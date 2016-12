"Erstliga-Basketball wäre Riesenchance"

Die neue Niners-Präsidentin Micaela Schönherr über ehrgeizige Ziele, eine wichtige Personalie im Verein und die Finanzkrise des CFC

Sie hat als erste Frau das Präsidentenamt beim Basketball-Zweit- ligisten Niners Chemnitz übernommen: Micaela Schönherr, Unternehmerin und Managerin, will mit ihren Mitstreitern die Sportart noch populärer machen. Mario Schmidt sprach mit der Niners-Chefin über die Vision Erste Liga, Pläne bezüglich der Richard-Hartmann-Halle als Spielstätte und die Arbeit im Nachwuchsbereich.

Freie Presse: Was waren Ihre ersten Amtshandlungen als Präsidentin der Niners?

Micaela Schönherr: Ich habe bei der Organisation unseres Weihnachtsspiels in der Chemnitz-Arena gegen Dresden mitgeholfen, das eine sehr erfolgreiche Veranstaltung war. Außerdem habe ich mit dem Vorstand über unsere künftige Arbeitsweise gesprochen und ein erstes Gespräch mit unseren Jugendtrainern geführt.

Was war Ihre Hauptmotivation, dieses Ehrenamt zu übernehmen?

Die Inspiration, die mir der Basketballsport gibt. Er begeistert junge Leute und hat eine extrem hohe Breitenwirkung. Meine Kinder sind im Übrigen auch sehr basketball- begeistert.

Sie sind für zwei Jahre gewählt. Was wollen Sie in dieser Zeit mit den Niners erreichen?

Wir wollen so schnell wie möglich die Voraussetzungen für den Aufstieg in die 1. Bundesliga schaffen. Ohne die Vision Erste Liga hätte ich dieses Amt nicht übernommen. Sportlich sind die Grundlagen dafür schon gelegt. Und über zwei erstligataugliche Spielstätten verfügen wir auch.

Aber die Forderung nach 3000 Sitzplätzen für Liga eins erfüllt doch nur die Chemnitz-Arena.

Wir werden die Sitzplatzkapazität in der Hartmannhalle so erhöhen, dass auch dort Erstliga-Spiele stattfinden können. Dazu gibt es noch Gespräche mit der Stadt. Wir sind aber schon sehr weit.

Welche Bedeutung hat die Jugendarbeit in der Niners-Academy aus Ihrer Sicht?

Das ist mein zweites großes Vor- haben. Wir wollen die Arbeit der Nachwuchstrainer noch mehr unterstützen. Dazu stellen wir demnächst einen Sportlichen Leiter ein, der sich hauptsächlich mit unseren Trainern um die Entwicklung von Talenten für unser Profi-Team kümmern wird und den Breitensport Basketball in den unterschiedlichen Altersklassen und Ligen entwickeln wird.

Bis wann soll das passiert sein?

Einen genauen Termin kann ich noch nicht nennen, aber es soll so schnell wie möglich geschehen.

Was haben Sie sich bis 2018 noch vorgenommen?

Die Niners und damit Chemnitz als Basketball-Stadt noch bekannter zu machen. Dazu wird gehören, internationale Events auszurichten, beispielsweise Nachwuchs-Länderspiele.

Sie sprachen die Erste Liga an. Unter Ihrem Vorgänger Martin Schuster wurde vom Verein das Ziel ausgegeben, bis 2020 auf- zusteigen. Ist das nicht schon früher möglich?

Das wäre mir auf alle Fälle lieber. Ich bin bei einem Spiel der Basketball-Bundesliga in Bamberg gewesen. Dort habe ich erlebt, was alles möglich ist, was für eine Riesenchance Erstliga-Basketball auch für Chemnitz wäre. Der Besuch in Bamberg war eine zusätzliche Inspiration und Motivation für mich.

Die Niners spielen derzeit stark auf, gehören zu den vier besten Teams der Zweiten Liga. Kommen Sie und Ihre Mitstreiter in die Bredouille, wenn bereits in dieser Saison der Aufstieg gelingt?

Ich halte das aus sportlicher Sicht für möglich. Unser Team mit Cheftrainer Rodrigo Pastore spielt richtig stark. Zum jetzigen Zeitpunkt kann ich noch nicht sagen, ob der Aufstieg im Frühjahr eine Bredouille für uns wäre, ob wir es wirtschaftlich lösen können. Ich würde jedenfalls alles daran setzen, dass es gelingt.

Werden die Niners demnach die Lizenz für Liga eins beantragen? Bis Mitte April wäre Zeit dafür.

Dieses Thema diskutieren wir gerade. Wir gehen durch, welche Voraussetzungen im Detail für die Erste Liga noch zu schaffen sind. Fest im Plan ist der Aufstieg für 2017 aber noch nicht.

Viele Vereine würden sich eine Persönlichkeit aus der Wirtschaft mit guten Kontakten wie Sie es sind als Vorstand wünschen. Können Sie den damit verbundenen Erwartungen an Ihre Person gerecht werden?

Ich denke schon. Eine Last verspüre ich nicht. Wie bei all meinen anderen bisherigen Tätigkeiten, werde ich mich auch hier mit voller Kraft ins Zeug legen, um den Basketball voranzubringen. Dabei geht es nicht nur um neue Sponsoren. Uns helfen auch kleinere Spenden, ehrenamt- liche Arbeit oder Sachzuwendungen. Außerdem wollen wir die Mitgliederzahl von derzeit gut 500 weiter erhöhen.

Der CFC ist in eine schwere Finanzkrise geraten. Kann man so etwas für die Niners ausschließen?

So lange ich Präsidentin bin, ja. Drohende Schieflagen sollte man frühzeitig erkennen und entsprechende Gegenmaßnahmen einleiten. In wirtschaftlicher Hinsicht kommt mir bei der Führung der Niners meine berufliche Tätigkeit zugute.

Was sagen Sie zur Rettung des Fußball-Drittligisten durch die Stadt?

Ich sehe das positiv und bin froh, dass dieses Problem gelöst wurde. Alles andere wäre für die Fans, das neue Stadion und das Image der gesamten Stadt sehr schlecht gewesen.

Werden Sie sich als Präsidentin der Basketballer in sportliche Dinge einmischen?

Nein. Ich maße mir keine Kompetenz in sportlicher Hinsicht an. Dafür sind unsere Trainer und der künftige Sportliche Leiter zuständig. Natürlich arbeiten wir alle eng zusammen. Für mich sind die Niners eine große Familie, zu der nicht nur die Basketballer gehören, sondern auch die Cheerleader, die Rollis sowie die Abteilungen Gymnastik und Volleyball.

Sie haben früher selbst Basketball gespielt - und es wie weit gebracht?

Nicht weit. Ich habe während meiner Studienzeit in Leipzig in der Universitäts-Mannschaft gespielt. Ambitioniert war ich nie.