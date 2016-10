Ex-CFC-Teamkollegen an der Seitenlinie unzertrennlich

Ende der 1990er-Jahre feierten Mirko Ullmann und Hendrik Liebers mit dem Chemnitzer FC den Aufstieg in die 2. Bundes- liga. Auch heute noch vereint sie der Fußball - wobei sie zu den Himmelblauen unterschiedliche Meinungen haben.

Von Andreas Bauer

erschienen am 11.10.2016



Weder die Frisur noch die inzwischen etwas weiter ausfallenden Hemden erinnern an die glorreichen Tage. Doch wer in die Augen des Trainergespanns vom FC Stollberg blickt, der erkennt darin noch immer das Feuer, das die beiden Herren einst auch zu manchen Erfolgen mit dem Chemnitzer FC trieb. Überhaupt ist einiges noch wie früher. Etwas weiter vorn steht Mirko Ullmann, der alles dafür gibt, dass der Ball im Tor landet - statt Fuß und Kopf verwendet er dafür aber inzwischen Kommandos und Gesten. Links neben dem Chefcoach und oft etwas weiter hinten erledigt Hendrik Liebers in ruhiger Manier seine Arbeit im Hintergrund. Schlug der Linksverteidiger einst gefährliche Flanken, so hilft er heute als Co-Trainer mit seinen Anregungen. Und gejubelt wird immer noch ausgiebig, wenn Stollberg ein Tor schießt - oder auch der CFC.

"Der Kontakt zum Club ist immer noch eng. Mein Sohn Niclas spielt dort in der C1-Jugend", erklärt Liebers. "Talent hat er, aber von mir gibt es keinen Druck. Er soll einfach nur Spaß haben", sagt der inzwischen 40-Jährige, der sich auch das alljährliche FCK-Treffen nicht entgehen lässt. Schließlich gibt es immer wieder viel zu erzählen. Vom Hallen-Turnier 1995 in der Schloßteichhalle, bei dem das eigentlich schon abgeschriebene Talent als bester Spieler des Turniers (im Ifa-Trikot) von Christoph Franke zur CFC-Rückkehr bewegt wurde. Vom Aufstieg 1999 in die 2. Bundesliga - über die Wechsel zu Bayer Lever- kusen, Duisburg und Aue bis hin zur Heimkehr 2008.

Noch heißer diskutiert wird über Gegenwart und Zukunft. Sorgen macht sich Liebers dabei keine um Chemnitz: "In den vergangenen Jahren fiel die Mannschaft immer in ein kleines Loch. Sobald sie das im Griff hat, wird sie weiter vorn mitspielen." Von der 2. Bundesliga will der Ex-Verteidiger noch nicht sprechen, weil dafür "erst mal ein klares Spielergerüst" stehen müsse. Deutlich ehrgeiziger klingt da schon Mirko Ullmann. "Mittelfristig werden sie aufsteigen", ist der 41-Jährige überzeugt - schon allein der Fans und des neuen Stadions wegen. Das Potenzial sei auf jeden Fall vorhanden, auch wenn die Dritte Liga "extrem ausgeglichen besetzt" sei und ein hohes Niveau biete. Nicht zu vergleichen mit der dritthöchsten Liga, in der Ullmann selbst einst für die Himmelblauen auf Torejagd ging: "Damals stand nicht jedes Spiel auf des Messers Schneide so wie heute."

Wie es sich anfühlt, in die Zweite Liga aufzusteigen, erlebte Ullmann 1999 mit. Doch wie Liebers suchte auch er wenig später sein Glück in der Fremde - genauer gesagt bei Hannover 96. "Dort habe ich unter Ralf Rangnick und Mirko Slomka gespielt", erinnert sich der Ex-Stürmer, der von jedem Trainer "etwas mitnahm". Beim FC Bayern, wo Ullmann in der A-Jugend spielte, zeigte neben den Tricks von Gerd Müller die "rabiate und knallharte Art" von Hermann Gerland Wirkung. "Nicht immer angenehm, aber sie hat mich trotzdem weitergebracht", sagt Ullmann, der in Chemnitz an Christoph Franke die Menschlichkeit und das Fachwissen schätzte.

Gesammelte Erfahrungen versucht Ullmann nun selbst als Trainer zu nutzen. "Aber jeder muss trotzdem seinen eigenen Weg gehen", sagt der 41-Jährige, der dabei offenbar die richtige Richtung eingeschlagen hat. Mit dem SV Olbernhau stieg er binnen vier Jahren von der Kreisliga in die Landesklasse auf. Krönung war das Triple im Sommer, bestehend aus dem Hallenmeister- titel, Platz eins in der Erzgebirgsliga und dem Erzgebirgspokalsieg. Mittendrin in der Jubeltraube war stets Hendrik Liebers, den Ullmann 2012 als erfahrenen Spieler hinzugeholt hatte.

Nach einer schweren Knieverletzung ist der Einsiedler mittlerweile sein Co-Trainer - auch nach dem Wechsel zum FC Stollberg, mit dem das Duo gerade den zweiten Saisonsieg (3:2) in Kottengrün gefeiert hat. "Ins Erzgebirge waren es hin und zurück immer 140 Kilometer. Jetzt ist das Stadion gleich um die Ecke", sagt Ullmann, der wie Liebers nach dem Fußball auf Sport- und Fitnesskaufmann umgeschult hat. Doch auch eine Laufbahn als Trainer kann er sich gut vorstellen: "Wenn sich eine Chance bietet, zum Beispiel im Nachwuchsbereich, hätte ich Bock drauf." Wie weit es zwei Teamkollegen an der Seitenlinie bringen können, zeigen ja Sven Köhler und Ulf Mehlhorn, mit denen sich Ullmann und Liebers oft austauschen.