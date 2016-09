Feuchtes Streetsoccer-VergnÃ¼gen mit prominenten Besuchern

Feuchtes Streetsoccer-Vergnügen mit prominenten Besuchern

Bei einem Straßenfußball-Turnier des SSV Textima auf dem Neumarkt musste das Programm wegen Dauerregens geändert werden. Es waren trotzdem viele Kinder da - und zwei gut gelaunte Profis.

Von Mario Schmidt

erschienen am 19.09.2016



Womit haben wir das verdient? Diese Frage stellten sich die Organisatoren vom SSV Textima Erfenschlag, die im Rahmen der Interkulturellen Wochen ein Streetsoccer-Turnier für F- und E-Junioren auf dem Neumarkt veranstalten wollten. Nach einer langen sommer- lichen Wetterperiode schüttete es ausgerechnet am Samstag wie aus Gießkannen. "Heute Morgen haben wir entschieden, den Wettbewerb nicht auszutragen. Die Rutschgefahr auf dem Kopfsteinpflaster ist zu groß", sagte Mitorganisator Chris- tian Kulik, der Nachwuchstrainer bei Textima ist. Ganz abblasen wollten die Erfenschlager den Straßenkick dann aber doch nicht, zumal sich viele Mädchen und Jungen eingefunden hatten, die der Regen herzlich wenig störte. So wurde wenigstens ein halbes Spielfeld aufgebaut, das die Kinder zum Toreschießen nutzen konnten.

Dass sich der SSV in die Inter- kulturellen Wochen einklinkte, war alles andere als ein Zufall. "Seit drei Jahren sind wir anerkannter Stützpunktverein für Integration", sagte Thomas Michalla, der Integrationsbeauftragte bei Textima. Von den knapp 300 Sportlern im Verein haben etwa 50 einen Migrationshintergrund, ergänzte Michalla. Als der Zulauf immer größer wurde, habe man zusätzlich einen Sportplatz an der Friedrich-Hähnel-Straße gemietet. "Auch heute beim Straßenfußball sind einige Kinder mit Migrationshintergrund dabei, deren Eltern schon länger in Deutschland leben", erklärte der SSV-Vertreter und fügte augenzwinkernd hinzu: "Auch ich bin ein Beispiel für gelungene Integration. 1994 kam ich aus Bayern hierher." Der gemeinsame Sport mit den ausländischen Mädchen und Jungen bringe die deutschen Kinder weiter. "Egal, ob jemand schwarz, gelb oder weiß ist - sie haben Spaß daran, zusammen Fußball zu spielen", sagte Michalla.

Das Toben auf dem Neumarkt wurde unterbrochen, als zwei junge Herren mit einem dicken Stapel Autogrammkarten erschienen. Das Duo war gut gelaunt, denn es handelte sich um Profis des Chemnitzer FC, der am Vorabend in der Dritten Liga den FSV Zwickau mit 1:0 bezwungen hatte. Unter dem schützenden Vordach des Rathauses nahmen sich Mittelfeldmann Jamil Dem und Torhüter Kevin Tittel Zeit für die Kids. Er nehme solche Termine gern wahr, sagte Dem. "Es ist ja nicht so, dass wir deswegen jede Woche stundenlang unterwegs sind", bemerkte der 23-Jährige, der den Heimsieg gegen Zwickau als "wichtigen Schritt" bezeichnete. "Nach unserem schwierigen Saisonstart war schon Unruhe im Verein zu spüren", sagte Dem. Die Mannschaft habe gegen Zwickau viel Leidenschaft gezeigt und dem Gegner wenig Entfaltungsmöglich- keiten gegeben. "Wir haben kaum etwas zugelassen. Und das wird auch für den Rest der Saison wichtig sein", betonte Dem, dessen Mutter Deutsche ist und dessen Vater aus dem Senegal stammt.

"Sehr große Erleichterung" nach dem Dreier am Vorabend verspürte Kevin Tittel. "In den letzten zehn Minuten des Spiels habe ich noch mal gezittert", gestand der 22-Jährige in Anbetracht einiger Flanken, die in den Chemnitzer Strafraum segelten. Doch Torhüter Kevin Kunz, an dem es für Tittel derzeit kein Vorbeikommen gibt, hielt seinen Kasten sauber. Obwohl beide Konkurrenten um die selbe Position sind, sei das persönliche Verhältnis sehr gut. "Wir unterstützen und pushen uns gegenseitig", sagte Tittel, der sich gegen Zwickau nach einer halben Stunde warm machen wollte: Nach einem Zusammenprall mit dem Ex-Chemnitzer Ronny König lag Kevin Kunz benommen am Boden. "Gott sei Dank konnte er weiterspielen", betonte Tittel.