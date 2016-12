Fußball - Stadtmeister werden über Nacht ermittelt

In der Großsporthalle in Limbach-Oberfrohna wird heute Abend die Stadtmeisterschaft im Hallenfußball ausgetragen. Bei dem Mitternachtsturnier gehen nach Angaben des TV Oberfrohna ausschließlich Volkssportmannschaften an den Start, die sich zumeist aus Spielern verschiedener Vereine zusammensetzten. Der Veranstalter erwartet etwa 20 Teams. Der Sieger steht wohl erst am frühen Mittwochmorgen fest. Das Turnier verspricht torreicher und schneller als in den vergangenen Jahren zu werden. Grund ist eine Regeländerung: Statt mit Linienbegrenzung wird mit Banden an allen Seiten gespielt. (lumm)

20. Mitternachtsturnier und 29. Stadtmeisterschaften im Hallenfußball um den Pokal der Stadt Limbach-Oberfrohna in der Großsporthalle, Anna-Esche-Gäßchen. Beginn ist 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.