Eishockey: Crashers landen Kantersieg vor Rekordkulisse

Die Chemnitzer Kufencracks haben die Tabellenführung verteidigt und sind dabei von so vielen Zuschauern angefeuert worden wie seit Jahren nicht mehr. Demnächst sollen es noch mehr sein.

Von Bernd Wild

erschienen am 21.11.2016



Nach zwei Minuten setzt er den ersten Schuss aufs gegnerische Tor, Ende des ersten Drittels trifft er den Pfosten. Am Ende gibt er drei Vorlagen, die zu Treffern führen - und zeigt damit eine insgesamt gute Leistung: Tobias Rentzsch, Spieler des Eishockey-Regionalligisten Chemnitz Crashers. Damit hatte er Anteil am klaren 10:1 (5:0, 3:0, 2:1)-Sieg der Chemnitzer gegen Jonsdorf. Mit diesem Erfolg bleibt das Team weiterhin ungeschlagen an der Tabellenspitze der Regionalliga Ost.

Die Zuschauer in der Küchwaldhalle sahen am Samstagabend eine von Beginn an leidenschaftlich kämpfende Chemnitzer Mannschaft. "Wir haben vor allem in den ersten beiden Dritteln eine hervorragende Leistung geboten. Als Jonsdorf in den letzten 20 Minuten ein Tor erzielte und drauf und dran war, das Drittel für sich zu entscheiden, legten wir nochmals einen Zahn zu, denn wir wollten alle Drittel für uns entscheiden", sagte Rentzsch.

Für den Mannschaftskapitän war es nach vier Wochen Pause das erste Spiel. "Ich hatte eine Schultereck-Gelenksprengung. Das ist eine gängige Verletzung im Eishockey", berichtete der 28-jährige Stürmer. Trotz der Verletzungspause kam Rentzsch während des gesamten Spiels zum Einsatz. "Er hat sehr gut gespielt, ging aber noch nicht voll in die Zweikämpfe, was nach seiner Verletzung verständlich ist", sagte Trainer Torsten Buschmann. Ansonsten ist Rentzsch ein Spieler, der den Körpereinsatz nicht scheut. "Ein bisschen mehr Körperspiel würde ich mir in der Regionalliga wünschen. Doch in dieser Spielklasse gibt es auch noch zu viele unkontrollierte Zweikämpfe", so der Chemnitzer.

Rentzsch spielte in jungen Jahren in der Jugendbundesliga beim ETC Crimmitschau, bevor er 2009 nach Chemnitz kam. In der Eissporthalle am Küchwald erlebte er viele Höhen und Tiefen. Zu Letzteren gehörte das Frühjahr 2014. Damals hatten die Wild Boys, der Vorgängerverein der Crashers, Insolvenz angemeldet. "Ich hatte schon darüber nachgedacht, Chemnitz zu verlassen. Aber nicht als Spieler, sondern in meiner Funktion als Trainer, wo ich viel unterwegs war und es immer noch bin", erklärte der Stürmer.

Als Leiter des Nachwuchs-Zentrums trainiert er die U 19, die in der deutschen Nachwuchs-Liga spielt, und die U 10. Rentzsch ist stolz darauf, dass einige Talente schon im Regionalliga-Team auflaufen. Dazu zählten gegen Jonsdorf Torhüter Kevin Kopp sowie die Spieler Marcel Schulz, Charly Strobelt, Tobias Dietzsch und Victor Braun, der sein erstes Tor in der Regionalliga erzielte. "Es gibt noch mehr junge Leute, die im erweiterten Kader für die Männer-Mannschaft stehen", ergänzte der Kapitän.

Die Chemnitz Crashers führen nunmehr mit fünf Punkten Vorsprung die Regionalliga-Tabelle an. Doch vom Aufstieg ist nach wie vor keine Rede. "Daran denken wir im Moment überhaupt nicht, wir wollen Spaß am Eishockey haben und tolle Spiele liefern. Zudem ist der Aufstieg nicht zuletzt eine finanzielle Frage", wies Rentzsch hin. Natürlich habe man Ambitionen, in den kommenden Jahren in der Oberliga zu spielen, um vor allen den jungen Spielern eine Perspektive zu geben. "Aber das müssen wir genau abwägen", meinte der 28-Jährige. Auch der Trainer sieht einen Aufstieg in dieser Saison als noch zu früh an.

Der Coach und die Mannschaft freuten sich am Samstag noch über etwas anderes: die Zuschauerzahl. Nicht wie üblich 200 Gäste sahen die Partie, sondern sage und schreibe 1680. Das dürfte ein Rekordwert in der Regionalliga und der beste Wert in Chemnitz seit den DEL-Zeiten vor mehr als 15 Jahren gewesen sein. "Wir hatten im Vorfeld eine Freikartenaktion, zum Beispiel über Sponsoren, durchgeführt", erklärte der Trainer und nannte gleich ein neues Ziel: "Zum Spitzenspiel am 17. Dezember gegen Niesky will ich die Halle voll haben."