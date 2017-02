Ehemaliger CFC-Vorstand: Vorwürfe gegen Rathausspitze

Fast zwei Jahrzehnte lang war Thomas Steger im Führungsgremium des Clubs vertreten. Seinen Abschied hatte er sich anders vorgestellt, wobei er die Ursachen für die Finanzkrise und den Imageschaden nicht nur beim Verein sieht.

Von Mario Schmidt

erschienen am 11.02.2017



Selbst wenn man ihn darum bitten würde: Thomas Steger, bis vor wenigen Wochen stellvertretender Vorstandsvorsitzender, steht nicht mehr für eine Funktion beim Chemnitzer FC zur Verfügung. "Ich habe das Thema mit meiner Frau und meinem 14-jährigen Sohn diskutiert, will mich künftig mehr um die Familie kümmern", sagt Steger. Seit 1998 habe er mit zwei kurzen Unterbrechungen Ehrenämter im Führungsgremium der Himmelblauen ausgeübt. "Beim Aufstieg in die 2. Bundesliga 1999 war ich schon Vorstandsmitglied für Marketing", so Steger rückblickend. Das Engagement für den Fußball-Club sei in manchen Phasen "eine Ochsentour mit brutalem Zeitaufwand" gewesen, ergänzte der 53-Jährige, der beruflich in der Geschäftsführung einer deutschlandweit aktiven Immobiliengruppe tätig ist. Mitunter sei sogar die Grenze zur Gesundheitsschädigung erreicht worden.

Und dann dieses Ende seiner ehrenamtlichen Tätigkeit, das er sich ganz anders vorgestellt habe. "So eine Situation wünscht man niemandem", sagt Steger hinsichtlich des Millionendefizits des CFC, das den Rücktritt des kompletten Vorstandes und Aufsichtsrates bei der außerordentlichen Mitgliederversammlung Mitte Januar zur Folge hatte. Was ihn betroffen gemacht habe, sei der menschliche Umgang mit den Vertretern der Führungs- gremien gewesen. "Gerade von der Rathausspitze hätte ich das nicht erwartet", sagt Steger.

Er und seine Mitstreiter hätten sich gefühlt, als würden sie an Nasenringen über den Marktplatz gezogen. "So kann man mit Persönlichkeiten insbesondere wie Dr. Mathias Hänel nicht umgehen", betont der Ex-Vize-Präsident. Hänel habe als langjähriger Vorstands-Chef enorm viel für den Chemnitzer Fußballsport geleistet und großen Respekt verdient, anstatt an den Pranger gestellt zu werden. Die ehemaligen Vorstandsvertreter seien als Deppen dargestellt worden. "Doch die sind wir nicht", sagt Steger. Man habe beim CFC vor einigen Jahren strategische Entscheidungen getroffen, die sich als richtig erwiesen hätten. "Es gab die Option, den früheren Zustand mit dem alten Stadion zu verwalten und vielleicht nur Teil- sanierungen der Spielstätte zu veranlassen. Doch damit wären wir schon bald nicht mehr wettbewerbsfähig gewesen", erklärt Steger. Stattdessen habe man das Stadionprojekt initiiert und vorangetrieben sowie verstärkt in den sportlichen Bereich inklusive des Nachwuchsleistungszentrums investiert. Mittlerweile verfüge Chemnitz über die attraktivste Arena der Dritten Liga, das Profi-Team spiele um den Zweitliga-Aufstieg mit und die A- beziehungsweise B-Junioren seien Spitzenreiter in ihren Regionalligen.

Dass es zu einer dermaßen prekären finanziellen Situation gekommen ist, sei längst nicht nur die Schuld des Clubs und seiner Führungspersonen. "Der CFC hat kein Geld verschwendet", unterstreicht der ehemalige stellvertretende Vorstandsvorsitzende. Hauptgründe für die Misere sind aus Stegers Sicht vielmehr Ungereimtheiten beim Stadionprojekt. "Die Arena ist ja knapp ein Jahr später als geplant fertiggestellt worden, das allein hat uns zirka eine Million Euro gekostet", so Steger. Dem CFC seien dadurch jede Menge Einnahmen entgangen. "Wir hatten beispielsweise die Vermarktung der Logen viel früher eingeplant. Stattdessen sind hohe Zusatzkosten entstanden, weil wir die gemieteten provisorischen VIP-Zelte länger stehen lassen mussten."

Hinzu seien unter anderem Einbußen bei Zuschauer- und Sponsoreneinnahmen gekommen. Laut Steger war das Stadionprojekt insgesamt "unausgereift". Der CFC habe praktisch einen veredelten Rohbau übernommen - ohne Anzeigetafel, ohne Ausstattung der Kabinen für Spieler, Trainer und Schiedsrichter sowie ohne Zubehör in sämtlichen Toilettenbereichen. Dies und vieles mehr habe der Verein selbst noch finanzieren müssen, was für einen Stadionpächter unüblich sei, meint Steger.

Insofern seien die von der Stadt im Rahmen des Rettungspaketes gezahlten 1,26 Millionen Euro als Kompensation zu betrachten. "Uns trifft in dem Zusammenhang allerdings eine Mitschuld. Wir hätten einen Projektmanager einsetzen sollen, der rechtzeitig während der Bauphaseauf solche Unzulänglichkeiten hinweist. Doch diese finanziellen Mittel hätten uns wiederum im sportlichen Bereich gefehlt", sagt Steger. Zudem weist er darauf hin, dass sich nahezu die gesamte Dritte Liga in einer wirtschaftlich problematischen Verfassung befinde, was vor allem an den zu geringen TV-Einnahmen liege. "Wirkt sich ein Stadionprojekt wie in unserem Falle unmittelbar auf die Gesamt- finanzierung des Vereins aus, führt dies zum Verlust der zuvor mühsam gewahrten wirtschaftlichen Balance", so Steger.

Scharfe Kritik übt er daran, dass die finanziellen Probleme des CFC mit einer von der Stadtspitze initiierten Pressekonferenz öffentlichkeitswirksam ausgebreitet wurden. "Viel besser wäre gewesen, zunächst intern nach Lösungen zu suchen und erst dann an die Öffentlichkeit zu gehen. So aber ist ein hoher Imageschaden für den Verein entstanden, der sich in vielfältiger Weise auswirkt", sagt Steger. Das reiche bis hin zu Spielern, die vielleicht nach Chemnitz gewechselt wären, aufgrund der Negativschlagzeilen jedoch abgeschreckt worden sind. "Auch für Verhandlungen mit Sponsoren war diese Verfahrens- weise alles andere als hilfreich", fügt Steger hinzu.

Die Zukunft der Community4you-Arena sehe er in einem städtischen Eigenbetrieb. "Das ist die übliche Betriebsform, die auch bei anderen kommunalen Sport-, Freizeit- und Kultur-Immobilien an der Tagesordnung ist", erklärt Steger. Der Verein miete bei diesem Modell das Stadion für seine Heimspiele und sonstige Events temporär an.