Ex-CFC-Spieler Lais: "Zum Schluss war es ungemütlich"

Marc Lais wurde einst vom Chemnitzer FC als nicht gut genug befunden und aussortiert. Bei seinem neuen Verein läuft es viel besser für ihn - das belegt nicht nur sein Siegtor gegen den CFC.

Von Knut Berger

Es liegt in der Natur der Sache, dass Marc Lais nach dem Spiel viele Hände schütteln musste. Schließlich hatte er seinen SSV Jahn Regensburg im Spiel gegen den Chemnitzer FC mit einem Tor in der Nachspielzeit nicht nur den 3:2-Sieg beschert, sondern dem Jahn auch alle Chancen für die Aufstiegsrelegation erhalten.

Dass der Siegtorschütze aber auch von vielen Chemnitzer Kickern nach dem Abpfiff die Hand gereicht bekam, ist sicherlich ungewöhnlich, aber auch leicht erklärbar. Denn Lais war von Sommer 2014 bis August 2015 bei den Himmelblauen unter Vertrag, wurde dann sportlich als zu leicht befunden und an Regensburg abgegeben. "Sicherlich war es deshalb für mich auch kein Spiel wie jedes andere. Und es freut mich auch sehr, dass ich den Siegtreffer gegen Chemnitz erzielt habe. Aber grundsätzlich ging es auch in diesen 90 Minuten für uns darum, die drei Punkte einzufahren", sagte der 26-Jährige. Sein einjähriges Gastspiel in Chemnitz kommentierte der gebürtige Freiburger so: "Grundsätzlich hatte ich dort eine schöne Zeit, nur zum Schluss war es dann nicht mehr so gemütlich."

Der defensive Mittelfeldspieler lief im Frühjahr 2015 eher in der damals noch existenten zweiten Chemnitzer Mannschaft in der Oberliga auf, statt im Drittligakader zu stehen. Doch dies sei Geschichte, so Lais. Mit einigen Spielern von damals stehe er aber nach wie vor im Kontakt. In diesem Zusammenhang nennt er zum Beispiel die Namen von Marc Endres, Kevin Conrad und Fabian Stenzel. "Nach den Spielen schreibt man sich da schon mal ein paar Nachrichten", erklärte Lais. Er wolle diese Kontakte auch weiterhin pflegen.

Als Aufsteiger steht der SSV Regensburg im Moment auf dem dritten Tabellenplatz, der zur Teilnahme an der Aufstiegsrelegation berechtigen würde. Dazu müsste der SSV am letzten Spieltag in Münster gewinnen. "Was wir die gesamte Saison sportlich abgeliefert haben, ist ganz großer Sport", sagt Lais. Nur ganz wenige hatten den Liganeuling auf dem dritten Tabellenplatz erwartet. In der Continental-Arena von Regensburg habe eine ganz ander Erwartungshaltung geherrscht als in Chemnitz. "Wir hatten nur ein großes Ziel, und zwar den Klassenerhalt", sagte Lais. Und diesen hat die Truppe von Coach Heiko Herrlich seit Wochen sicher.

Doch nicht nur für das Team, sondern auch für Lais persönlich läuft es in dieser Saison rund. Von 37 Spielen stand er 32-mal auf dem Rasen, fehlte viermal verletzt und wurde nur einmal nicht berücksichtigt. In 27 Spielen spielte der Kicker, der in der Nachwuchsabteilung des SC Freiburg ausgebildet wurde, über die komplette Distanz. Insgesamt sieben Tore erzielte der Ex-Chemnitzer in der laufenden Saison.

Lais spielt die zweite Saison in Regensburg und half mit, nach dem Abstieg in die Regionalliga den sofortigen Wiederaufstieg zu schaffen. "Ich fühle mich hier auf jeden Fall wohl", stellte Lais fest. Und seit einigen Wochen ist er auch von Verletzungen verschont geblieben. "Ich hoffe das bleibt auch so", blickte er auf den kommenden Spieltag voraus. Und ganz im Hinterkopf dürfte bei ihm die Hoffnung schwingen, dass die Saison für Jahn Regensburg am Samstag nicht zu Ende ist. Denn für den 26. und 30. Mai sind die Relegationsspiele zur 2. Liga angesetzt.