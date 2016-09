Fanhaus - ein Vorhaben mit Fragezeichen

Mit dem Umbau des Stadions sollte auch ein neuer Anlaufpunkt für die Anhänger des CFC geschaffen werden. Der Vorstand hält daran fest, hat aber mehr Probleme zu lösen, als ihm lieb ist.

Von Mario Schmidt

erschienen am 28.09.2016



Vorstandsvorsitzender Mathias Hänel spricht von einer Stange Geld, "die wir nicht auf dem Festgeld- Konto haben". Die Rede ist vom geplanten Bau eines Fanhauses in unmittelbarer Nähe der Community4you-Arena. Mit dem Umbau des Stadions an der Gellertstraße sollte auch ein neuer Anlaufpunkt für die Anhänger des CFC geschaffen werden, nachdem das alte Domizil abgerissen worden war.

Bisher hat sich noch nichts getan. Laut Hänel wird der Verein auf jeden Fall an dem Projekt festhalten. "Es sind allerdings mehr Dinge zu klären, als ursprünglich gedacht", räumt der 52-Jährige ein. Problem Nummer eins: die Finanzierung des Vorhabens. "Es geht um einen sechsstelligen Betrag, der nicht mit ,eins' beginnt", sagt der Vereins-Chef. Man habe bereits Gespräche mit Sponsoren geführt, ob sie beispielsweise mit Bauleistungen und Material helfen können. Auch Eigenleistungen der Fans seien denkbar.

Das Projekt werde nicht infrage gestellt, auch wenn sich einige sogenannte Anhänger der Himmelblauen daneben benommen haben - wie beim Heimspiel gegen Zwickau, als zum wiederholten Mal Pyrotechnik gezündet wurde. "Das muss aufhören. Damit wird dem Verein Schaden zugefügt. Die Strafen gegen uns werden höher", betont Hänel. Einerseits kämpfe der CFC um jeden Euro, andererseits werde das Geld auf diese Weise zum Fenster rausgeworfen. Ebenso wenig will der Vereinsboss noch einmal Boykotte wie Ende vorigen Jahres erleben, als die Fans das Team nach der Heimniederlage gegen Aue zwei Monate lang mit "Liebes- entzug" bestraften. "Gerade in dieser Phase hätte die Mannschaft Unterstützung gebraucht", sagt Hänel im Rückblick.

Weitere offene Fragen beim Fanhaus-Projekt seien juristischer Natur. "Rechtlich ist noch einiges zu klären. Wir würden auf Grund und Boden bauen, der nicht uns, sondern der Stadt gehört", erklärt der Vereinspräsident. Seitens der Stadt- verwaltung werden die Eigentumsverhältnisse bestätigt. "Dem CFC wurde mit Abschluss des Pachtvertrages gestattet, auf der ausgewiesenen Fläche neben dem Stadion- Eingang Heinrich-Schütz-Straße ein Fanhaus zu errichten. Das Grundstück gehört der Stadt und ist im Pachtvertrag inbegriffen", heißt es aus der Pressestelle des Rathauses. Auf die Frage, welche rechtlichen Dinge noch zu klären sind, geht die Stadtverwaltung nicht ein.

Dabei gibt es noch reichlich Redebedarf, wie Thomas Steger, Vizepräsident des CFC und Immobilienexperte, erklärt. "Wir haben zwar einen Pachtvertrag, der uns berechtigt, zu bauen", sagt Steger. Doch das Grundstück gehöre der Stadt. "Wenn wir dort ein Gebäude errichten, fällt es laut bundesdeutschem Immobilienrecht dem Eigentümer des Grundstücks zu - das müssen wir klären", so Steger. Eine Möglichkeit könnte sein, den Grundstücksteil aus dem Pacht- vertrag herauszulösen und dafür einen Erbpachtvertrag abzuschließen. Demnächst habe er dazu einen Termin im Rathaus. "Ziel ist es, das Projekt im kommenden Jahr zu realisieren", unterstreicht der CFC-Vizepräsident. Er plädiert für ein eher schlichtes Fan-Domizil. "Wir wollen keinen Schickimicki-Bau. Das Fanhaus muss außer- dem zur Architektur des Stadions passen", erläutert Steger.

Ein Fanhaus als Treffpunkt für die Club-Anhänger war seit Beginn des Stadionprojektes immer Thema in den Arbeitsgruppen mit den Fans, der Stadt und dem Verein, berichtet CFC-Fanbeauftragte Peggy Schellenberger. "Dass dem Verein durch die verzögerte Stadioneröffnung wichtige Einnahmen fehlen, dafür haben wir Verständnis. Es ist aber wichtig, die Fans offener über die aktuelle Lage zu informieren und Möglichkeiten einer Co-Finanzierung und Einbindung der Fans in die bauliche Umsetzung gemeinsam zu diskutieren", sagt Schellenberger. An anderen Standorten wie bei Union Berlin funktioniere das sehr gut. "Auch in unseren Fankreisen gibt es richtig patente Leute", fügt sie hinzu.