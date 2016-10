FuÃŸball-Verband: Immer mehr Schiedsrichter gehen verloren

Fußball-Verband: Immer mehr Schiedsrichter gehen verloren

In Chemnitz wird die personelle Situation der Unparteiischen jedes Jahr prekärer. In einigen Klassen können Partien schon nicht mehr mit neutralen Spielleitern besetzt werden. Doch das ist nicht die einzige Konsequenz.

Von Mario Schmidt

erschienen am 08.10.2016



Die Personaldecke ist dünn und droht an einigen Stellen zu reißen. "Uns gehen immer mehr Schiedsrichter verloren", heißt es in einer Mitteilung des Fußball-Kreisverbandes Chemnitz. Standen vor knapp zehn Jahren noch 143 Unparteiische zur Verfügung, seien es in dieser Saison nur noch 121. "Das ist für die Abwicklung aller Spielleitungen im Kreisverband zu wenig", lautet die Schlussfolgerung des Verbandes. Aus Sicht von Torsten Junghof, Vorsitzender des Schiedsrichter-Ausschusses, wären 150 Unpar- teiische eine Anzahl für Chemnitz, mit der man ohne Sorgenfalten in die Zukunft blicken kann.

Die Folgen der personellen Misere sind jetzt schon schwerwiegend. So können Begegnungen in der zweithöchsten städtischen Spielklasse, der Kreisliga, nur mit Schiedsrichtern und ohne Assistenten angesetzt werden. Im Nachwuchs bei den Jüngsten (E-, F- und G-Junioren) sowie im Senioren- bereich ist es laut Kreisverband nicht mehr möglich, die Partien mit neutralen Referees zu besetzen. Dort müssen hauptsächlich Übungs- leiter der jeweiligen Mannschaften die Spiele leiten, was Abstriche in Sachen Objektivität zur Folge hat.

Dies ist jedoch nicht die einzige Konsequenz der Personalsituation. Fast alle der gegenwärtig aktiven Schiedsrichter müssen an den Wochenenden regelmäßig Doppel- Einsätze absolvieren. "Wer dazu bereit ist, wird reichlich mit Spielen versorgt", sagt Philipp Schubert. Der 28-Jährige vom VfL Chemnitz weiß, wovon er spricht. Seit 2004 ist er als Unparteiischer aktiv und gehört inzwischen auch dem Schiedsrichter-Ausschuss des Kreisverbandes an. "Alle zwei Wochen leite ich jeweils zwei Begegnungen an einem Wochenende. Pro Saison komme ich mit Hallenturnieren locker auf 70 bis 75 Einsätze", berichtet er.

Er engagiere sich gern, obwohl sich seine Schiri-Aktivitäten nicht immer leicht mit dem Beruf in Einklang bringen lassen. "Ich bin Trainer in der Erwachsenenbildung bei VW und die Woche über europa-, manchmal auch weltweit unterwegs", sagt Schubert. Er leitet Partien in der Männer-Kreisoberliga, ist Assistent in der Landesklasse der Männer und pfeift Begegnungen in der Nachwuchs-Landesliga - seine Einsätze reichen also weit über das Stadtgebiet hinaus.

Einen Grund für die Personal- misere in Chemnitz sehe er darin, dass das Durchschnittsalter der Unparteiischen steige. Die Zahl derer, die in den Schiri-Ruhestand gehen, werde höher. "Im Gegenzug kommen zu wenige junge Schiedsrichter nach. Oftmals spielen sie auch noch selbst und tun das bei zeitlichen Überschneidungen lieber als zu pfeifen", erklärt Schubert. Seiner Ansicht nach sollten sich die Vereine bei der Gewinnung von Referees mehr ins Zeug legen. "Von allein machen sie nicht viel. Die meisten werden erst aktiv, wenn es akut wird", sagt der 28-Jährige. Für die nächsten Jahre sehe er hinsichtlich der Schiedsrichter-Anzahl keine Entspannung.

Auf Klubs, die zu wenige Unparteiische stellen, kommen weiterhin teils empfindliche Strafen zu. "Einige müssen mit Geldbußen rechnen. Bei Vereinen, die schon seit mehreren Jahren einen Schiedsrichter- Unterbestand aufweisen, werden zudem Punktabzüge vorgenommen", erklärt Ausschuss-Vorsitzender Torsten Junghof. Dies betreffe beispielsweise die Universitätssportgemeinschaft (USG), Aufsteiger in die Kreisoberliga. "Wir rechnen für diese Saison mit sechs Punkten Abzug", sagt USG-Trainer Sebastian Grihm. Damit wird es für den Neuling noch schwerer, die Klasse zu halten. "Wie hoch die Strafe ist, entscheidet letztlich das Sportgericht", ergänzt Junghof. Man komme um solche Maßnahmen nicht herum. "Die Spiel- und Schiedsrichter-Ordnung des Sächsischen Fußball-Verbandes, die für alle Kreisverbände gilt, lässt nichts anderes zu", so der Chemnitzer.

Eine Begleiterscheinung des Mangels an Unparteiischen sei, dass Vereine Geld in die Hand nehmen, um Referees von der Konkurrenz abzuwerben. "Das hilft uns aber nicht weiter, weil dadurch nicht ein zusätzlicher Schiedsrichter zur Verfügung steht", gibt Junghof zu bedenken. Unterdessen startet der Kreisverband einen neuen Versuch, Unparteiische zu gewinnen. Dazu findet im November ein sogenannter Anwärterlehrgang statt. Die Ausbildung erstreckt sich über vier Tage (5., 12., 19. und 26. 11.). "Bisher liegen bereits 14 Meldungen vor", sagt Junghof. Er hoffe sehnlichst, dass der Großteil der Aus- gebildeten als Schiri zur Stange hält, damit sich die Personallage etwas entspannt.

Meldungen für den Schiedsrichter-Lehrgang sind bis zum 16. Oktober per E-Mail möglich. Adresse: torsten.junghof@web.de