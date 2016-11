Erinnerungen des ersten Trainers einer Fußball-Olympiasiegerin

Thomas Kunze freut sich besonders auf das Frauen-Länderspiel Deutschland gegen Norwegen in Chemnitz. Dann läuft sein ehemaliger Schützling Anja Mittag auf. Schon als Achtjährige hatte die heutige Nationalspielerin eine besondere Rolle übernommen.

Von Mario Schmidt

erschienen am 23.11.2016



Er erinnert sich daran, als wäre es gestern gewesen. Thomas Kunze sieht das achtjährige Mädchen vor sich, das 1993 beim VfB Chemnitz im Stadion an der Beyerstraße erstmals zum Training kam. Ihr Name: Anja Mittag. Trainer Kunze konnte damals nicht ahnen, wen er in dem Moment in seine Mannschaft aufnahm, in der ansonsten nur Jungs spielten. "Anja war das einzige Mädchen im gesamten Verein. Ihr großer Bruder Tom hatte bereits beim VfB gespielt und sie mitgebracht", sagt Kunze.

Schon nach kurzer Zeit war klar, was für ein Talent in der Achtjährigen steckt. "Ich habe sie gleich zum Kapitän ernannt. Die Jungs hatten kein Problem damit, weil sie gemerkt haben, dass sie die Beste in der Mannschaft ist", berichtet der heute 66-Jährige. Mit ihrer Schnelligkeit und Ballsicherheit zeigte Klein-Anja den Kerlen, wo der Fußball-Hammer hängt. "Sie ist von Anfang an selbstbewusst aufgetreten. An ihrer Körpersprache war zu erkennen, dass sie sportlich hoch hinaus will", erinnert sich Kunze. Vier Jahre lang sollte er Anja Mittag trainieren. 1997 mit dem krönenden Abschluss: "Wir sind mit dem VfB Stadtmeister bei den D-Junioren geworden und haben den Chemnitzer FC hinter uns gelassen. Im direkten Duell hat Anja den CFC fast im Alleingang abgeschossen", erzählt Kunze. Er sei froh gewesen, "mit so einer Spielerin beschenkt worden zu sein".

Auch später, als die torhungrige Blondine beim CFC, in Aue, bei Turbine Potsdam, in Schweden (FC Malmö/FC Rosengard) und bei Paris St. Germain spielte, sei der Kontakt nie abgerissen. "Heute beschränkt sich das auf einen Treff im Jahr. Jeweils am Vormittag des ersten Weihnachtsfeiertages spielen wir in Chemnitz zusammen Hallenfußball. Schon als Kind hat Anja mit ihrem Bruder dort mitgespielt", berichtet der 66-Jährige.

Kunze kann kaum fassen, dass Anja Mittag am Dienstag in Chemnitz ihr 149. Länderspiel bestreiten wird - und zudem alles gewonnen hat, was es zu gewinnen gibt. Sie ist Weltmeisterin, Europameisterin, Champions-League-Gewinnerin und seit den Sommerspielen in Rio de Janeiro auch Olympiasiegerin. "Ich verfolge ihre Karriere mit Stolz und Bewunderung. Die vier Jahre mit mir als Trainer haben ihr offensichtlich nicht gravierend geschadet", bemerkt Kunze. Aus seiner Sicht sind nicht all die gewonnenen Titel das Nonplusultra in der Laufbahn der Chemnitzerin. "Für mich war das Größte, dass Anja in diesem Jahr in die Weltauswahl berufen wurde. Mehr kann man nicht erreichen."

Er hoffe auf eine persönliche Begegnung in den nächsten Tagen mit der inzwischen 31-Jährigen, die zurzeit beim VfL Wolfsburg unter Vertrag steht. "Ich werde beim öffentlichen Training der Frauen-Nationalmannschaft am Sonntagnachmittag bei Eiche Reichenbrand vorbeischauen. Gern würde ich auch mal die neue Bundestrainerin Steffi Jones kennenlernen", gesteht der Chemnitzer. Dabei schwebt ihm folgendes Szenario vor: Anja Mittag geht mit ihm zusammen auf Steffi Jones zu und sagt zu ihr: "Darf ich vorstellen - mein erster Trainer."