Ersten Liga Lettlands auf Torejagd geht. "Unsere Männer spielen gegenwärtig in der dritten Division", so Kliese, der als Abwehrspieler selbst hin und wieder mit aufläuft.

In Anbetracht der schweren Krise beim Chemnitzer FC sei es für ihn ein verlockender Gedanke, für die Himmelblauen zu arbeiten und bei der Bewältigung der Misere mitzuhelfen. "Als Ehemann und Vater von drei Töchtern bin ich jedoch anderweitig eingebunden", bemerkte Kliese, der aufgrund der großen Entfernung nur noch sehr selten im Stadion an der Gellertstraße zu Gast ist.

Die schönsten Erinnerungen an ein Spiel des CFC seien mit dem DFB-Pokal verbunden. Der Ex-Chemnitzer ist Sympathisant von Borussia Dortmund. So hüpfte sein Fußballherz vor Freude, als das Los vor zwei Jahren die Himmelblauen und die Schwarz-Gelben in der ersten Pokalrunde zusammenführte. "Ich bin an eine Eintritts- karte herangekommen und extra für dieses Spiel aus Riga angereist", sagte Kliese im Rückblick auf die Partie am 9. August 2015, die der haushoch favorisierte BVB recht mühevoll mit 2:0 gewann.