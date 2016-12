Ein Fußball-Trainer trauert um sein Kind

André Stöhr von der SG Handwerk Rabenstein ist in diesem Jahr von einem schweren Schicksalsschlag getroffen worden. Sohn Mats erlag im Alter von 18 Monaten einer heimtückischen Krankheit. Verein und Mannschaft tragen dazu bei, den Schmerz ein wenig erträglicher zu machen.

Von Mario Schmidt

erschienen am 07.12.2016



Warum? Diese Frage haben sich André Stöhr und seine Lebens- gefährtin Romy Neubert immer wieder gestellt. Mit ihrem Sohn Mats, geboren im März 2015, war ihnen nur ein gemeinsames Weihnachten vergönnt. Im Alter von sieben Monaten wurde in der Uni-Klinik Dresden bei dem Jungen ein Tumor an der Leber festgestellt. Seitdem waren die Eltern in ständiger Sorge um ihren kleinen Sohn, der den Kampf gegen die heimtückische Krankheit mittlerweile verloren hat. "So etwas gönnt man niemandem, sein Kind zu Grabe tragen zu müssen. Einen Trost gibt es nicht", sagt André Stöhr, in der Chemnitzer Fußball-Szene bekannt als Trainer der SG Handwerk Rabenstein.

In all den schweren Monaten habe er vom Verein und vor allem von seiner Landesklasse-Mannschaft viel Unterstützung und moralischen Beistand erhalten. "Dafür bin ich sehr dankbar. Für meine Spieler war die Situation auch nicht einfach. Vor allem diejenigen, die Kinder haben, waren schockiert", berichtet der 37-Jährige. Sie alle hatten Mats, der wegen eines zusätz- lichen Leberschadens zwischenzeitlich in Regensburg behandelt wurde, fest die Daumen gedrückt. "Letztendlich erwiesen sich die Defekte in seinem Körper aber als zu groß", sagt der Vater.

Im Frühsommer dieses Jahres habe sich die Familie entschieden, den Kleinen von Regensburg in die Dresdner Uni-Klinik zurückverlegen zu lassen. "Wir wollten ihn wieder näher an der Heimat haben. Außerdem hatte Mats dort den Großteil seines Krankenhaus-Aufenthalts verbracht und ist hervorragend betreut worden", betont André Stöhr, dessen Lebensgefährtin jeden Tag an der Seite ihres Sohnes war. Bereits zum Zeitpunkt der Rückkehr nach Dresden sei klar gewesen, dass Mats keine Überlebenschance mehr hat. "Wir haben uns dann Ziele gesetzt, zum Beispiel, dass er länger wach ist und von seiner Umwelt noch etwas mitbekommt", berichtet Stöhr.

Ende Juli/Anfang August sei das nächste Ziel erreicht worden. "Wir konnten mit ihm an die frische Luft. Zunächst haben wir ihn mitsamt dem Bett hinaus auf den Balkon geschoben", so Stöhr. Obwohl der Kleine beatmet werden musste, sei es dann sogar möglich gewesen, ihn in einen Kinderwagen zu legen. "Wir sind mit ihm zum Elbufer gegangen. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass ihn die Ärzte noch einmal so aufpeppen", sagt der Vater. Es folgte der schönste Moment: "Mats hat sogar noch mal gelächelt. Wir sind beinahe euphorisch geworden. Doch dann wurde uns schnell wieder bewusst, dass er bald sterben muss."

Mats sei danach immer schwächer geworden. "Am 9. September ist er eingeschlafen", sagt André Stöhr. Obwohl klar war, dass es eines Tages so kommen würde, brach für ihn eine Welt zusammen. Große Trauer habe auch bei den Medizinern in der Uni-Klinik Dresden geherrscht. Zur Beerdigung von Mats auf dem Reichenbrander Friedhof seien rund 20 Mitarbeiter der Klinik aus der Landeshauptstadt gekommen. "Alle haben einen Ballon mitgebracht", zeigt sich Stöhr noch heute tief berührt. Seinem Sohn seien nur 18 Monate auf dieser Welt vergönnt gewesen. "Ich bin überzeugt, dass er trotzdem Freude am Leben hatte. Er wird immer ein Teil von uns bleiben", betont der 37-Jährige.

André Stöhr und seine Lebens- gefährtin gehen jeden Abend zum Grab ihres Sohnes, um ein Licht anzuzünden. "Wir stellen auch was Schönes hin, beispielsweise eine Stoff-Giraffe. Er hat Giraffen sehr gemocht", berichtet Stöhr. Die gegenwärtige Adventszeit habe keinen Einfluss darauf, wie stark er seine Trauer empfindet. "Mit Weihnachten hat das nichts zu tun. Mats fehlt uns jeden Tag gleich", erklärt der Vater. Und da ist sie wieder, die Frage nach dem Warum. "Die Ärzte haben uns gesagt, dass sie bei einem Kleinkind sehr selten einen solch aggressiven Krebs festgestellt haben", sagt Stöhr. Er hoffe, dass die Mediziner bei der Behandlung seines Sohnes neue Erkenntnisse gewonnen haben, damit Kindern mit einem ähnlichen Schicksal künftig vielleicht besser geholfen werden kann.

Obwohl es keinen Trost für ihn gibt, ist André Stöhr für jede Ablenkung dankbar. Eine wichtige Rolle spiele in dem Zusammenhang sein Traineramt bei Handwerk Rabenstein, das er auch während der schweren Krankheit seines Sohnes stets ernst genommen habe. Bei jeder Begegnung seiner Elf stand er an der Seitenlinie. "Zwei Tage nach dem Tod von Mats spielten wir gegen Olbernhau. Auch während dieser Partie habe ich die Mannschaft betreut", sagt Stöhr rückblickend.

Seine gesamte Familie sei an jenem Tag mit in den Rabensteiner Sportpark gekommen. "Alle haben gesagt: Mach das, geh zum Spiel", erzählt Stöhr, der durch seinen großen Sohn Lucas zur SG Handwerk gekommen war. Als der inzwischen 14-Jährige in einem Verein Fußball spielen wollte, meldete ihn der Vater in Rabenstein an, weil die Familie ganz in der Nähe wohnt. André Stöhr gefiel das Klima bei Handwerk. Er wurde Co-Trainer der B-Junioren und übernahm die Mannschaft kurze Zeit später.

Seit gut drei Jahren ist er fürs erste Männerteam verantwortlich und verpasste mit seiner Elf in der Vorsaison nur knapp den Aufstieg in die Landesliga. In diesem Spieljahr läuft es nicht so gut. Die Chemnitzer bewegen sich im Mittelfeld der Tabelle. "Wir haben bereits einige Spiele knapp verloren, die wir im vergangenen Jahr wohl gewonnen hätten", erklärt Stöhr. Einige Kicker seien zudem in ein kleines Loch gefallen, nachdem der Staffelsieg im Frühsommer haarscharf verpasst worden war. "Unser Ziel ist es jetzt, das Spieljahr unter den ersten Vier zu beenden", unterstreicht Stöhr, der sich durch seinen Schicksalsschlag als Mensch und Trainer verändert habe. "Mir ist bewusst geworden, über welch lapidare Dinge im Alltag man sich mitunter aufregt oder ärgert." Dazu zählen sicher auch Nieder- lagen in der Fußball-Landesklasse.