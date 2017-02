Die neue Rolle der Kristin Gierisch

Zur Sportgala am 11. März wird die Weltklasse-Leichtathletin ihre Premiere als Co-Moderatorin feiern. Zurzeit hat sie aber noch mit den Nachwirkungen eines familiären Zwischenfalls zu kämpfen.

Von Mario Schmidt

erschienen am 15.02.2017



Sie wird sich wohl im stillen Kämmerlein vor den Spiegel stellen und an ihrer Gestik feilen, gesteht sie mit einem Schmunzeln. Dreispringerin Kristin Gierisch vom LAC Erdgas, die 2016 den Vizeweltmeister-Titel in der Halle gewann, schlüpft anlässlich der Chemnitzer Sportgala in eine neue Rolle - als Co-Moderatorin von René Kindermann, der durch den Abend führt. "Als Entertainerin würde ich mich nicht bezeichnen. Ich lasse das auf mich zukommen", sagt die 26-Jährige. Sie sei kein Profi auf der Bühne, habe mit Kindermann am 11. März aber einen neben sich. "Das gibt Sicherheit. Außerdem ist er eine nette Erscheinung", ergänzt die Olympia-Starterin von Rio. Welche spezielle Aufgabe sie zur Chemmy-Verleihung übernimmt, stehe noch nicht fest. "Vielleicht befrage ich ehemalige bekannte Sportler, die im Publikum sitzen", so Gierisch.

Die Idee zu ihrer Co-Moderation stamme von Jens Carlowitz. Der frühere 400-Meter-Läufer gehört zum Organisatoren-Team der Gala und ist als Verkaufsleiter im Autohaus Schloz & Wöllenstein zugleich Sponsor der Athletin. "Wir waren zusammen auf der Feier zum 50. Geburtstag meines Schwiegervaters in spe und haben uns dort lange unterhalten", berichtet die Dreispringerin. Nachdem Carlowitz ihr den Vorschlag zur Moderation gemacht hatte, habe sie eine Nacht drüber geschlafen und schließlich zugesagt. "Mit mir als Athletin am Mikrofon soll offensichtlich frischer Wind und eine lockere Atmosphäre hineingebracht werden", erklärt Kristin Gierisch, die sich als lustigen Menschen bezeichnet.

Zu Beginn dieses Monats war ihre Fröhlichkeit jedoch der Angst um ihren Bruder Kay gewichen. Der 33-Jährige, der geistig gehandicapt ist und in einer betreuten Wohn- einrichtung im Wilkau-Haßlauer Stadtteil Silberstraße betreut wird, wurde am vorletzten Sonntag als vermisst gemeldet. "So eine Situation wünscht man niemandem. Das beschäftigt mich immer noch", sagte Kristin Gierisch gestern. Sie hatte über Facebook einen Such- aufruf gestartet. Reichlich zwei Tage fehlte von ihrem Bruder jede Spur. An Training sei nicht zu denken gewesen, an Schlaf auch nicht.

Dann der Moment der Erlösung: Kay Gierisch wurde von einem Hunde-Suchtrupp in einem Wald- gebiet entdeckt - schlafend auf einem Hochsitz. Ihr Bruder wollte am Tag seines Verschwindens vom Wohnheim aus nach Hause zur Familie laufen, die im Nachbardorf wohnt, erzählte Kristin Gierisch. Unterwegs habe er die Richtung geändert, weil er zwei Pferde entdeckt hatte und zu ihnen lief. "Dann wusste er nicht mehr, wo er war und irrte umher", sagte die 26-Jährige.

Sein Glück sei gewesen, dass er auf einen Hochsitz gestiegen war, der zugebaut ist und in dem eine Matte liegt. "So war er vor der Kälte einigermaßen geschützt", erklärte die Leichtathletin. Für ihren Bruder sei das Ganze im Nachhinein nichts Schlimmes gewesen. "Er hat kein Angstgefühl. Was anderen Menschen Angst einjagt, ist für ihn ein Erlebnis, ein spannendes Abenteuer", so Kristin Gierisch. Als ihr Bruder nach Hause gebracht und von seiner weinenden Familie empfangen wurde, habe er mit strahlender Miene erzählt, dass er Wildschweine und Rehe gesehen hat.

Durch den Zwischenfall sei ihr bewusst geworden, was wirklich wichtig im Leben ist, über welch lapidare Dinge man sich mitunter aufregt. "Ich fahre jetzt noch öfter zu meinem Bruder als vorher. Die Familie hat oberste Priorität. Und ich weiß inzwischen auch genau, wer meine wahren Freunde sind", sagte Kristin Gierisch. Während der schweren Stunden, als das Schicksal von Kay völlig ungewiss war, sei sie von einigen ihrer Freunde moralisch unterstützt worden. Andere hingegen hätten keinerlei Anteil an ihren Problemen genommen. "Von denen habe ich mich jetzt abgewendet", fügte die Athletin hinzu.

Dankbar sei sie ihrem Trainer Harry Marusch, der ihr in der schweren Zeit Anfang des Monats zur Seite gestanden habe. Mit ihm bereite sie sich in diesem Jahr vor allem auf einen Wettkampf vor: die Leichtathletik-Weltmeisterschaft Anfang August in London. Auf die Frage, wann sie nach dem Zwischenfall mit ihrem Bruder im Kopf wieder frei sein wird und sich auf den Leistungssport konzentrieren kann, sagte Kristin Gierisch gestern: "Wenn ich keine Albträume mehr habe."

Leserwahl Bei den Chemmy-Preisträgern 2017 können die Leser der "Freien Presse" mitbestimmen. Sie küren einen "Sportler des Herzens". Dabei kann es sich um einen besonders sympathischen und engagierten Aktiven, Trainer oder Funktionär eines Chemnitzer Sportvereins handeln. Bis zum 1. März können Sie mit oben stehendem Coupon ihren Favoriten (auch per E-Mail) wählen.