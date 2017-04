Die leidenschaftlichen Niners-Fans

Stefanie Wunder und Sebastian Otto wohnen in Dresden, fahren jedoch zu jedem Spiel der Chemnitzer Basketballer - egal, ob daheim oder auswärts. Für die Playoffs wünschen sich beide, dass ihr Lieblingsteam weit kommt, aber bitte nicht zu weit.

Von Mario Schmidt

erschienen am 03.04.2017



Endlich einmal keine längere Anreise, sondern Pro-A-Liga-Basketball fast vor der Haustür: Das letzte Spiel der Hauptrunde zwischen den Dresden Titans und den Niners aus Chemnitz (68:70) war für Stefanie Wunder und Sebastian Otto am Samstag mit weniger Aufwand als sonst verbunden. Die beiden wohnen in der Landeshauptstadt, sind jedoch leidenschaftliche Anhänger der Niners. "Wir versuchen, zu jedem Spiel zu fahren - egal, ob es in der Hartmannhalle oder auswärts stattfindet", berichtet Stefanie Wunder. In dieser Saison habe man nur vier Begegnungen verpasst. Auch in den bevorstehenden Playoffs, in denen die Chemnitzer Korbjäger auf Trier treffen, wird das Paar wieder mittendrin statt nur dabei sein. "Wir fahren auf jeden Fall am Sonntag mit nach Trier, werden dann morgens gegen 1 Uhr wieder in Dresden eintreffen", schätzt die 25-Jährige.

Sie stammt aus Eisenach und lernte während der Berufsausbildung in Frankfurt/Main ihren jetzigen Verlobten kennen. Sebastian Otto ist Chemnitzer und kam vor gut zehn Jahren zum Basketball - durch seinen Bruder, dessen Chef Cliff Faber damals Niners-Vizepräsident war. "2010 bin ich zum ersten Mal zu einem Spiel mitgefahren. Das war in Bayreuth, und die Chemnitzer haben gleich gewonnen", erzählt Stefanie Wunder. Nach drei, vier weiteren Spielen habe sie sich mit dem Basketball-Virus infiziert. Mit der aktuellen Saison und Platz drei ist die gebürtige Thüringerin hochzufrieden, auch wenn sich ihr Team am Samstagabend beim abgeschlagenen Schlusslicht der Liga nicht mit Ruhm bekleckerte. "Es war nicht gerade die beste Leistung der Niners. Wenn sie in den Playoffs so auftreten, sieht es finster aus", bemerkt Stefanie Wunder.

Sie wünsche der Mannschaft, dass sie in der Aufstiegsrunde weit kommt, aber bitte nicht zu weit. Denn für den Sprung in die Erste Liga ist es aus ihrer Sicht noch zu früh. Die 25-Jährige verweist in dem Zusammenhang vor allem auf die finanziellen Anforderungen. "Für die erste Saison in Liga eins ist ein Etat von mindestens 1,6 Millionen Euro notwendig, ein Jahr später sind es schon zwei Millionen Euro", zeigt sich die junge Dame bestens informiert. Lebensgefährte Sebastian Otto hat zu dem Thema eine ähn- liche Meinung. "Eine der Fragen ist, ob man 3000 Leute in die Hartmannhalle bekommt", sagt der 28-Jährige hinsichtlich der geforderten Zuschauerkapazität.

Er sei aber optimistisch, dass der Verein sein Ziel erreicht und bis 2020 den Sprung in die 1. Bundesliga schafft. Dass dann einige der Heimpartien in der Chemnitz-Arena ausgetragen werden, betrachtet Otto mit Skepsis. Er befürchtet, dass die Basketballer mitunter an Werktagen antreten müssen, weil die Messe an den Wochenenden aufgrund anderer Veranstaltungen blockiert ist. "Für uns wäre das nicht so günstig, nach der Arbeit von Dresden aus zu den Spielen zu fahren", sagt der Niners-Fan, der nach eigener Aussage zu den lautesten Besuchern zählt. Das liegt nicht nur an seiner Rolle als Trommler. "Ich schreie auch viel", so Otto, dessen Stimme gestern noch heiser vom Dresden-Spiel war.

Das Abschneiden der Chemnitzer Basketballer in der Hauptrunde habe ihn wenig überrascht. "Ich hatte vor der Saison getippt, dass wir Dritter werden", berichtet Otto. Er sei bereits von den Testspielen sehr angetan gewesen. Außerdem verfüge der Verein mit Rodrigo Pastore über den vielleicht sogar besten Coach der Liga. "Der Trainer hat die Mannschaft für diese Saison zum ersten Mal selbst zusammengestellt. Es gab keine Altlasten an Spielern mehr", sagt der 28-Jährige. Gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin will er sich künftig über die "normale" Fan-Rolle hinaus für die Niners engagieren, noch mehr Leben in den Verein bringen. "Wir laden zu Treffen mit anderen Anhängern ein, die ebenfalls etwas bewegen wollen. Es geht zum Beispiel darum, mehr Fan-Gesänge einzustudieren oder Busse zu Auswärtspartien zu organisieren", erklärt Otto.

Auf die Frage, warum sie sich dermaßen für die Niners ins Zeug legt, antwortet seine bessere Hälfte Stefanie Wunder: "Es ist die Sportart Basketball an sich, die mich fasziniert. Zudem ist die Chemnitzer Mannschaft gut aufgestellt - und alle sind sehr sympathisch."

Playoffs Am kommenden Freitag um 19.30 Uhr starten die Niners in der heimischen Hartmannhalle gegen Trier ins Viertel- finale der Aufstiegsrunde. Spiel zwei findet am Sonntag in Trier statt, die dritte Partie steigt dann am Mittwoch, dem 12. April ab 19.30 Uhr in Chemnitz.