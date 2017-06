Ein Lauf zwischen Freude und Schmerz

Ingo Schulz aus Burkhardtsdorf hat den Fichtelberg-Ultra von Chemnitz-Klaffenbach zum höchsten Berg Ostdeutschlands bestritten. Er verrät, wie man die extreme körperliche Belastung durchsteht.

Von Mario Schmidt

erschienen am 06.06.2017



Am späten Vormittag zeigte das Thermometer 27 Grad im Schatten. In den Gärten und Freibädern genossen die Menschen das sommerliche Wetter, während Ingo Schulz lief und lief und lief. Der Burkhardtsdorfer gehörte zu den 65 Teilnehmern am 4. Fichtelberg- Ultra, der am Pfingstsamstag vom Wasserschloß Klaffenbach hinauf zur höchsten Erhebung Ostdeutschlands führte. 55 Kilometer zumeist bergauf rennen? Otto Normalverbraucher kann sich so etwas kaum vorstellen, erst recht nicht bei dieser Witterung. Ingo Schulz hingegen hatte seinen Spaß an dieser Tortur. Der Burkhardtsdorfer war bei allen vier Auflagen des Fichtelberg-Ultra mit von der Partie.

Auch diesmal gab er eine gute Figur ab, erreichte als Freizeitsportler mit Hang zum Extremen nach gut sechseinhalb Stunden das Fichtelberg-Plateau. In der Ergebnisliste stand für ihn Rang 31 zu Buche. "Ich laufe seit sieben Jahren lange Strecken. Irgendwann ist mir die Marathondistanz zu kurz geworden", berichtete der 43-jährige Malermeister. Ihm behagte das warme Wetter am Samstag. "Bei so einem Lauf geht man an sein körperliches Limit. Wenn es dann noch kühl und nass ist und es einem fröstelt, wird es sehr unangenehm", erklärte Schulz.

Wie viele andere Extremsportler bekommt er oft die Frage gestellt: Warum tut man sich so etwas freiwillig an - und wie steht man das durch? Seine Grenzen aus- zuloten, sei das eine, sagte Schulz. "Was mich zudem fasziniert, ist das freundschaftliche Miteinander der Läufer. Es wird keiner schief angeguckt, der deutlich langsamer ist", betonte der Burkhardtsdorfer, der für Elektronik Gornsdorf startet. Auch beim 4. Fichtelberg-Ultra waren die Leistungsunterschiede groß. Sieger Dennis Soisch aus München legte die Strecke in vier Stunden und 41 Minuten zurück. "Eliteläufer wie er laufen die gesamte Distanz durch. Ich hingegen lege vor allem an den steilen Anstiegen auch mal Gehschritte ein", so Schulz.

Bei einem Ultra-Wettbewerb erleben die Aktiven Hochs und Tiefs. "Bei mir hat es nach 30 Kilometern wehgetan. Dann muss man auf die Zähne beißen und daran denken, dass es bald wieder besser läuft - man freut sich sozusagen auf das nächste Hoch", bemerkte der 43-Jährige. Am Ende überwiege die Freude, im Ziel angekommen zu sein. Dann lassen auch die Schmerzen schnell nach, ergänzte Schulz. Allerdings nur vorübergehend: Am nächsten Morgen beim Aufstehen gebe es kaum ein Körperteil, das nicht wehtut. "Dann überlegt man kurzzeitig, ob man sich noch mal für einen Ultralauf anmeldet", bemerkte der Burkhardtsdorfer.

Er hatte sich am Samstag mit den anderen Extremsportlern schon gegen 7 Uhr vom Wasserschloß aus auf den Weg gemacht. Um die 55-Kilometer-Tortur mit insgesamt 1600 Höhenmetern durchzustehen, war unterwegs die richtige Ernährung gefragt. "An den Verpflegungsständen gab es neben Getränken beispielsweise Bananen, Rosinen und Gels mit Kohlehydraten", so Schulz, der von einer perfekten Organisation des Wettbewerbs durch Ronald Gasch und seine Mitstreiter vom Chemnitzer Lauf-Verein Megware sprach.

Gasch selbst konnte am Nachmittag auf eine Veranstaltung ohne größere Zwischenfälle zurückblicken. "Aufgrund der Hitze sind drei, vier Läufer vorzeitig ausgestiegen, auch weil sie im Vorfeld nicht genügend trainieren konnten", sagte der Organisations-Chef. Dazu habe es lediglich noch einige Wadenkrämpfe gegeben. "Die letzten Meter zum Fichtelberg-Plateau haben es in sich. Die Teilnehmer laufen über Holzstufen, das geht besonders in die Waden", erklärte Gasch, der selbst Extremsportler ist und am kommenden Wochenende beim 24-Stunden-Mountainbike-Rennen in Rabenstein an den Start geht.

Auch Ingo Schulz will sich in Kürze einer weiteren Herausforderung stellen. Er hat sich für den Zugspitz-Ultra in knapp zwei Wochen angemeldet. Dieser Wett- bewerb ist im Vergleich zum Fichtelberg-Rennen noch einen Zacken schärfer. "Ich habe dort schon zweimal das Rennen über 100 Kilometer bestritten. Nachdem meine Frau ihr Veto eingelegt hat, starte ich diesmal über 40 Kilometer", sagte Schulz. Man werde schließlich nicht jünger, und die Wetterverhältnisse an der Zugspitze können sich schnell ändern. "Man läuft dort beim 100-Kilometer-Wettbewerb nachts durch. Bei einem Gewitter mit Hagel wird es schwierig, das muss ich nicht mehr haben", so der Burkhardtsdorfer.

Inzwischen waren die letzten Läufer auf dem Fichtelberg angekommen - erschöpft und glücklich zugleich. Die Veranstaltung des CLV Megware hatte wieder Extremsportler aus dem gesamten Bundesgebiet angelockt. Bester Chemnitzer Starter war Kay Kästner vom Einsiedler Skiverein, der das Ziel nach fünf Stunden und gut 26 Minuten erreichte.